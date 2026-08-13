Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Atletico Mineiro'nun Fenerbahçe ile tam anlaşmaya varmasının ardından Fred'in uzun Avrupa kariyerini noktalama aşamasında olduğunu doğruladı. Brezilya ekibi, peşin olarak 2 milyon € ödemeyi kabul etti ve anlaşmada olası bonuslar kapsamında ek 500 bin € yer alıyor.

Bu transfer, Fred için önemli bir duygusal dönüm noktası anlamına geliyor; çünkü oyuncu, ilk gelişimini geçirdiği kulübe geri dönüyor. Fred, Atletico Mineiro'nun altyapısında yetişme yıllarını geçirmiş olsa da ayrılmadan önce A takımda hiç profesyonel maça çıkmadı.