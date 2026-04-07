Eski Manchester City oyuncusu Joey Barton, golf sopasıyla saldırı yaptığı iddiası üzerine suçsuz olduğunu beyan etti
Resmi savunma sunuldu
Eski Manchester City oyuncusu, eski amatör lig teknik direktörü 51 yaşındaki Kevin Lynch'e yönelik olduğu iddia edilen saldırının ardından, kasten ağır bedensel zarar verme suçlamasına karşı suçsuz olduğunu beyan etmek üzere kürsüye çıktı. Olayın 8 Mart'ta Merseyside'daki Huyton and Prescot Golf Kulübü'nde meydana geldiği bildirildi; GMT saatiyle 21:00'den kısa bir süre sonra, yaralanan bir adama müdahale etmek üzere polis olay yerine çağrıldı.
Duruşma tarihi Eylül olarak belirlendi
Liverpool Sulh Ceza Hakimi Andrew Menary duruşmaya başkanlık etti ve duruşma tarihini bu yıl 1 Eylül olarak belirledi. The Athletic’in haberine göre, davanın ilk aşamalarında savcılar, Lynch’in maruz kaldığı yaralanmaların ciddiyeti konusunda ciddi endişelerini dile getirdiler. Mahkemede, iddia edilen saldırı sırasında maruz kaldığı yaralanmalar sonucunda mağdurun bir gözünü kaybedebileceğine dair endişeler olduğu belirtildi.
Tek sanık değil
Barton, Huyton'daki Seel Road'da ikamet eden 50 yaşındaki Gary O’Grady ile birlikte yargılanıyor. Ancak O’Grady, Salı günkü duruşmada savunma yapmadı ve 3 Haziran'da yapılacak dava yönetimi duruşması için tekrar mahkemeye çıkması bekleniyor.
Barton’ın oyuncu ve antrenörlük kariyeri
Barton, İngiliz futbolunun en üst seviyesinde uzun bir kariyere imza attı. 2002 yılında Manchester City’nin A takımına yükseldikten sonra Newcastle, QPR, Burnley ve Rangers gibi takımlarda forma giydi. Burnley’deki ikinci döneminin ardından 2018 yılında futbolu bıraktı. 43 yaşındaki Barton daha sonra teknik direktörlüğe geçerek Fleetwood ve Bristol Rovers'ı çalıştırdı, ancak 2023'ten beri teknik direktörlük yapmıyor.