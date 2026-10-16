Herrera, çocukluk kulübü Zaragoza'ya döndükten sonra maddi karşılık almadan oynuyor. 37 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinin üçüncü ligdeki mücadelesine yardımcı olmak için duygusal bir dönüş yaptı. Herrera, Old Trafford'daki beş yıllık döneminde önemli miktarda para kazandı; ardından Paris Saint-Germain'de de milyonlar elde etti.

Kariyerine başladığı yere dönen İspanyol futbolcu, haftalık 5.500 sterlinlik maaşının tamamını kulübün vakfına bağışlıyor. Dönüşü, Kral Kupası'nı altı kez kazanan Zaragoza için kritik bir döneme denk geldi. Kulüp, on yıllık mali sorunlar ve hukuki tartışmaların ardından mayıs ayında profesyonel futbolun dışına düştü.