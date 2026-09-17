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Eski Manchester United savunmacısı Henning Berg, Omonia Nicosia'yı UEL açılış maçında Celta Vigo karşısında alınan tarihi 1-0'lık galibiyete taşıdı
Avrupa açılışında tarihi galibiyet
Omonia Nicosia, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sezonundaki açılış maçında İspanyol rakibi Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyet kutladı. Eski Manchester United savunmacısı Henning Berg yönetimindeki Kıbrıs ekibi, sahasında disiplinli bir performans ortaya koyarak Avrupa serüvenine harika bir başlangıç yaptı. Maçın belirleyici anı karşılaşmanın son bölümünde geldi; savunmacı Jure Balkovec, 88. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle kilidi açtı.
Zorlu mücadelede alınan bu galibiyet, takımın Avrupa yolculuğuna rüya gibi bir başlangıç yapmasını sağladı ve taraftarları büyük sevince boğdu.
- NurPhoto
Balkovec'in son andaki müthiş performansı galibiyeti getirdi
Maçın kazanan golünü atan Jure Balkovec, karşılaşmanın ardından takımın ortaya koyduğu kolektif çabayı değerlendirirken, yüksek kalibreli bir rakibe karşı gösterdikleri dirence dikkat çekti. Celta Vigo ilk yarıda sürekli tehdit yarattı ve birkaç kritik kurtarışı zorunlu kıldı, ancak Omonia disiplinini korudu ve anı geldiğinde bunu değerlendirdi.
Balkovec, "Sadece gol için değil, büyük galibiyet için de çok mutluyum, böyle devam etmeliyiz" dedi. "Celta çok iyi bir takım ve iyi fırsatlar yakaladı, bu da galibiyetimizi daha da değerli kılıyor. Eğer şut deneme fırsatı bulursam, bunu yaparım."
Berg, taktik disiplin ve enerjiyi övdü
Teknik direktör ve eski Manchester United yıldızı Henning Berg, oyuncularıyla büyük gurur duyduğunu ifade ederek, maçın baskısını ve taktiksel gerekliliklerini nasıl karşıladıklarını övdü. Özellikle ikinci yarıda baskı gördükleri anlar olsa da takım, öldürücü darbeyi vurmadan önce savunma düzenini korudu.
Berg, "Bu büyük bir galibiyet ve oyuncularımdan, maçı nasıl oynadıklarından, rakibin baskısıyla nasıl başa çıktıklarından ve geçişlerde nasıl oynadığımızdan çok etkilendim" dedi. "Bu galibiyetten dolayı mutlu olmalıyız. Bu büyük bir galibiyet ve büyük bir başarı."
- Getty Images Sport
Yurtiçi maçlar için hızlı dönüş
UEL sezonuna Berg yönetiminde ünlü bir Avrupa rakibini mağlup ederek güvenli bir başlangıç yapan Omonia, iç sahadaki yükümlülükler kapıdayken kutlamalara uzun süre kapılamaz. Takım, pazar akşamı Krasava ENY ile oynanacak yaklaşan maçla birlikte odağını derhal yeniden lig mücadelesine çevirmek zorunda. Birden fazla kulvarda mücadele ederken bu tarihi Avrupa gecesinden gelen ivmeyi korumak temel hedef olacak.
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