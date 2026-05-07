Eski Manchester United yıldızı, "ideal" Barcelona oyuncusunu Old Trafford'a getirmek için bisikletle bile gitmeye hazır olduğunu söyledi ve Michael Carrick'i Tottenham'ın yıldızını transfer etmeye çağırdı
Stam, De Jong'u ideal transfer olarak destekliyor
Eski Manchester United savunma oyuncusu Stam, De Jong'un kulübün orta sahası için ideal bir takviye olacağına inanıyor. Hollandalı efsane, Barcelona yıldızının United teknik direktörü Michael Carrick'in vizyonuna uyum sağlamak için gerekli teknik niteliklere sahip olduğunu düşünüyor. Stam ayrıca savunma hattına takviye yapılmasını bir başka öncelik olarak vurguladı ve Tottenham savunma oyuncusu Van de Ven'i en üst seviyede başarılı olabilecek bir oyuncu olarak gösterdi.
Stam, De Jong'un neden United'a uygun olduğunu açıklıyor
ComeOn'a konuşan Stam, Hollanda milli takım oyuncusunun United'ın maçları kontrol etmesine yardımcı olacak niteliklere sahip olduğunu söyledi. Hatta transferin gerçekleşmesini sağlamak için şahsen İspanya'ya gideceğini söyleyerek şaka bile yaptı. Stam, De Jong'un United'ın orta sahasını önemli ölçüde güçlendireceğine inandığını açıkça belirtti.
"Frenkie de Jong, top hakimiyeti çok iyi olduğu için Man Utd'ye yardım edebilecek ideal oyuncu olurdu bence," diye açıkladı. "Belki Premier League'de fiziksel özelliklerini tartışabiliriz.
Çünkü 1'e 1 durumlara, top kapma ve fiziksel yönlere bakarsak, elbette en iri oyuncu değil ama çok iyi bir oyuncu. Michael Carrick'e ve onun nasıl oynamak istediğine bakarsak, o da topu ayağında tutarak maçı kontrol edebilen ve sahada çok dominant olan oyuncular istiyor. O zaman çok fazla savunma yapmanıza gerek kalmaz.
"Ama Frenkie, evet, o dünya klasında bir oyuncu. O, mevcut en iyi orta saha oyuncularından biri ve topla çok rahat, özellikle de arkadan oyun kurup bunu yönlendirerek takımın ileriye çıkmasına ve gol atmak için son üçte bir alana girmesine yardımcı oluyor. Yani, United için böyle bir fırsat olsaydı, onlara yardım ederdim. Bisikletimle Barselona'ya gider ve onu United'a getiririm, sorun değil."
Van de Ven'in büyük bir adım atacağı tahmin ediliyor
Stam, Van de Ven'in daha büyük bir kulüpte başarılı olabilecek niteliklere sahip olduğunu da düşünüyor. Hollandalı savunma oyuncusunun Premier Lig'in birçok üst düzey takımına uyum sağlayabileceğini belirtiyor.
"Micky van de Ven bir üst seviyeye çıkmaya hazır," diye ekledi. "Bence belirli bir seviyeye uyum sağlama konusunda çok başarılı. Ve her seferinde bunu başardığında, bir üst seviyeye çıktığında, kendisi de daha iyi bir oyuncu haline geliyor."
"Mickey muhtemelen Liverpool gibi Premier Lig'in en iyi takımlarından birine gidecektir, ama aynı zamanda United'a da gidebilir, çünkü United için harika bir oyuncu olur. Sol bek olarak da oynayabilir, stoper olarak da oynayabilir.
"Takımınızda bu tür oyuncuların olması, bir teknik direktörün seçim yapması açısından ideal bence, ama aynı zamanda oynarken de, rakip sizi geçerse ya da topu üstten atarsa, o büyük alanı savunabilecek oyuncularınız olduğuna dair kendinize güven duyarsınız."
Manchester United kadrosunda beklenen büyük değişiklik
Kırmızı Şeytanlar'ın bu yaz transfer piyasasına girerek kadrosunu baştan aşağı yenilemesi bekleniyor. Casemiro'nun bedelsiz olarak ayrılması kesinleşirken, Manuel Ugarte'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Manchester United ile birçok isim anılıyor; Brighton'dan Carlos Baleba'nın kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Orta sahanın ötesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok önemli oyuncusunu kaybeden kulüp için savunma hattının da bir endişe kaynağı olduğu düşünülüyor.