Eski Manchester United yardımcı antrenörü, Dünya Kupası öncesinde Gana milli takımının başına getirildi
Black Stars, deneyimli teknik direktörü kadrosuna kattı
Gana, dört dostluk maçını arka arkaya kaybetmesinin ardından Addo'nun görevden alınmasının ardından Queiroz'un engin tecrübesine başvurdu. ESPN'e göre, Old Trafford'da Sir Alex Ferguson'un güvenilir yardımcısı olarak tanınan 73 yaşındaki Queiroz, 600'den fazla aday arasından seçilerek, ülkenin beşinci Dünya Kupası macerasında takımın başına getirildi. Turnuva sonrasında gözden geçirilecek olan kısa vadeli sözleşmesi, 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı kazanamayınca hayal kırıklığı yaşayan kadroyu istikrara kavuşturmayı hedefliyor.
- AFP
Queiroz görev hedefini belirliyor
Gana Futbol Federasyonu, Queiroz’un Güney Afrika, Portekiz ve İran’ı futbolun en büyük sahnesine taşıdığı geçmişine dikkat çekerek, onun önemli başarı geçmişini vurguladı. Daha önce Mısır’ı 2022 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıyan deneyimli teknik direktör, Afrika futbolunun kendine özgü baskılarını ve yüksek riskli turnuvaların gerekliliklerini çok iyi biliyor.
GFA'nın internet sitesinden yayınlanan resmi açıklamada yeni görevine ilişkin düşüncelerini paylaşan Queiroz, "Bu sadece bir iş değil, bir görev. Futbolun ve insanların mutluluğu için deneyim ve bilgimin tamamını bir kez daha ortaya koymaya hazırım" dedi.
Dünya Kupası'ndaki başarı geçmişinden yararlanıldı
Queiroz, daha önce beş Dünya Kupası'nda teknik direktörlük yaptı; özellikle İran milli takımını yaklaşık sekiz yıl boyunca çalıştırdı ve Kuzey Kore'yi 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ettikten sonra Portekiz'i 2010 Dünya Kupası'nda eleme turlarına taşıdı. Ataması, iki hafta süren bir arayışın ardından gerçekleşti; bu süreçte eski West Ham teknik direktörü Slaven Bilic ve iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan Herve Renard gibi önde gelen adayları geride bıraktı.
GFA, Panama, İngiltere ve Hırvatistan ile oynanacak L Grubu maçlarına hazırlık amacıyla yapılan bu atamanın stratejik niteliğini doğrulayarak şu açıklamayı yaptı: “Eski Real Madrid, Manchester United, Portekiz ve İran teknik direktörü, Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana'nın kampanyasına liderlik edecek. Ayrıca Mısır, Umman, Japonya ve Katar'da da teknik direktörlük görevlerinde bulunmuş olan Queiroz'un, Dünya Kupası sırasında zengin deneyiminden yararlanması bekleniyor. Queiroz, 11 Haziran 2026'da başlayacak turnuvaya Black Stars'ı hazırlamak için hemen çalışmaya başlayacak."
Yoğun turnuva hazırlığı
Gana, Queiroz’un göreve hemen devralarak Premier Lig’in yetenekli oyuncuları Mohammed Kudus ve Antoine Semenyo’nun da yer aldığı kadroyu kesinleştirmesi nedeniyle zamanla yarışıyor. Meksika ve Galler ile oynanacak dostluk maçları, BMO Field’da Panama ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı öncesinde form düşüşünü durdurmak için kritik birer gösterge olacak. Ülke, 2010’daki tarihi çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedeflerken, yeni teknik direktör zorlu grup aşamasını atlatmak için taktiksel disiplini hızla oturtmak zorunda.