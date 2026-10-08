Getty Images Sport
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Eski Manchester United ve Inter savunmacısı Darmian, bonservissiz olarak Bologna'ya transferini tamamladı
Darmian, Serie A'ya dönüşünü garantiledi
Bologna, tecrübeli bek Darmian'ı resmen kadrosuna kattığını doğruladı ve eski Manchester United ile Inter yıldızını bonservissiz olarak yeniden Serie A'ya getirdi. 36 yaşındaki oyuncu, daha önce Milan formasıyla altı, Palermo formasıyla 16, Torino formasıyla 151, Parma formasıyla 37 ve Inter formasıyla 218 maça çıkarak İtalya'nın en üst liginde önemli bir deneyim birikimi edindi.
Bu anlaşma, savunma hattında yaşanan ciddi sakatlık darbesinin ardından transfer piyasasına yönelmek zorunda kalan Bologna için önemli bir takviye anlamına geliyor. Çok yönlü savunmacı, kendisini 2026-27 sezonunun sonuna kadar Stadio Renato Dall'Ara'da tutacak sözleşmeye imza attı. Football Italia'ya göre anlaşmada, ilk yılında belirli performans hedeflerini karşılaması hâlinde kulübün oyuncunun kalış süresini 12 ay daha uzatmasına imkân tanıyacak özel bir madde de yer alıyor.
- Getty Images Sport
Görkemli bir kariyer devam ediyor
Bu fırsat, Rossoblu'nun sağ beki Emil Holm'un ciddi sakatlığının ardından ortaya çıktı. Holm, eylül-ekim arasındaki milli maçlar döneminde İsveç Milli Takımı'yla görev yaparken bu darbeyi aldı. Holm daha sonra ameliyat oldu ve dört ila altı ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da Darmian'ın, serbest oyuncu olarak geçirdiği üç ayı biraz aşkın sürenin ardından Serie A'ya dönüşünün önünü açtı.
Yaşına rağmen Darmian, güvenilirliği ve taktik zekâsı sayesinde Avrupa futbolunda hâlâ büyük saygı gören bir isim. Inter'deki başarılı döneminde tüm kulvarlarda 218 maça çıktı ve kulübün son dönemdeki üstünlüğünde kilit figürlerden biri haline geldi. Kupa dolabı da son derece zengin: Milan'da geçirdiği dönemde üç Serie A şampiyonluğu, üç Coppa Italia kupası ve üç Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşadı.
Eski Torino oyuncusu, yurt içindeki başarısının yanı sıra 2023 ve 2025'te iki Şampiyonlar Ligi finalinde de forma giydi ancak Inter her iki kez de turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Hemen göreve hazır
Darmian'ın yeni ortamına alışmak için fazla zamanı olmayacak; deneyimli oyuncunun hemen maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Tecrübeli isim, Bologna'nın ligdeki bir sonraki maçı olan ve pazar öğleden sonra Lecce deplasmanında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde forma giymeye hazır durumda.
Transferi öncesinde çıkan haberlerde, tecrübeli bek oyuncusunun Inter'den ayrılmasının ardından birkaç yeni yükselen kulübün ilgisini çektiği ve hatta San Siro'da saha dışında üstleneceği bir rol teklif edildiği belirtilmişti.
- AFP
Bologna'nın zorlu başlangıcı
Sezona zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen Bologna, ilk beş maçında iki beraberlik ve üç yenilgi alarak topladığı sadece iki puanla şu anda Serie A puan tablosunda 18. sırada yer alıyor.
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