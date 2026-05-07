ComeOn'a konuşan Stam, Hollanda milli takım oyuncusunun United'ın maçları kontrol etmesine yardımcı olacak niteliklere sahip olduğunu söyledi. Hatta transferin gerçekleşmesini sağlamak için şahsen İspanya'ya gideceğini söyleyerek şaka bile yaptı. Stam, De Jong'un United'ın orta sahasını önemli ölçüde güçlendireceğine inandığını açıkça belirtti.

"Frenkie de Jong, top hakimiyeti çok iyi olduğu için Man Utd'ye yardım edebilecek ideal oyuncu olurdu bence," diye açıkladı. "Belki Premier League'de fiziksel özelliklerini tartışabiliriz.

Çünkü 1'e 1 durumlara, top kapma ve fiziksel yönlere bakarsak, elbette en iri oyuncu değil ama çok iyi bir oyuncu. Michael Carrick'e ve onun nasıl oynamak istediğine bakarsak, o da topu ayağında tutarak maçı kontrol edebilen ve sahada çok dominant olan oyuncular istiyor. O zaman çok fazla savunma yapmanıza gerek kalmaz.

"Ama Frenkie, evet, o dünya klasında bir oyuncu. O, mevcut en iyi orta saha oyuncularından biri ve topla çok rahat, özellikle de arkadan oyun kurup bunu yönlendirerek takımın ileriye çıkmasına ve gol atmak için son üçte bir alana girmesine yardımcı oluyor. Yani, United için böyle bir fırsat olsaydı, onlara yardım ederdim. Bisikletimle Barselona'ya gider ve onu United'a getiririm, sorun değil."