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Eski Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz futbolunda teknik direktörlük görevine sürpriz bir dönüş yapmaya hazırlanıyor
Solskjaer, Portman Road’daki boş pozisyon için gündemde
BBC’ye göre, Ipswich Town, üst lige dönüş hazırlıklarını sürdürürken Solskjaer için cesur bir hamle yapmayı düşünüyor. Norveçli teknik direktör, geçen yaz Beşiktaş’tan ayrıldığından beri göz önünden uzak kalmıştı ve İngiltere’de yeni bir maceraya atılmaya istekli olduğu belirtiliyor. Solskjaer daha önce Old Trafford’da üç yıl geçirmiş ve 2020-21 sezonunda Kırmızı Şeytanlar’ı ikinci sıraya taşımasıyla adından söz ettirmişti.
Kieran McKenna’nın, kulübün Premier Lig’e hemen geri dönüşünü garantiledikten sadece birkaç hafta sonra kulüpten ayrılacağını doğrulaması, Solskjaer ile “Tractor Boys” arasındaki bağlantıyı özellikle anlamlı kılıyor. McKenna, Manchester United’da birlikte çalıştıkları dönemde Solskjaer’in yardımcılığını yapmıştı; bu da ayrılan kahraman ile potansiyel yeni teknik direktör arasında doğrudan bir bağ oluşturuyor.
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O'Neil de adaylar arasında
Solskjaer manşetlere çıkan bir isim olsa da, Ipswich yönetimi tarafından gündeme getirilen tek aday o değil. Şu anda Strasbourg’da teknik direktörlük görevini yürüten Gary O’Neil de ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. O’Neil, Bournemouth ve Wolves’taki görevlerinin ardından teknik direktörlük alanında sağlam bir itibar kazanmış durumda ve Bristol City’de birlikte çalıştıkları dönemden beri Ipswich genel müdürü Mark Ashton ile halihazırda bir iş ilişkisi bulunuyor.
Ocak ayında Fransız ekibine katılan O'Neil'i Strasbourg'un elinde tutmak istediği bildiriliyor, ancak Ipswich ile Premier Lig'e dönüşün cazibesini reddetmesi zor olabilir. Kulübün karar vericileri, son birkaç sezonda oluşturulan ivmeyi sürdürebilecek bir teknik direktör atamaya istekli.
McKenna'nın halefini bulma çabası
Portman Road’daki bu boşluk, McKenna’nın kendilerini birinci lige geri döndüreceğini umut eden kulüp taraftarları için büyük bir darbe oldu. 40 yaşındaki teknik direktör, kulüpte elde ettiği başarılara rağmen görevinden ayrılma kararı aldı. Fulham’ın teknik direktörlüğüyle ilgili güçlü söylentiler olsa da McKenna, ayrılma kararının enerjisini yenileme arzusundan kaynaklandığını açıkladı.
Veda açıklamasında McKenna şunları söyledi: "Şu anın benim için kenara çekilmenin doğru zamanı olduğunu düşünüyorum. Bunu, kaydettiğimiz inanılmaz ilerlemeden büyük gurur duyarak ve kulübün geleceğine dair büyük bir umut ve iyimserlikle yapıyorum." Takımı League One'ın en alt sıralarından en üst ligin vaat edilen topraklarına taşıyan kişi olması nedeniyle, ayrılışı önemli bir boşluk bırakıyor.
- Getty Images Sport
Solskjaer'in zirveye dönüş yolu
Solskjaer için bu, Manchester United’ın yoğun mercek altından uzak bir ortamda yetkinliğini kanıtlaması için büyük bir fırsat anlamına geliyor. 2021’de Kırmızı Şeytanlar’dan ayrıldıktan sonra, Türkiye’deki kısa süreli görevinden önce bir ara vermişti. İlginç bir şekilde, geçen sezon Old Trafford’a geri dönmesi için adı geçmişti; ancak kulübün yeni bir yön arayışında olması nedeniyle, nihayetinde Michael Carrick tercih edildi ve kendisi göz ardı edildi.
Ipswich ise bambaşka bir meydan okuma sunuyor. Kulüp, McKenna’nın yönetiminde 2012’deki Southampton’dan bu yana üçüncü ligden Premier Lig’e arka arkaya yükselmeyi başaran ilk takım oldu ve beklentiler oldukça yüksek olacak. İster Solskjaer ister O’Neil görevi devralsın, her ikisi de en yüksek baskı altında nasıl kazanılacağını zaten kanıtlamış bir kadroyu devralacak.