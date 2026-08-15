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Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Eski Manchester United kanat oyuncusu Jadon Sancho, Premier League ilgisine rağmen yurt dışına transfer olmaya sıcak bakıyor

Transfers
J. Sancho
M. United
Premier Lig
Dortmund
Bundesliga
Chelsea
Aston Villa

Bonservisi elinde olan Jadon Sancho, birçok Premier League kulübünden ilgi ve sözleşme teklifi almasına rağmen kariyerini yurt dışında sürdürmeye daha yakın. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Manchester United'dan ayrılmasının üzerinden altı hafta geçmesinin ardından geleceğini değerlendiriyor. Eski kulübü Borussia Dortmund da durumunu takip eden önde gelen Avrupa ekipleri arasında yer alıyor.

  • Sancho, Avrupa seçeneklerini değerlendiriyor

    BBC Sport'a göre Sancho, Premier League'den birkaç kulüpten somut teklif almasına rağmen önceliği yurt dışına transfer olmaya veriyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, serbest statüde bulunuyor ve United ile sözleşmesinin resmen sona ermesinden altı hafta sonra seçeneklerini değerlendiriyor. Hücum oyuncusunun daha önce iki ayrı dönemde 158 maça çıktığı Bundesliga devi Dortmund, oyuncuyu kadrosuna katma yarışında önde gidiyor.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Kanat oyuncusu yeni bir başlangıç istiyor

    2021'de Old Trafford'a 73 milyon £ bonservis bedeliyle gelen hücum oyuncusu, tüm gerçekçi seçenekleri değerlendirmeye açık kalırken İngiliz futbolunun dışında yeni bir meydan okumayı tercih ediyor.

    Geçen sezon Aston Villa'daki geçici döneminde 39 maçta forma giydi ve Unai Emery'nin ekibinin Avrupa Ligi kupasını kaldırmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi vizesi almasına yardımcı oldu. Freiburg'a karşı oynanan finalde son bölümde oyuna girmesi, daha önce Dortmund ve Chelsea ile de kıta çapındaki finallerde mücadele etmiş olan oyuncu için üst üste üçüncü Avrupa finali anlamına geldi.

  • Son kiralık dönemler değerlendirildi

    Bir sonraki durağını belirlemek, İngiltere'nin en üst liginde art arda gelen geçici dönemlerin ardından kariyerinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. 2024-25 sezonunda İngiltere milli oyuncusu, Chelsea'de kiralık olarak forma giyerken 41 maça çıktı. Ancak Stamford Bridge yönetimi, kalıcı bir anlaşmaya gitmemeyi tercih etti ve satın alma zorunluluğunu sona erdirip onu Manchester'a geri göndermek için 5 milyon sterlinlik çıkış cezasını tetikledi.

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    Sancho, sezon öncesi formunu geliştiriyor

    Sancho şu anda alt lig ekibi Flixton'la birlikte antrenman yaparak fiziksel formunu koruyor; bu sırada bir sonraki hamlesine ilişkin görüşmeler arka planda sürüyor. Avrupa'nın büyük ligleri ya başladı ya da kısa süre içinde başlayacakken, kanat oyuncusu yaz transfer dönemi kapanmadan önce yeni bir kadroya yerleşebilmek için zamana karşı yarış veriyor. Önündeki karar, üst düzey kariyerini yeniden canlandırması ve yeniden milli takım hesaplarına girmesi açısından kritik olacak.