Çeviri:
Eski Manchester United orta saha oyuncusu Eric Djemba-Djemba, Bruno Fernandes örneğini kullanarak Kamerunlu yıldızın hangi alanlarda gelişebileceğini açıklarken, Carlos Baleba’nın neden Manchester United için ‘iyi bir transfer’ olacağını ortaya koyuyor
Orta saha seçenekleri: Manchester United'ın adı hangi isimlerle anılıyor?
Deneyimli Brezilyalı milli oyuncu Casemiro, sözde "Rüyalar Tiyatrosu"ndan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanırken, Michael Carrick'in Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edecek bir kadro kurma görevini üstlenmesiyle birlikte orta sahada taze kanlara ihtiyaç duyulacak.
United'ın transfer radarına çeşitli isimlerin girdiğini söyleniyor ve İngiltere'nin en üst liginde oynamış olmak, Red Devils'ın elde etmek istediği bir nitelik gibi görünüyor. Yurtiçi rakiplerinden transferler planlanıyor gibi görünüyor.
Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, Manchester'daki birkaç kulüp de dahil olmak üzere pek çok hayranı olan bir oyuncu, Adam Wharton ise Crystal Palace'ta Premier Lig'de bir üst basamağa çıkmaya hazır olduğunu gösterecek kadar iyi bir performans sergiledi. Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes'in Newcastle'daki gelecekleri konusunda ciddi soru işaretleri var.
Ancak United, bir sonraki transfer dönemi açıldığında dikkatini Brighton'a çevirebilir. Baleba'nın 2023'te Seagulls'a transfer olduktan sonra hemen uyum sağladığını gören kulüp, geçmişte onu Amex Stadyumu'ndan koparmak için çaba sarf etmişti.
Baleba, Kırmızı Şeytanlar için akıllıca bir transfer olur mu?
Diğer oyunculara biçilen fiyatlar göz önüne alındığında, Baleba Kırmızı Şeytanlar için daha uygun maliyetli bir seçenek olabilir. Betinia ile yaptığı röportajda Djemba-Djemba, vatandaşı Baleba’nın United için akıllıca bir transfer olup olmayacağı sorusuna GOAL’a şu yanıtı verdi: “Bana kalırsa evet, neden olmasın?
“O genç bir oyuncu, sahada her yere koşan bir oyuncu ve sanırım üç yıldır Brighton'da düzenli olarak maçlara çıkıyor. Premier League'i ve nasıl işlediğini biliyor. Bana göre, bu onun için iyi bir transfer olur. Şimdi karar Manchester United'da, karar Michael Carrick'te, ama bana göre bu onun için iyi bir transfer olur.”
Kamerun milli takım oyuncusu Baleba hangi alanlarda kendini geliştirebilir?
Baleba, henüz 22 yaşında olduğu için Old Trafford’da hem şimdiki hem de gelecek için önemli bir transfer olacaktır. Bu genç oyuncunun oyununda ortaya çıkarılması gereken hâlâ büyük bir potansiyel var; en üst düzeyde rekabet söz konusu olduğunda hızını giderek artırıyor.
Baleba'nın hangi alanlarda gelişebileceği sorulduğunda Djemba-Djemba, United'ın şu anki kaptanını rol model olarak göstererek şunları ekledi: “Bence oyunun temposu konusunda, Casemiro ve Fede Valverde gibi, oyunun temposu konusunda gelişmesi gerekiyor, ama bence öğrenecektir, öğrenecektir çünkü hala genç, 22 yaşında ve orta saha oyuncusu olarak oynamak çok kolay değil ve Manchester United büyük bir takım ve orada hızlı öğrenmek gerekiyor ve biliyorum ki Baleba Manchester'a giderse, oyununu tekrar geliştirecek, böylece öğrenecektir.
“Oyunun temposuna sahip olması, oyunu nasıl yöneteceğini, topu nasıl tutacağını öğrenmesi gerekiyor, Bruno gibi - Bruno Fernandes'in nasıl oynadığını görüyorsunuz, o tempoya sahip, o bir kral, o bir şef, oyunu yönetiyor ve bana göre Baleba da bunu yapabilir ve bence tekrar gelişecektir.”
Carrick yaz transfer piyasasına girmeye hazır
Baleba, Fernandes gibi bir oyun kurucudan ziyade, Casemiro'ya benzeyen bir defansif orta saha oyuncusudur. Bununla birlikte, tek bir Premier Lig sezonunda 21 asist yaparak tarihe geçen Portekizli oyuncudan, yeteneklerini en üst düzeye çıkarma konusunda ilham alabilir.
Carrick, Fernandes ve Kobbie Mainoo'nun yanı sıra takımının ortasındaki boşlukları dolduracak enerjik bir oyuncu daha bulması gerektiğinin farkında. Red Devils için top kazanma yeteneği yüksek bir oyuncuya büyük bir yatırım yaparken hangi transfer yoluna gideceği henüz belli değil.