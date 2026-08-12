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Eski Manchester City yıldızı Kyle Walker'a sürpriz Premier League dönüşü: Beklenmedik kulüp Burnley'nin tecrübeli oyuncusu için harekete geçiyor
Everton, tecrübeli bir takviye peşinde
The Sun'a göre, David Moyes transfer dönemi kapanmadan önce savunmadaki seçeneklerini güçlendirmeyi isterken Walker için sürpriz bir adres olarak Everton öne çıktı. Geçen yaz değeri 5 milyon sterline kadar çıkan bir anlaşmayla Turf Moor'a giden 36 yaşındaki oyuncunun, mevcut sözleşmesinde bir yıl kalmışken sembolik bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Goodison Park'ta sağ bek krizi
Everton'ın Walker hamlesi, savunmasının sağ tarafındaki uzun süredir devam eden boşluktan kaynaklanıyor. Nathan Patterson düzenli süre bulmakta zorlanırken ve sözleşmesinin sonuna yaklaşırken, Moyes mecburen stoper Jake O'Brien'ı asıl pozisyonu dışında kullandı.
Walker'ın çok yönlülüğü, Merseyside kulübü için önemli bir artı. Burnley'nin yeni patronu Nicky Hayen, tecrübeli oyuncuyu üçlü savunmada sağ stoper olarak kullanma ihtimalini değerlendirdi; Walker bu rolde İngiltere'de Gareth Southgate yönetiminde ustalaşmıştı. Ancak Premier League'e dönüş ihtimali, geri çevrilemeyecek kadar cazip olabilir. Ayrıca Everton'ın, kadronun bu bölgesinde rekabet yaratmak için Celtic'ten Alistair Johnson ile Crystal Palace'tan Daniel Munoz'u da takip ettiği bildiriliyor.
Championship’te şampiyonluk yarışı mı, yoksa Premier Lig’e dönüş mü?
Onu Goodison Park'a transferiyle ilişkilendiren spekülasyonlara rağmen Walker, Clarets'in sezon öncesi hazırlıkları sırasında bir lider gibi hareket ediyor. Hatta takımın Notts County karşısında aldığı son Carabao Cup galibiyetinde kaptanlık bandını taktı ve seri penaltı atışlarında belirleyici penaltıyı gole çevirerek soğukkanlılığını gösterdi.
Tecrübeli savunmacı daha önce Turf Moor'daki projeye bağlılığını dile getirmiş, EFL medya gününde gazetecilere şöyle konuşmuştu: "Bu benim için kişisel olarak farklı bir meydan okuma ama her şey kulüple ve Premier League'e geri dönmekle ilgili, bu hayati önem taşıyor. Mesele zihniyetiniz."
Walker ayrıca kısa süre önce fiziksel durumu ve en üst seviyede kalma isteğiyle ilgili meydan okuyan bir mesaj vermiş, profesyonel oyunun dışına itilmeye hazır olmadığında ısrar etmişti. İkinci kademede genç ve süratli hücumculara karşı oynamanın zorluğu hakkında konuşan Walker şöyle dedi: "Bence yaratmaya çalışıyorlar, şimdi onlara ne deniyor... meme'ler. Benim üzerimden meme'ler üretmeye çalışacaklar ama sizi temin ederim ki ben kimsenin memesi olmuyorum.
"Yani bana karşı geldiğinizde, yüzde 100'ümü veririm. O gün beni geçerseniz, bilirsiniz, maçın sonunda el sıkışırsınız ve iyi bir maç olduğunu söylersiniz. Meme olmak için ortalığa hiçbir şey sermiyorum."
- Getty Images Sport
Walker için sırada ne var?
Burnley, Championship'teki açılış maçında West Ham ile karşılaşmaya hazırlanırken, Everton'ın süren ilgisi gündemin en önemli maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Walker'ın Kuzey Batı'da sözleşmesini tamamlamayı mı seçeceği, yoksa Premier League'de son bir macerayı mı kabul edeceği, bu hafta görüşmelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak.
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