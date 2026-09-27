Getty Images Sport
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Eski Manchester City başkanı, kural ihlallerinin ardından "lig statülerini etkileyecek bir şey olmalı" uyarısında bulundu
Ağır ceza bekleniyor
1998 ile 2003 yılları arasında Manchester City'nin başkanlığını yapan Bernstein, kulübün ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiğine inanıyor. Premier League'in 115 suçlamanın çok büyük çoğunluğunu kanıtlamasının ardından, Bernstein talkSPORT'a yaptığı açıklamada, kulübün muazzam servetinin standart para cezalarını anlamsız kıldığını söyledi.
"Her şeyden önce şunu söylerim ki mali cezalar yeterli olmayacaktır" diyen Bernstein, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sınırsız kaynaklara sahip bir kulüpten bahsediyoruz, son transfer döneminde de gördüğümüz gibi para çok fazla şey ifade etmiyor ve ister [ceza] 100 milyon £ olsun, ister 200 milyon £, bu yeterli olmayacaktır."
- Getty Images Sport
Küme düşme mi, puan silme mi?
Eski başkan, cezanın doğrudan onların üst ligdeki statüsünü etkilemesi gerektiğini vurguladı ve 80 puan silme ya da doğrudan ligden ihraç edilme önerisinde bulundu. Bernstein, "Ne yazık ki, tüm bunları büyük bir üzüntüyle söylüyorum, gerçekten öyle, bir taraftar olarak, bence lig statülerini etkileyecek bir şey olmak zorunda" dedi.
"Ve eğer bu bir puan silme cezası olacaksa, bunun zamanlamasına bağlı. Çünkü eğer bugün olsaydı, sezon henüz sadece birkaç maç geçmişken ve puan silme cezasının Premier League statüleri açısından belirleyici olması gerekseydi, hesapladım, yaklaşık 80 puan silinmesi gerekirdi. Bu da kulübün bu sezon toparlanamayacağı ve küme düşeceği anlamına gelirdi."
Rakipler tazminat talep ediyor
Manchester City nihai sonuçları beklerken, rakip kulüpler de kendi hukuki hamlelerine hazırlanıyor. Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Manchester United, iddia edilen hile nedeniyle potansiyel gelir kaybı yaşadıklarını belirterek tazminat talep etme haklarını saklı tuttuklarına dair resmî bildirimlerde bulundu. Bu toplu taleplerin toplamı 800 milyon sterline kadar çıkabilir.
Belirtilen yıllar arasında Manchester City sekiz Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, dört FA Cup ve yedi EFL Cup kazandı. Ancak başkan Khaldoon Al Mubarak, cumartesi günü suçlamaları reddeden sert bir açıklama yayımladı. Al Mubarak, isimlerini temize çıkaracaklarından ve "kulübün masumiyetini kanıtlayacaklarından" emin olmaya devam ettiklerini söylerken, sürecin tarafsızlıktan yoksun olduğunu savundu.
- Getty Images Sport
Sonra ne olacak?
Manchester City kaçınılmaz olarak bulgulara karşı itirazda bulunacak ve bu da nihai sportif yaptırımları önemli ölçüde geciktirebilir. Sürecin sezon sonuna kadar uzaması halinde kulüp, puan silme cezası yerine otomatik küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Premier League ve futbol dünyası artık gözünü resmi karara ve sonrasında yaşanacak hukuki mücadelelere çevirmiş durumda.
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