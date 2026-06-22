Monterrey ile sözleşmesi başlangıçta 2027’ye kadar sürmesi planlanan Fransız forvet, Liga MX’te ancak hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilecek bir dönemden sonra sözleşmesini feshetmek üzere karşılıklı bir anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki oyuncunun Meksika'daki deneyimi, gerçek bir çileye dönüştü. AEK Atina'da geçirdiği kısa bir dönemin ardından geçen Eylül ayında takıma katılan eski Manchester United golcüsü, Rayados formasıyla hiçbir zaman kendini gösteremedi. 20 maçta sadece 1 gol ve 3 asist gibi yetersiz bir performans sergileyen forvet, kısa sürede ülkede eleştirilerin odağı haline geldi.



