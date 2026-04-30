Eski Manchester United yıldızı Ashley Young'ın kariyeriyle ilgili önemli açıklaması üzerine övgüler yağdı

Futbol camiası bu habere hemen tepki gösterdi; eski Manchester United takım arkadaşları ve milli takımdaki rakipleri, onun uzun soluklu kariyerini kutlayanların başında geldi. İngiltere Milli Takımı'nda 39 kez forma giyip 7 gol atan Young'ın yaratıcı bir orta saha oyuncusundan savunmanın bel kemiğine dönüşümü, onunla birlikte oynamış olanlar tarafından büyük beğeni topladı.

Eski United kalecisi David de Gea, eski takım arkadaşının haberine ilk tepki verenler arasında yer aldı ve sadece "Ne kariyer ama" dedi.

Liverpool efsanesi ve eski rakibi Jamie Carragher de saygısını göstererek, "Harika bir kariyer için tebrikler" dedi.

İngiltere milli takımının resmi hesabı da Young'ın futbola yaptığı 22 yıllık katkıyı takdir ederek, "Harika bir kariyer için tebrikler!" diye ekledi.

Eski United ve Everton takım arkadaşı James Garner de kişisel bir mesaj göndererek, "En iyisi!! Tebrikler kardeşim." diye yazdı.