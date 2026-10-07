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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Eski Manchester City savunmacısı Manuel Akanji, Premier League'in kararı sonrası şampiyonluklarını kaybetmekten korktuğunu itiraf etti

M. Akanji
M.City
Premier Lig
Inter

Eski Manchester City savunmacısı Manuel Akanji, Etihad Stadyumu'nda geçirdiği dönemde kazandığı madalyaların elinden alınma ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu açıklamalar, bağımsız bir komisyonun kulübü dokuz yıllık bir dönemdeki mali ihlallerle ilgili tüm suçlamalardan suçlu bulmasının ardından geldi ve bu durum kulübün geçmişteki başarıları üzerinde büyük bir belirsizlik bulutu oluşturdu.

  • Akanji, Manchester City’nin suçlu bulunması kararına tepki gösterdi

    Şu anda Inter Milan'da forma giyen Akanji, Manchester City ile iki Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak büyük başarı elde etti. Ancak Manchester City'nin 100'den fazla finansal ihlalden suçlu bulunduğu yönündeki son kararın ardından İsviçreli milli oyuncu, Nau'ya verdiği röportajda korkularını dile getirdi.

    Şöyle dedi: "Hâlâ birkaç oyuncuyla görüşüyorum ama sizden daha fazlasını bilmiyorum. Bize sakin kalmamız, her şeyin kontrol altında olduğu ve büyük bir şey yaşanmadığı söylendi."

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City yönetimine güvenmek

    Devam eden duruma rağmen Akanji, Manchester City yönetiminin verdiği güvencelerin doğru çıktığına dair umudunu koruyor. Savunma oyuncusu, gelişmeleri uzaktan yakından takip ettiğini belirtirken, durumdaki belirsizliği de kabul etti.

    Şöyle ekledi: "Manchester City'de görev başındaki insanlara bunun böyle olduğu konusunda güveniyorum. Umarım şampiyonluklarımı kaybetmem. Bu biraz utanç verici olurdu. Ama ben de her şeyi sadece haberlerde görüyorum. Kim bilir daha başka neler ortaya çıkarabilirler." Manchester City, bağımsız komisyonun bulgularına karşı itirazda bulundu.

  • Premier League Başkanı kararı açıkladı

    Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar, 2009 ile 2018 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen mali usulsüzlüklerden kaynaklanıyor. Akanji, suçlamalara konu olan zaman çizelgesinin dışında kalan 2022'de Manchester City'ye imza atmış olsa da bunun kulüp açısından daha geniş sonuçları ağır olmaya devam ediyor.

    Suçlu kararına değinen Premier League CEO'su Richard Masters, "Kulüp, Premier League kurallarını yaklaşık on yıl boyunca sistematik şekilde ihlal etti" dedi. Ayrıca, "Kulüplerin bizzat kendileri tarafından onaylanan kuralların, organizasyonun bütünlüğünü korumak adına uygulanmasını sağlamak Premier League'in temel sorumluluklarından biridir" ifadelerini kullandı.

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  • General Views Of Etihad StadiumGetty Images Sport

    Manchester City için sırada ne var?

    Manchester City, karara aktif şekilde itiraz ediyor ve nihai sonuç, geçmiş şampiyonlukların geri alınıp alınmayacağını ya da başka yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağını belirleyecek. Sahada ise Manchester City, Premier League'e bu hafta sonu yeniden başlanırken Liverpool deplasmanında odağını korumaya çalışacak.

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