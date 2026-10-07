Şu anda Inter Milan'da forma giyen Akanji, Manchester City ile iki Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak büyük başarı elde etti. Ancak Manchester City'nin 100'den fazla finansal ihlalden suçlu bulunduğu yönündeki son kararın ardından İsviçreli milli oyuncu, Nau'ya verdiği röportajda korkularını dile getirdi.

Şöyle dedi: "Hâlâ birkaç oyuncuyla görüşüyorum ama sizden daha fazlasını bilmiyorum. Bize sakin kalmamız, her şeyin kontrol altında olduğu ve büyük bir şey yaşanmadığı söylendi."