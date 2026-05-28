Eski Manchester United orta saha oyuncusu Eric Djemba-Djemba, Bruno Fernandes örneğini kullanarak Kamerunlu yıldızın hangi alanlarda gelişebileceğini açıklarken, Carlos Baleba’nın neden Manchester United için ‘iyi bir transfer’ olacağını ortaya koyuyor

Deneyimli Brezilyalı milli oyuncu Casemiro, sözde "Rüyalar Tiyatrosu"ndan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanırken, Michael Carrick'in Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edecek bir kadro kurma görevini üstlenmesiyle birlikte orta sahada taze kanlara ihtiyaç duyulacak.

United'ın transfer radarına çeşitli isimlerin girdiğini söyleniyor ve İngiltere'nin en üst liginde oynamış olmak, Red Devils'ın elde etmek istediği bir nitelik gibi görünüyor. Yurtiçi rakiplerinden transferler planlanıyor gibi görünüyor.

Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, Manchester'daki birkaç kulüp de dahil olmak üzere pek çok hayranı olan bir oyuncu, Adam Wharton ise Crystal Palace'ta Premier Lig'de bir üst basamağa çıkmaya hazır olduğunu gösterecek kadar iyi bir performans sergiledi. Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes'in Newcastle'daki gelecekleri konusunda ciddi soru işaretleri var.

Ancak United, bir sonraki transfer dönemi açıldığında dikkatini Brighton'a çevirebilir. Baleba'nın 2023'te Seagulls'a transfer olduktan sonra hemen uyum sağladığını gören kulüp, geçmişte onu Amex Stadyumu'ndan koparmak için çaba sarf etmişti.