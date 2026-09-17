Maçın kazanan golünü atan Jure Balkovec, karşılaşmanın ardından takımın ortaya koyduğu kolektif çabayı değerlendirirken, yüksek kalibreli bir rakibe karşı gösterdikleri dirence dikkat çekti. Celta Vigo ilk yarıda sürekli tehdit yarattı ve birkaç kritik kurtarışı zorunlu kıldı, ancak Omonia disiplinini korudu ve anı geldiğinde bunu değerlendirdi.

Balkovec, "Sadece gol için değil, büyük galibiyet için de çok mutluyum, böyle devam etmeliyiz" dedi. "Celta çok iyi bir takım ve iyi fırsatlar yakaladı, bu da galibiyetimizi daha da değerli kılıyor. Eğer şut deneme fırsatı bulursam, bunu yaparım."