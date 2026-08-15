2021'de Old Trafford'a 73 milyon £ bonservis bedeliyle gelen hücum oyuncusu, tüm gerçekçi seçenekleri değerlendirmeye açık kalırken İngiliz futbolunun dışında yeni bir meydan okumayı tercih ediyor.

Geçen sezon Aston Villa'daki geçici döneminde 39 maçta forma giydi ve Unai Emery'nin ekibinin Avrupa Ligi kupasını kaldırmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi vizesi almasına yardımcı oldu. Freiburg'a karşı oynanan finalde son bölümde oyuna girmesi, daha önce Dortmund ve Chelsea ile de kıta çapındaki finallerde mücadele etmiş olan oyuncu için üst üste üçüncü Avrupa finali anlamına geldi.