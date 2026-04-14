Eski Manchester United yardımcı antrenörü, Dünya Kupası öncesinde Gana milli takımının başına getirildi

Gana Futbol Federasyonu, Queiroz’un Güney Afrika, Portekiz ve İran’ı futbolun en büyük sahnesine taşıdığı geçmişine dikkat çekerek, onun önemli başarı geçmişini vurguladı. Daha önce Mısır’ı 2022 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıyan deneyimli teknik direktör, Afrika futbolunun kendine özgü baskılarını ve yüksek riskli turnuvaların gerekliliklerini çok iyi biliyor.

GFA'nın internet sitesinden yayınlanan resmi açıklamada yeni görevine ilişkin düşüncelerini paylaşan Queiroz, "Bu sadece bir iş değil, bir görev. Futbolun ve insanların mutluluğu için deneyim ve bilgimin tamamını bir kez daha ortaya koymaya hazırım" dedi.