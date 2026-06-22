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Eski Manchester United ve Monaco forveti Anthony Martial, Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımı Monterrey ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Ligue 1’e geri dönüş transferini hedefliyor
Kuzey Amerika’daki kabus gibi görev süresi erken sona erdi
Monterrey ile sözleşmesi başlangıçta 2027’ye kadar sürmesi planlanan Fransız forvet, Liga MX’te ancak hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilecek bir dönemden sonra sözleşmesini feshetmek üzere karşılıklı bir anlaşmaya vardı.
30 yaşındaki oyuncunun Meksika'daki deneyimi, gerçek bir çileye dönüştü. AEK Atina'da geçirdiği kısa bir dönemin ardından geçen Eylül ayında takıma katılan eski Manchester United golcüsü, Rayados formasıyla hiçbir zaman kendini gösteremedi. 20 maçta sadece 1 gol ve 3 asist gibi yetersiz bir performans sergileyen forvet, kısa sürede ülkede eleştirilerin odağı haline geldi.
- Getty Images Sport
Martial, Ligue 1’e geri dönmek için bastırıyor
Martial, tek ve çok net bir hedefle transfer piyasasını takip ediyor: Fransa’nın en üst ligine geri dönmek. Ligue 1’de rekabet edebilmek için hâlâ gerekli niteliklere sahip olduğuna inanan oyuncunun çevresi, uygun bir kulüp bulmak için perde arkasında yorulmadan çalışıyor.
Foot Mercato’ya göre, Meksika’daki sözleşmesinin feshi resmiyet kazandığı anda, oyuncunun adı Fransa’daki birçok spor direktörüne önerildi. Ancak aşılması gereken önemli bir engel var; oyuncunun maaş beklentileri ve son birkaç sezondaki düşüş eğilimindeki istatistikleri, doğal olarak birçok potansiyel kulübün ilgisini azaltmış durumda.
Nice, potansiyel bir destinasyon olarak öne çıkıyor
Şu anki duruma göre, Nice bu transfer fırsatının kapısını tamamen kapatmayan tek kulüp. Kulüp temkinli bir şekilde hareket ediyor ve böyle bir transferi ciddi olarak değerlendirebilmek için öncelikle kadrosunu daraltmalı ve toplam maaş giderlerini azaltmalıdır. Allianz Riviera’nın onun geri dönüşüne sahne olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Avrupa’nın en umut vaat eden forvetlerinden biri olarak Monaco’dan Manchester United’a yaptığı sansasyonel transferin üzerinden 11 yıl geçti.
- AFP
Martial'ın gözden düşmesi
2015 Golden Boy ödülünün sahibi, 2015 yılında Monaco’dan Old Trafford’a başlangıç bedeli 36 milyon sterlin (48 milyon dolar) karşılığında transfer olduğunda dünya futbolunun en pahalı genç oyuncusu oldu. Kırmızı Şeytanlar’da dokuz yıl geçiren oyuncu, 317 maça çıktı ve 90 gol attı. İngiltere’de ondan daha fazlası bekleniyordu; ancak United’da kadro sıralamasında giderek geriledi.
Bu durum, 2021-22 sezonunda Sevilla'ya kiralanmasına yol açtı; ardından 2024 yılında serbest oyuncu olarak AEK Atina'ya kalıcı olarak transfer oldu. Yunanistan'da sadece bir sezon geçirdikten sonra, Eylül 2025'te Meksika'ya gitme fırsatını değerlendirdi.