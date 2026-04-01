Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Manchester United yıldızı, 100. dakikada attığı dramatik golle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 1974'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na taşıdı
Tuanzebe, yarım asırlık acıyı sona erdirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Meksika'da oynanan ve uzatmaların ardından 1-0 kazandıkları gergin bir kıtalararası play-off finaliyle sonuçlanan, 13 maçlık zorlu bir eleme mücadelesinin ardından Kuzey Amerika'daki yerini garantiledi. 100. dakikada Burnley'den Tuanzebe beklenmedik bir kahraman olarak ortaya çıktı ve köşe vuruşundan topu ağlara göndererek Jamaika'nın inatçı direnişini nihayet kırdı. Bu sonuç, takımıyla Afrika'nın devleri Kamerun ve Nijerya'yı da geçerek turnuvaya katılmayı başaran teknik direktör Sebastien Desabre için tarihi bir başarı oldu.
- AFP
Hayaller gerçeğe dönüştü
Gençlik ve A takım oyuncusu olarak Old Trafford'da 17 yıl geçiren Tuanzebe için bu gol, bugüne kadarki milli kariyerinin zirvesini temsil ediyordu. 28 yaşındaki oyuncu, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra gözle görülür bir şekilde duygusal anlar yaşadı ve genç bir umut vaadeden oyuncudan ulusal bir ikona dönüşen yolculuğunu düşündü. Gazetecilere şunları söyledi: "Ülkem için galibiyet golünü atmak, küçük bir çocukken hayalini kurduğunuz şeydir. Bu benim için gerçekleşti ve çok mutluyum. Ülkem için yapabildiklerimden çok gurur duyuyorum."
Kıdemli isimlerle dolu bir kadro
Leopard’ın eleme başarısı tesadüf değildir; zira Desabre, Yoane Wissa ve Aaron Wan-Bissaka’nın da aralarında bulunduğu beş Premier Lig oyuncusundan oluşan son derece rekabetçi bir kadro kurmuştur. Takımın bu modern versiyonu, 1974 yılında Zaire adıyla bilinen ve Dünya Kupası’ndan gol atamadan elenen kadroyla keskin bir tezat oluşturmaktadır. Kaptan Chancel Mbemba, köklü dünya güçleriyle karşılaşmanın getireceği büyük zorluğa odaklanmaya devam ediyor.
Lille'in savunma oyuncusu şunları söyledi: "Eleme başarısının tadını çıkaracağız, ancak çalışmaya devam edeceğiz. Her dört yılda bir Dünya Kupası'nda oynayan en iyi ülkelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Alçakgönüllü kalacağız, ayaklarımızı yere basacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Kolay olmayacak, ancak taraftarlarımızı ve halkımızı gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
- AFP
K Grubu'nda zorlu bir mücadele bizi bekliyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Portekiz, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte zorlu bir Dünya Kupası K Grubu'na girerken, son 32 turunda İngiltere ile olası bir eleme maçı da ufukta görünüyor. Takım, Jamaika'yı mağlup ettikten sonra son dönemde mükemmel bir form yakaladı, ancak artık play-off'ların zayıf halkasından turnuvanın iddialı takımlarından birine dönüşmek zorundalar. Tuanzebe ve Wissa gibi İngiltere'de forma giyen kilit oyuncuların, Kuzey Amerika'ya gitmeden önce lig sezonunun son aylarında formlarını korumaları hayati önem taşıyacak.