Eski Manchester City yıldızı Riyad Mahrez, Cezayir’in Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından milli takımdan emekli olduğunu açıkladı

Mahrez’in Cezayir milli takımıyla elde ettiği en büyük başarı, 2019 yılında kaptan olarak takımını Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımasıydı. Bu zafer, Cezayir’e ikinci kıtasal şampiyonluğunu kazandırırken, yarı finalde Nijerya karşısında uzatma dakikalarında attığı dramatik serbest vuruş, uluslararası kariyerinin en belirleyici anlarından biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Milli takımda geçirdiği 12 yıl boyunca Mahrez, takımın en önemli yaratıcı gücü ve lideri olarak kendini kanıtladı; emekliliği, Cezayir için başarılı bir dönemin sonunu getiriyor.