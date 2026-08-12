Onu Goodison Park'a transferiyle ilişkilendiren spekülasyonlara rağmen Walker, Clarets'in sezon öncesi hazırlıkları sırasında bir lider gibi hareket ediyor. Hatta takımın Notts County karşısında aldığı son Carabao Cup galibiyetinde kaptanlık bandını taktı ve seri penaltı atışlarında belirleyici penaltıyı gole çevirerek soğukkanlılığını gösterdi.

Tecrübeli savunmacı daha önce Turf Moor'daki projeye bağlılığını dile getirmiş, EFL medya gününde gazetecilere şöyle konuşmuştu: "Bu benim için kişisel olarak farklı bir meydan okuma ama her şey kulüple ve Premier League'e geri dönmekle ilgili, bu hayati önem taşıyor. Mesele zihniyetiniz."

Walker ayrıca kısa süre önce fiziksel durumu ve en üst seviyede kalma isteğiyle ilgili meydan okuyan bir mesaj vermiş, profesyonel oyunun dışına itilmeye hazır olmadığında ısrar etmişti. İkinci kademede genç ve süratli hücumculara karşı oynamanın zorluğu hakkında konuşan Walker şöyle dedi: "Bence yaratmaya çalışıyorlar, şimdi onlara ne deniyor... meme'ler. Benim üzerimden meme'ler üretmeye çalışacaklar ama sizi temin ederim ki ben kimsenin memesi olmuyorum.

"Yani bana karşı geldiğinizde, yüzde 100'ümü veririm. O gün beni geçerseniz, bilirsiniz, maçın sonunda el sıkışırsınız ve iyi bir maç olduğunu söylersiniz. Meme olmak için ortalığa hiçbir şey sermiyorum."