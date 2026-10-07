Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Manchester City savunmacısı Manuel Akanji, Premier League'in kararı sonrası şampiyonluklarını kaybetmekten korktuğunu itiraf etti
Akanji, Manchester City’nin suçlu bulunması kararına tepki gösterdi
Şu anda Inter Milan'da forma giyen Akanji, Manchester City ile iki Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak büyük başarı elde etti. Ancak Manchester City'nin 100'den fazla finansal ihlalden suçlu bulunduğu yönündeki son kararın ardından İsviçreli milli oyuncu, Nau'ya verdiği röportajda korkularını dile getirdi.
Şöyle dedi: "Hâlâ birkaç oyuncuyla görüşüyorum ama sizden daha fazlasını bilmiyorum. Bize sakin kalmamız, her şeyin kontrol altında olduğu ve büyük bir şey yaşanmadığı söylendi."
- Getty Images Sport
Manchester City yönetimine güvenmek
Devam eden duruma rağmen Akanji, Manchester City yönetiminin verdiği güvencelerin doğru çıktığına dair umudunu koruyor. Savunma oyuncusu, gelişmeleri uzaktan yakından takip ettiğini belirtirken, durumdaki belirsizliği de kabul etti.
Şöyle ekledi: "Manchester City'de görev başındaki insanlara bunun böyle olduğu konusunda güveniyorum. Umarım şampiyonluklarımı kaybetmem. Bu biraz utanç verici olurdu. Ama ben de her şeyi sadece haberlerde görüyorum. Kim bilir daha başka neler ortaya çıkarabilirler." Manchester City, bağımsız komisyonun bulgularına karşı itirazda bulundu.
Premier League Başkanı kararı açıkladı
Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar, 2009 ile 2018 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen mali usulsüzlüklerden kaynaklanıyor. Akanji, suçlamalara konu olan zaman çizelgesinin dışında kalan 2022'de Manchester City'ye imza atmış olsa da bunun kulüp açısından daha geniş sonuçları ağır olmaya devam ediyor.
Suçlu kararına değinen Premier League CEO'su Richard Masters, "Kulüp, Premier League kurallarını yaklaşık on yıl boyunca sistematik şekilde ihlal etti" dedi. Ayrıca, "Kulüplerin bizzat kendileri tarafından onaylanan kuralların, organizasyonun bütünlüğünü korumak adına uygulanmasını sağlamak Premier League'in temel sorumluluklarından biridir" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City, karara aktif şekilde itiraz ediyor ve nihai sonuç, geçmiş şampiyonlukların geri alınıp alınmayacağını ya da başka yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağını belirleyecek. Sahada ise Manchester City, Premier League'e bu hafta sonu yeniden başlanırken Liverpool deplasmanında odağını korumaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun