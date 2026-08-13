AFP
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Eski Manchester United orta sahası Fred, çocukluk kulübü Atletico Mineiro'ya 2,5 milyon euro karşılığında dönmeyi kabul etti
Brezilya'ya dönüş için tam anlaşma sağlandı
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Atletico Mineiro'nun Fenerbahçe ile tam anlaşmaya varmasının ardından Fred'in uzun Avrupa kariyerini noktalama aşamasında olduğunu doğruladı. Brezilya ekibi, peşin olarak 2 milyon € ödemeyi kabul etti ve anlaşmada olası bonuslar kapsamında ek 500 bin € yer alıyor.
Bu transfer, Fred için önemli bir duygusal dönüm noktası anlamına geliyor; çünkü oyuncu, ilk gelişimini geçirdiği kulübe geri dönüyor. Fred, Atletico Mineiro'nun altyapısında yetişme yıllarını geçirmiş olsa da ayrılmadan önce A takımda hiç profesyonel maça çıkmadı.
- AFP
Avrupa ve Old Trafford boyunca bir yolculuk
Fred'in Atletico Mineiro'nun altyapısından ayrılığı, 2010 yılında 17 yaş altı kategorisinde oynarken gerçekleşti. Ardından Internacional'e katıldı; burada A takıma yükselmeyi başardı ve uluslararası scoutların dikkatini çekti. Colorado formasıyla gösterdiği performans, ona 2013'te Shakhtar Donetsk'e transferi getirdi ve bu hamle Avrupa futboluna açılan kapısı oldu. Ukrayna'daki döneminde önemli başarılar yaşadı; üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu (2013–14, 2016–17 ve 2017–18) ile birlikte 2017–18 sezonunda Ukrayna Kupası'nı kazandı.
2018 yazında, 47 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmasının ardından Brezilyalı oyuncu, Old Trafford'daki beş sezonluk döneminde farklı teknik direktörler altında orta sahada düzenli olarak forma giydi. Sonuç olarak Manchester United formasıyla 200'ün üzerinde maça çıktı ve kulübün altı yıllık kupa hasretini sona erdirmesine yardımcı oldu. Zirve noktası ise 2022-23 sezonunda geldi; Wembley'de Newcastle United'a karşı kazanılan finalde forma giyerek Lig Kupası'nı kaldırdı.
Türkiye'deki etki ve uluslararası geçmişi
Manchester'dan ayrılmasının ardından Fred, Fenerbahçe'ye katılmak için Türkiye'ye taşındı. Burada dayanıklılığını ve yaratıcı üretkenliğini göstermeyi sürdürdü ve kulübün 2025'te Türkiye Süper Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. İstanbul'daki son tam sezonunda tüm kulvarlarda 45 maça çıktı, dört gol attı ve beş asist yaptı. Türkiye'deki tüm dönemine bakıldığında orta saha oyuncusu, 129 maça çıkıp 12 gol ve 21 asistle ayrılıyor; bu da üst seviyede hâlâ sunacak çok şeyi olduğunu gösteriyor.
Kulüp düzeyindeki istikrarı, Brezilya milli takımının da uzun yıllar kilit parçalarından biri olarak kalmasını sağladı. Fred, Brezilya'yı hem 2018 hem de 2022 Dünya Kupası'nda temsil etti ve Katar'daki turnuvada dört maçta forma giydi.
- Getty Images Sport
Tecrübeli orta saha oyuncusu için yeni sayfa
Brezilya'ya dönme kararı, kariyerlerinin son dönemini Brasileirao'da geçirmek için ülkesine dönen tecrübeli yıldızların artan eğilimiyle örtüşüyor. Fred, 55 maça çıkıp sekiz gol attığı, dokuz asist yaptığı ve 2012 ile 2013'te üst üste Campeonato Gaucho şampiyonlukları yaşadığı Internacional'de kariyerinin ilk yıllarındaki başarıyı yeniden yakalamayı hedefleyecek. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yıl boyunca Fenerbahçe'de yoğun şekilde görev almasının da gösterdiği üzere fiziksel olarak hâlâ mükemmel durumda.
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