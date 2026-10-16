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Eski Manchester United yıldızı Ander Herrera, çocukluk takımı Real Zaragoza'da para almadan oynama kararının nedenini açıkladı
Yardım etmek için eve dönüş
Herrera, çocukluk kulübü Zaragoza'ya döndükten sonra maddi karşılık almadan oynuyor. 37 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinin üçüncü ligdeki mücadelesine yardımcı olmak için duygusal bir dönüş yaptı. Herrera, Old Trafford'daki beş yıllık döneminde önemli miktarda para kazandı; ardından Paris Saint-Germain'de de milyonlar elde etti.
Kariyerine başladığı yere dönen İspanyol futbolcu, haftalık 5.500 sterlinlik maaşının tamamını kulübün vakfına bağışlıyor. Dönüşü, Kral Kupası'nı altı kez kazanan Zaragoza için kritik bir döneme denk geldi. Kulüp, on yıllık mali sorunlar ve hukuki tartışmaların ardından mayıs ayında profesyonel futbolun dışına düştü.
- Getty Images Sport
Köklerine vefa gösteriyor
Rio Ferdinand Presents YouTube kanalında konuşan Herrera, neden ücretsiz oynamayı teklif ettiğini anlattı. Kariyerinin tamamını, kendisine ilk fırsatı veren takıma borçlu olduğuna inanıyor.
Herrera, "Bu kulübe, bu insanlara çok şey borçluyum" dedi. "Çünkü Real Zaragoza olmasaydı muhtemelen hiçbir zaman profesyonel futbolcu olamazdım. Şimdi kulübün zor bir döneminde, hepimizin, biz taraftarların, takıma ve kulübe yardım etme sorumluluğu olduğunu düşünüyorum."
Orta saha oyuncusu, geçmişte elde ettiği başarıların maddi açıdan bu kararı almasını kolaylaştırdığını belirterek şunları söyledi: "Futbolda ve maddi açıdan elde ettiklerimle gurur duyuyorum. Bu yüzden paraya ihtiyacım yok. Ücretsiz oynamak istedim."
Tutku ve gururla hareket ediyor
Herrera, futbolu bırakmadan önce bu spora bir şeyler geri vermek ve kalıcı bir miras bırakmak istediğini güçlü bir şekilde dile getirdi. Memleketine dönüşünü bir işten ziyade sevgiyle yerine getirdiği bir görev olarak görüyor.
Herrera, “Bence futbola bizim de bir şeyler geri vermemiz gerekiyor. Bunu yapmak istedim çünkü ben sadece profesyonel bir futbolcu değilim, aynı zamanda bir futbol taraftarıyım ve yaptığım işi seviyorum,” dedi. “Bir gün, muhtemelen yakında, futbolu bıraktığımda kariyerim boyunca yaptıklarımla gurur duymak istiyorum.”
- Getty Images Sport
Üst lige yükselmek için mücadele
Bu riskli karar, sezonun ilk haftalarında sahada karşılığını veriyor gibi görünüyor. Real Zaragoza, ilk yedi maçında beş galibiyet alarak Primera Federacion B Grubu’nda lider durumda. Takım üst liglere hemen dönmeyi hedeflerken Herrera da bu iyi formu sürdürmeye odaklanacak. Alınan her olumlu sonuç, kulübü saha dışındaki sıkıntılarını geride bırakmaya bir adım daha yaklaştırıyor.
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