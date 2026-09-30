Smalling, Manchester United'da geçirdiği on yılda iki Premier League şampiyonluğu kazanmasının ardından daha sonra Roma'nın ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmasına da yardım ederek Francesco Farioli'nin kadrosuna önemli bir tecrübe katıyor. Old Trafford'da geçirdiği dönem onu İngiltere'nin en güvenilir savunmacılarından biri haline getirirken, ardından Serie A'ya yaptığı transfer de oyununu farklı taktiksel ortamlara uyarlayabildiğini ve eleme usulü futbolun en üst seviyesinde mücadele etmeyi sürdürdüğünü gösterdi.

Porto, şu anda Primeira Liga'da ilk yedi maçından topladığı kusursuz 21 puanla lider durumda ve ikinci sıradaki Benfica'nın beş puan önünde yer alıyor. Ancak ligdeki bu üstünlük, Şampiyonlar Ligi serüvenine yaptıkları sarsıntılı başlangıçla tezat oluşturuyor; zira grup aşamasındaki açılış maçında sahasında Manchester City'ye 2-0 mağlup oldular.