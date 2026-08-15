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Eski Manchester United kanat oyuncusu Jadon Sancho, Premier League ilgisine rağmen yurt dışına transfer olmaya sıcak bakıyor
Sancho, Avrupa seçeneklerini değerlendiriyor
BBC Sport'a göre Sancho, Premier League'den birkaç kulüpten somut teklif almasına rağmen önceliği yurt dışına transfer olmaya veriyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, serbest statüde bulunuyor ve United ile sözleşmesinin resmen sona ermesinden altı hafta sonra seçeneklerini değerlendiriyor. Hücum oyuncusunun daha önce iki ayrı dönemde 158 maça çıktığı Bundesliga devi Dortmund, oyuncuyu kadrosuna katma yarışında önde gidiyor.
- Getty Images Sport
Kanat oyuncusu yeni bir başlangıç istiyor
2021'de Old Trafford'a 73 milyon £ bonservis bedeliyle gelen hücum oyuncusu, tüm gerçekçi seçenekleri değerlendirmeye açık kalırken İngiliz futbolunun dışında yeni bir meydan okumayı tercih ediyor.
Geçen sezon Aston Villa'daki geçici döneminde 39 maçta forma giydi ve Unai Emery'nin ekibinin Avrupa Ligi kupasını kaldırmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi vizesi almasına yardımcı oldu. Freiburg'a karşı oynanan finalde son bölümde oyuna girmesi, daha önce Dortmund ve Chelsea ile de kıta çapındaki finallerde mücadele etmiş olan oyuncu için üst üste üçüncü Avrupa finali anlamına geldi.
Son kiralık dönemler değerlendirildi
Bir sonraki durağını belirlemek, İngiltere'nin en üst liginde art arda gelen geçici dönemlerin ardından kariyerinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. 2024-25 sezonunda İngiltere milli oyuncusu, Chelsea'de kiralık olarak forma giyerken 41 maça çıktı. Ancak Stamford Bridge yönetimi, kalıcı bir anlaşmaya gitmemeyi tercih etti ve satın alma zorunluluğunu sona erdirip onu Manchester'a geri göndermek için 5 milyon sterlinlik çıkış cezasını tetikledi.
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Sancho, sezon öncesi formunu geliştiriyor
Sancho şu anda alt lig ekibi Flixton'la birlikte antrenman yaparak fiziksel formunu koruyor; bu sırada bir sonraki hamlesine ilişkin görüşmeler arka planda sürüyor. Avrupa'nın büyük ligleri ya başladı ya da kısa süre içinde başlayacakken, kanat oyuncusu yaz transfer dönemi kapanmadan önce yeni bir kadroya yerleşebilmek için zamana karşı yarış veriyor. Önündeki karar, üst düzey kariyerini yeniden canlandırması ve yeniden milli takım hesaplarına girmesi açısından kritik olacak.
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