Eski başkan, cezanın doğrudan onların üst ligdeki statüsünü etkilemesi gerektiğini vurguladı ve 80 puan silme ya da doğrudan ligden ihraç edilme önerisinde bulundu. Bernstein, "Ne yazık ki, tüm bunları büyük bir üzüntüyle söylüyorum, gerçekten öyle, bir taraftar olarak, bence lig statülerini etkileyecek bir şey olmak zorunda" dedi.

"Ve eğer bu bir puan silme cezası olacaksa, bunun zamanlamasına bağlı. Çünkü eğer bugün olsaydı, sezon henüz sadece birkaç maç geçmişken ve puan silme cezasının Premier League statüleri açısından belirleyici olması gerekseydi, hesapladım, yaklaşık 80 puan silinmesi gerekirdi. Bu da kulübün bu sezon toparlanamayacağı ve küme düşeceği anlamına gelirdi."



