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Eski Manchester United bek oyuncusu taktik değişikliği değerlendirirken, 70 milyon sterlinlik Carlos Baleba neden Man Utd'nin savunma sorunlarının çözümü olabilir?
Manchester United bu sezon yalnızca bir maçta kalesini gole kapatabildi
Bu çıkış yolu 2026-27 sezonunun ilk milli ara döneminden önce gelmeyebilir; zira United'ın, yurt içi futbolun üç haftalığına durmasından önce oynayacağı sadece bir maçı daha var. Söz konusu karşılaşma pazar günü deplasmanda Fulham'a karşı oynanacak.
Michael Carrick'in takımı, üst üste alınan yenilgilerle sarsılan özgüvenle bu maça çıkıyor. Gürültücü komşu City'ye karşı derbi yenilgisi tartışmalı koşullarda yaşandı, ardından da takım kendi sahasında Carabao Cup'a veda etti.
United, Brighton ile oynadığı üçüncü tur maçında henüz 10. dakikada 2-0 öne geçmişti ancak ikinci yarıda dramatik bir çöküş yaşadı; büyük ölçüde değişen dörtlü savunmada ciddi boşluklar ortaya çıktı.
Carrick bu maçta rotasyona giderken, Harry Maguire, Lisandro Martinez ve Luke Shaw gibi isimler de pek daha iyi durumda değildi. Kırmızı Şeytanlar'ın savunması, Premier League'de oynanan dört maçta yedi kez geçildi. Takımın bu sezonki tek gol yemeden tamamladığı maç, Sabah karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyetti.
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Baleba, Manchester United'ın sorunlarının çözümü olabilir mi?
Baleba, orta sahayı delip geçen rakip ataklarının önünü kesmeye yardımcı olabilir; zira mücadeleci 22 yaşındaki oyuncu, ön libero rolünü doldurma konusunda önemli bir enerji ve direnç ortaya koyuyor.
Free Bets aracılığıyla, en iyi bahis sitelerinin adresi olan platformun katkısıyla GOAL'e özel konuşan Simpson, United'ın bazı endişe verici açıkları nasıl kapatabileceği sorulduğunda şöyle dedi: “Bence Baleba'ya ihtiyacımız olacak, Youri [Tielemans] ve Kobbie'yi [Mainoo] sevsem de.
“Top ayağındayken bu üçlüden daha iyisi yok bence; Kobbie, Youri ve Bruno [Fernandes]. Üçlü olarak antrenmanda topla inanılmaz olurlar ama topsuz oyunda, bence arka dörtlünün zorlandığı nokta da bu. Önlerinde o korumaya sahip değiller, bu yüzden daha fazla açık veriyorlar. Muhtemelen bu yüzden Baleba'ya ihtiyaç duyulacak.”
Amorim, sisteminde inatla kanat beklerini tercih etti
United, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirme yönünde bir adım atma isteğine direndi ya da doğru fiyata uygun takviyeler belirleyemedi ve eski teknik direktör Ruben Amorim'in inatla üç stoperli düzen ile kanat beklerine bağlı kalmasının ardından yeniden geleneksel dörtlü savunmaya döndü.
Bu taktik değişiklik ve artık kullanılmayan bir sisteme uyum sağlaması için belirli takviyelerin yapılıp yapılmadığı konusunda konuşan eski United sağ beki Simpson, şöyle dedi: “[Diogo] Dalot sol kanat beki oynuyordu, [Patrick] Dorgu sağ kanat beki oynuyordu, [Noussair] Mazraoui kanat beki oynuyordu.
“Dorgu için ne demek istediğini anlıyorum, muhtemelen kanat beki olarak alındı ama bence öyle değil. Bence o rolde oynayan belli oyuncu tipleri var ve onların öyle olup olmadığını bilmiyorum.
“Bence istikrarlı bir şekilde gidip gelen bir kanat beki olmak için fazla ham. Hücumun son üçte birlik bölümünde yapacaklarını yapabilir ama savunmada zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşayabilir. Dalot hücuma çıkıyor, ileri gidiyor ama son üçteki kalitesinin çok iyi olduğunu söylemem. Dalot'yu son üçte ceza sahasına sert bir orta keserken, topu kontrol edip ortalarken pek akla getirmezsiniz. Fizik olarak son derece iyi durumda. Mazraoui savunmacı bir bek, ben de öyleydim. Bence Luke artık o kadar fazlasını yapamıyor.”
- Getty/GOAL
Man Utd ocak transfer döneminde yeniden harcama yapmayı düşünecek mi?
United, ocak ayında yeniden ilhamı transfer piyasasında arayabilir, ancak kadrosuna başka takviyeler yapılabilmesi için önce sonbaharı, kışın ilk bölümünü ve yeni yıla giden süreci atlatması gerekiyor.
Onu geride tutan ayak bileği bağ rahatsızlığını tamamen atlattığında Baleba, Carrick ve ekibinin aradığı çözüm olabilir, ancak genel görüş, en prestijli kupalar için yeniden ciddi bir aday haline gelmek adına takviyelerin gerekli olduğu yönünde.
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