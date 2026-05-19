Eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Old Trafford'dan ayrılmasından bu yana üstleneceği ilk teknik direktörlük görevinde, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takıma katılmaya hazırlanıyor

Amorim, Ocak ayında Manchester United tarafından görevden alınmasının ardından teknik direktörlük görevine dönmeye çok yakın. 41 yaşındaki teknik adam, Old Trafford'dan ayrıldığından beri işsizdi ancak şu anda Benfica'da Mourinho'nun yerine geçmesi için gündemde. The Sun'a göre, Portekiz'in dev kulübü, Amorim'i teknik direktörlük görevi için en güçlü aday olarak görüyor.

İngiltere'deki zorluklara rağmen, Sporting CP'deki başarılı döneminin ardından Portekiz'deki itibarı hala güçlü. Estadio da Luz'daki boşluk, Mourinho'nun Real Madrid'e transfer olacağı haberleri üzerine ortaya çıktı. Bu nedenle Benfica, Amorim'i takımın başına geçecek en uygun aday olarak görerek gelecek sezon için planlamaya başladı.