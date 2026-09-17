Bu çıkış yolu 2026-27 sezonunun ilk milli ara döneminden önce gelmeyebilir; zira United'ın, yurt içi futbolun üç haftalığına durmasından önce oynayacağı sadece bir maçı daha var. Söz konusu karşılaşma pazar günü deplasmanda Fulham'a karşı oynanacak.

Michael Carrick'in takımı, üst üste alınan yenilgilerle sarsılan özgüvenle bu maça çıkıyor. Gürültücü komşu City'ye karşı derbi yenilgisi tartışmalı koşullarda yaşandı, ardından da takım kendi sahasında Carabao Cup'a veda etti.

United, Brighton ile oynadığı üçüncü tur maçında henüz 10. dakikada 2-0 öne geçmişti ancak ikinci yarıda dramatik bir çöküş yaşadı; büyük ölçüde değişen dörtlü savunmada ciddi boşluklar ortaya çıktı.

Carrick bu maçta rotasyona giderken, Harry Maguire, Lisandro Martinez ve Luke Shaw gibi isimler de pek daha iyi durumda değildi. Kırmızı Şeytanlar'ın savunması, Premier League'de oynanan dört maçta yedi kez geçildi. Takımın bu sezonki tek gol yemeden tamamladığı maç, Sabah karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyetti.