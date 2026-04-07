Eski Manchester City oyuncusu Joey Barton, golf sopasıyla saldırı yaptığı iddiası üzerine suçsuz olduğunu beyan etti J. Barton M.City Premier Lig

Eski Manchester City ve Newcastle United orta saha oyuncusu Joey Barton, kasten ağır bedensel zarar verme suçlamasına karşı suçsuz olduğunu iddia etti. 41 yaşındaki Barton, Merseyside’daki bir golf kulübünde 51 yaşındaki bir adamla ilgili olduğu iddia edilen olayla ilgili önceki duruşmada kefalet talebinin reddedilmesinin ardından, Liverpool Kraliyet Mahkemesi’nde HMP Liverpool’dan video konferans yoluyla duruşmaya katıldı.