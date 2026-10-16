Bu alışkanlık, maç sonrası toparlanma amacıyla tüketimden hızla günlük tüketime dönüştü ve Campbell’ın futbol oynarken ciddi ölçüde bitkin düşmesine yol açtı. Campbell, öğleden sonraları enerjisinin belirgin biçimde düştüğünü itiraf etti. Bağımlılığının nasıl geliştiğini anlatırken şunları ekledi: “Başlangıçta sadece maçlardan sonra içiyordum, ardından antrenmanlardan sonra da içmeye başladım. Ama böyle başlıyor; sonra bağımlı oluyor ve giderek daha fazla tüketiyorsunuz.” Campbell, sürekli yorgun olmasına rağmen aktif olarak futbol oynadığı dönemde bunun olumsuz etkisini fark edemediğini kabul etti.