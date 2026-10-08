Eski Manchester United ve Inter savunmacısı Darmian, bonservissiz olarak Bologna'ya transferini tamamladı

Bu fırsat, Rossoblu'nun sağ beki Emil Holm'un ciddi sakatlığının ardından ortaya çıktı. Holm, eylül-ekim arasındaki milli maçlar döneminde İsveç Milli Takımı'yla görev yaparken bu darbeyi aldı. Holm daha sonra ameliyat oldu ve dört ila altı ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da Darmian'ın, serbest oyuncu olarak geçirdiği üç ayı biraz aşkın sürenin ardından Serie A'ya dönüşünün önünü açtı.

Yaşına rağmen Darmian, güvenilirliği ve taktik zekâsı sayesinde Avrupa futbolunda hâlâ büyük saygı gören bir isim. Inter'deki başarılı döneminde tüm kulvarlarda 218 maça çıktı ve kulübün son dönemdeki üstünlüğünde kilit figürlerden biri haline geldi. Kupa dolabı da son derece zengin: Milan'da geçirdiği dönemde üç Serie A şampiyonluğu, üç Coppa Italia kupası ve üç Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşadı.

Eski Torino oyuncusu, yurt içindeki başarısının yanı sıra 2023 ve 2025'te iki Şampiyonlar Ligi finalinde de forma giydi ancak Inter her iki kez de turnuvayı ikinci sırada tamamladı.