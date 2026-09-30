Getty Images Sport
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Eski Manchester United stoperi Chris Smalling, Suudi Arabistan döneminin ardından bonservissiz olarak Porto'ya imza attı
Ejderhalar, tecrübeli savunma takviyesini garantiledi
FC Porto, eski Manchester United ve İngiltere savunmacısı Smalling'i bonservissiz olarak kadrosuna kattığını doğruladı. 36 yaşındaki oyuncu, Al-Fayha formasıyla Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geçirdiği iki yıllık dönemin ardından Portekiz şampiyonuna katıldı.
Bu anlaşma, yurt içinde üstünlüğünü sürdürürken kıta sahnesinde de mücadele etmeyi hedefleyen Porto için akıllıca bir hamle niteliği taşıyor. Porto ayrıca, sportif hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlı olarak sözleşmeyi uzatma opsiyonunun devreye girebileceğini de doğruladı.
- Getty Images Sport
Farioli, Porto savunmasına elit deneyim katıyor
Smalling, Manchester United'da geçirdiği on yılda iki Premier League şampiyonluğu kazanmasının ardından daha sonra Roma'nın ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmasına da yardım ederek Francesco Farioli'nin kadrosuna önemli bir tecrübe katıyor. Old Trafford'da geçirdiği dönem onu İngiltere'nin en güvenilir savunmacılarından biri haline getirirken, ardından Serie A'ya yaptığı transfer de oyununu farklı taktiksel ortamlara uyarlayabildiğini ve eleme usulü futbolun en üst seviyesinde mücadele etmeyi sürdürdüğünü gösterdi.
Porto, şu anda Primeira Liga'da ilk yedi maçından topladığı kusursuz 21 puanla lider durumda ve ikinci sıradaki Benfica'nın beş puan önünde yer alıyor. Ancak ligdeki bu üstünlük, Şampiyonlar Ligi serüvenine yaptıkları sarsıntılı başlangıçla tezat oluşturuyor; zira grup aşamasındaki açılış maçında sahasında Manchester City'ye 2-0 mağlup oldular.
Efsanevi bir kariyer Portekiz'de devam ediyor
Stoper, İngiltere formasıyla 31 maça çıktı ve ülkesini 2014 Dünya Kupası ile EURO 2016'da temsil etti. Uluslararası düzeydeki bu birikimi, Porto'nun kadrosuna kattığı kalitenin seviyesini daha da ortaya koyuyor.
Smalling, Suudi Arabistan'a gitmeden önce Maidstone United, Millwall ve Fulham'da da oynadı. Sir Alex Ferguson'ın dikkatini ilk kez çektiği yer de Fulham oldu ve bu da onun çok ses getiren Manchester transferine yol açtı.
Porto, Smalling'in gelişini kutladı
Porto, tecrübeli savunmacının ses getiren gelişini kutlarken, onun üst düzey futboldaki geniş geçmişine ve Avrupa genelinde kupalarla dolu kariyerine vurgu yaptı. Portekiz kulübü tarafından yayımlanan açıklamada, "FC Porto, dünyanın en iyi liglerinde uluslararası deneyime ve kanıtlanmış bir geçmişe sahip yeni bir savunmacı transfer etti: Chris Smalling, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı; ek bir yıl opsiyonu da bulunuyor ve bonservis bedeli olmadan son ulusal şampiyona katılıyor" ifadeleri yer aldı.
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