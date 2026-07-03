Getty Images Sport
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Eski Manchester City yıldızı Riyad Mahrez, Cezayir’in Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından milli takımdan emekli olduğunu açıkladı
Mahrez, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Cezayir milli takımındaki kariyerine son verdi
Mahrez, Cezayir’in 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda İsviçre’ye 2-0 yenilmesinin ardından milli futboldan emekli olduğunu doğruladı. Cezayir, eleme turlarına yükselerek etkileyici bir performans sergilemişti ancak Breel Embolo ve Dan Ndoye’nin golleri, takımın Dünya Kupası serüvenine son verdi. Maçın bitiminden sonra konuşan 35 yaşındaki oyuncu, bu yenilginin aynı zamanda milli takımdaki son maçı olacağını açıkladı.
Mahrez, son milli maçının ardından emekliliğini doğruladı
Mahrez, Cezayir’in elenmesinin ardından beIN SPORTS’a verdiği röportajda kararını açıkladı. Kanat oyuncusu, Dünya Kupası’ndaki yenilginin, ülkesini on yıldan fazla bir süredir temsil ettikten sonra milli takım kariyerinin sonunu getirdiğini söyledi.
"Bu, milli takımdaki son maçımdı. Bu benim son maçımdı," diye itiraf etti Mahrez.
Eski Manchester City yıldızı, Cezayir milli takımından 119 kez forma giymiş olarak ayrılıyor ve ülkenin en etkili oyuncularından biri haline geldiği kariyerine son veriyor.
2019 Afrika Uluslar Kupası’nın mirası
Mahrez’in Cezayir milli takımıyla elde ettiği en büyük başarı, 2019 yılında kaptan olarak takımını Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımasıydı. Bu zafer, Cezayir’e ikinci kıtasal şampiyonluğunu kazandırırken, yarı finalde Nijerya karşısında uzatma dakikalarında attığı dramatik serbest vuruş, uluslararası kariyerinin en belirleyici anlarından biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Milli takımda geçirdiği 12 yıl boyunca Mahrez, takımın en önemli yaratıcı gücü ve lideri olarak kendini kanıtladı; emekliliği, Cezayir için başarılı bir dönemin sonunu getiriyor.
- Getty Images Sport
Dikkat tamamen kulüp futboluna yöneliyor
Mahrez’in, milli futboldan emekli olmasının ardından artık tamamen Al-Ahli’deki kulüp kariyerine odaklanması bekleniyor. Öte yandan Cezayir, gelecekteki uluslararası turnuvalar için yeni bir takım kurmaya çalışırken, ülke tarihinin en başarılı oyuncularından birinin yokluğuna hazırlıklı olmak üzere planlamaya başlamalıdır.
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