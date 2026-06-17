Eski Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz futbolunda teknik direktörlük görevine sürpriz bir dönüş yapmaya hazırlanıyor

BBC’ye göre, Ipswich Town, üst lige dönüş hazırlıklarını sürdürürken Solskjaer için cesur bir hamle yapmayı düşünüyor. Norveçli teknik direktör, geçen yaz Beşiktaş’tan ayrıldığından beri göz önünden uzak kalmıştı ve İngiltere’de yeni bir maceraya atılmaya istekli olduğu belirtiliyor. Solskjaer daha önce Old Trafford’da üç yıl geçirmiş ve 2020-21 sezonunda Kırmızı Şeytanlar’ı ikinci sıraya taşımasıyla adından söz ettirmişti.

Kieran McKenna’nın, kulübün Premier Lig’e hemen geri dönüşünü garantiledikten sadece birkaç hafta sonra kulüpten ayrılacağını doğrulaması, Solskjaer ile “Tractor Boys” arasındaki bağlantıyı özellikle anlamlı kılıyor. McKenna, Manchester United’da birlikte çalıştıkları dönemde Solskjaer’in yardımcılığını yapmıştı; bu da ayrılan kahraman ile potansiyel yeni teknik direktör arasında doğrudan bir bağ oluşturuyor.



