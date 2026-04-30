Eski Manchester United yıldızı Ashley Young'ın kariyeriyle ilgili önemli açıklaması üzerine övgüler yağdı
Efsanevi bir yolculuk sona eriyor
Deneyimli bek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumartesi günü Ipswich Town formasıyla oynayacağı maçın profesyonel kariyerinin son maçı olacağını duyurdu. Young'ın kararı, Watford'da başlayan ve onu Old Trafford ve San Siro gibi dünyanın en ikonik stadyumlarına götüren 22 yıllık serüveni sona erdiriyor. 2025'te Portman Road'a transfer olduğundan bu yana 13 Championship maçında forma giyen Young, son dönemde Ocak ayı sonlarında geçirdiği kalça fleksör sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Saha ile duygusal bir veda
Young’ın açıklaması, eski takım arkadaşları ve rakiplerinden anında büyük bir saygı dalgasına yol açtı; bu da onun futbol dünyasının en özverili profesyonellerinden biri olduğunu gösterdi. Patlayıcı bir kanat oyuncusundan çok yönlü bir bek oyuncusuna dönüşen Young, birçok üst düzey kulüpte uyum ve liderlik mirası bırakıyor.
Hayalleri olan bir çocuktan Premier Lig şampiyonu olmaya uzanan yolculuğunu anlatan Young, Instagram'da duygusal bir mesaj paylaştı: "Sefton Road'dan Vicarage Road'a, Villa Park'tan Wembley'e, Old Trafford'dan San Siro'ya, tekrar Villa Park'a, Goodison Park'a ve son olarak Portman Road'a. Bu, çocukken sadece hayalini kurduğum bir yolculuktu! Ancak bu rüyanın bir sonu olmalı ve Cumartesi günü profesyonel kariyerimin son maçı olabilir. Devam edecek..."
Futbol dünyasının önde gelen isimlerinden gelen övgüler
Futbol camiası bu habere hemen tepki gösterdi; eski Manchester United takım arkadaşları ve milli takımdaki rakipleri, onun uzun soluklu kariyerini kutlayanların başında geldi. İngiltere Milli Takımı'nda 39 kez forma giyip 7 gol atan Young'ın yaratıcı bir orta saha oyuncusundan savunmanın bel kemiğine dönüşümü, onunla birlikte oynamış olanlar tarafından büyük beğeni topladı.
Eski United kalecisi David de Gea, eski takım arkadaşının haberine ilk tepki verenler arasında yer aldı ve sadece "Ne kariyer ama" dedi.
Liverpool efsanesi ve eski rakibi Jamie Carragher de saygısını göstererek, "Harika bir kariyer için tebrikler" dedi.
İngiltere milli takımının resmi hesabı da Young'ın futbola yaptığı 22 yıllık katkıyı takdir ederek, "Harika bir kariyer için tebrikler!" diye ekledi.
Eski United ve Everton takım arkadaşı James Garner de kişisel bir mesaj göndererek, "En iyisi!! Tebrikler kardeşim." diye yazdı.
Son onay
Young, Ipswich'in Portman Road'da QPR'yi ağırlayacağı maçta kariyerini muhteşem bir şekilde noktalayabilir; bu maçtan galip ayrılmaları halinde Premier Lig'e doğrudan yükselme garantisini elde edecekler. 21 Ocak'ta Bristol City'yi 2-0 yendikleri maçtan bu yana sakatlığı nedeniyle forma giymese de, onun varlığı Tractor Boys'un soyunma odasında hâlâ hayati bir öneme sahip. Kulüpte forma giyen oğlu Tyler ile birlikte son bir yükselişi kutlamak, bu tecrübeli futbolcu için son derece uygun bir son olurdu.