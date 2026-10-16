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Manchester United v Portsmouth - FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Eski Manchester United forveti Fraizer Campbell, Premier League kariyeri sırasında kendisini tüketen snus bağımlılığını anlattı

F. Campbell
M. United
Premier Lig

Manchester United ve Crystal Palace'ın eski forveti Fraizer Campbell, futbolculuk kariyerindeki ağır snus bağımlılığının boyutlarını açıkladı. Tütün bazlı nikotin ürününün kendisini sürekli yorgun bıraktığını itiraf eden Campbell, maç sonrası rahatlamak için başlayan alışkanlığının kısa sürede nasıl kontrolden çıktığını anlattı.

  • Campbell, ağır snus bağımlılığını açıkladı

    The Sports Agents podcast’ine konuşan Campbell, snusa bağımlılığının 2014 ile 2017 arasında Crystal Palace’ta oynadığı dönemde nasıl başladığını anlattı. Bir takım arkadaşı, yoğun baskı altında geçen maçların ardından rahatlamasına yardımcı olması için Campbell’ı snus ürünleriyle tanıştırdı. Campbell kısa sürede bu ürünlere büyük ölçüde bağımlı hâle geldi. Campbell, “Kendimi rahatlamış hissettim. Her şeyden çok sakinleşmemi sağladı,” dedi. “Maçtan sonraydı. Maçın ardından rahatlamak, bilirsiniz, oldukça zor olan şeylerden biri.”

  • Manchester United's Fraizer Campbell (L)AFP

    Günlük yorgunluğa sürükleyen bir alışkanlık

    Bu alışkanlık, maç sonrası toparlanma amacıyla tüketimden hızla günlük tüketime dönüştü ve Campbell’ın futbol oynarken ciddi ölçüde bitkin düşmesine yol açtı. Campbell, öğleden sonraları enerjisinin belirgin biçimde düştüğünü itiraf etti. Bağımlılığının nasıl geliştiğini anlatırken şunları ekledi: “Başlangıçta sadece maçlardan sonra içiyordum, ardından antrenmanlardan sonra da içmeye başladım. Ama böyle başlıyor; sonra bağımlı oluyor ve giderek daha fazla tüketiyorsunuz.” Campbell, sürekli yorgun olmasına rağmen aktif olarak futbol oynadığı dönemde bunun olumsuz etkisini fark edemediğini kabul etti.

  • Emeklilik sonrası zorluklar ve toparlanma

    Campbell, snusun kendisini rekabet edemeyecek kadar rahatlattığı için maç günlerinde kullanmaktan özellikle kaçındığını, ancak profesyonel futbolu bıraktıktan sonra daha fazla boş vakti olduğu için bağımlılığının ağırlaştığını açıkladı. Campbell, “Kesinlikle bağımlıydım. Futbolu bıraktığımda daha fazla boş vaktim oldu ve snus kullanmaya da daha fazla zamanım vardı” dedi. Yıllarca bağımlılığın fiziksel etkileriyle mücadele eden Campbell, sonunda bağımlılığının üstesinden geldiğini ve altı aydır snus kullanmadığını gururla açıkladı.

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  • FBL-ENG-PR-MANUTD-NEWCASTLEAFP

    Futbolu ve snusu bundan sonra ne bekliyor?

    Profesyonel Futbolcular Birliği’nin yakın zamanda özel ve gizlilik esasına dayalı bir destek mekanizması başlatmasıyla, daha fazla oyuncunun nikotin bağımlılığı için yardım araması bekleniyor. Üst düzey futbolcuların beşte birinin snus veya nikotin poşeti kullandığını gösteren 2024 tarihli araştırmanın ardından futbol otoritelerinin, kulüplerde giderek yaygınlaşan bu eğilimle mücadele etmek için yeni eğitim programları başlatması muhtemel.

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18 Eki 2026

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