Eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Old Trafford'dan ayrılmasından bu yana üstleneceği ilk teknik direktörlük görevinde, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takıma katılmaya hazırlanıyor
Benfica teknik direktör değişikliğine hazırlanırken Amorim hedef tahtasına oturdu
Amorim, Ocak ayında Manchester United tarafından görevden alınmasının ardından teknik direktörlük görevine dönmeye çok yakın. 41 yaşındaki teknik adam, Old Trafford'dan ayrıldığından beri işsizdi ancak şu anda Benfica'da Mourinho'nun yerine geçmesi için gündemde. The Sun'a göre, Portekiz'in dev kulübü, Amorim'i teknik direktörlük görevi için en güçlü aday olarak görüyor.
İngiltere'deki zorluklara rağmen, Sporting CP'deki başarılı döneminin ardından Portekiz'deki itibarı hala güçlü. Estadio da Luz'daki boşluk, Mourinho'nun Real Madrid'e transfer olacağı haberleri üzerine ortaya çıktı. Bu nedenle Benfica, Amorim'i takımın başına geçecek en uygun aday olarak görerek gelecek sezon için planlamaya başladı.
Mourinho'nun Real Madrid'e transfer olacağı söyleniyor
Haberlere göre Mourinho, Benfica ile ligde yenilgisiz bir sezonu tamamladıktan sonra Real Madrid’e geri dönmeye hazırlanıyor. Bu başarıya rağmen kulüp, ligde üçüncü sırada yer aldı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan sıraların dışında kaldı.
Lizbon'da bir yıldan az bir süre görevde kalan Mourinho'ya, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in İspanyol devinin başına geçmesi için teklifte bulunduğu bildiriliyor. Bu gelişme, Amorim'in Benfica'nın başına geçmesine yol açabilecek bir teknik direktör değişikliğini tetikledi.
Eski United teknik direktörü için tanıdık bir ortam
Benfica'ya transfer olması Amorim için ayrı bir anlam taşıyacaktır. Oyunculuk kariyeri boyunca Lizbon kulübünde forma giyen Amorim, 2017 yılında Rui Costa'nın sportif direktörlük görevini yürüttüğü dönemde bu kulüpte futbolu bıraktı. Amorim daha sonra, 2021 ve 2024 yıllarında Sporting ile Portekiz ligini iki kez kazanarak Avrupa'nın en umut vaat eden genç teknik direktörlerinden biri olarak adını duyurdu. Ayrıca, 2020'de Braga ile bu turnuvayı kazandıktan sonra Sporting ile iki kez Portekiz Lig Kupası'nı kaldırdı. Şu anda kulübün başkanı olan Costa'nın Amorim'i hâlâ çok takdir ettiği düşünülüyor ve bu ilişkinin Benfica'nın onu göreve getirmek istemesinin temel nedeni olduğu düşünülüyor.
Amorim, Premier Lig'deki zorlu döneminin ardından yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor
Amorim’in Manchester United’daki görevi, kulüp içindeki gerginlikler ve kötü sonuçların ardından sona erdi. Teknik direktör, Premier Lig’de Leeds ile oynanan maçın berabere sonuçlanmasının ardından yeni yılın hemen başlarında görevinden alındı. Old Trafford’da geçirdiği süre boyunca 63 maça çıktı; bu maçların 25’ünü kazandı, 23’ünü kaybetti. Benfica ile Portekiz’e dönüş, Amorim’e artık daha tanıdık bir ortamda teknik direktörlük kariyerini yeniden inşa etme fırsatı sunabilir.