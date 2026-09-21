Getty Images Sport
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Eski Man Utd yıldızı, Premier League şampiyonluğu için Arsenal'ın önünde favori olarak Man City'yi gösterdi
City ivmeyi ele geçirdi
Saha, Premier League şampiyonluk yarışında City'nin en güçlü takım olduğunu, üst düzey ligde dramatik bir hafta sonunun ardından açıkladı. Son şampiyon Arsenal büyük bir darbe aldı ve bu da City'nin bundan faydalanarak önemli bir fark açmasına olanak sağladı.
Enzo Maresca'nın takımı, milli araya zirvede üç puanlık avantajla girmeyi garantiledi. Etihad Stadyumu'nda Sunderland'i 5-3 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet aldılar ve konuk ekibin forveti Brian Brobbey'nin müthiş hat-trick'ine rağmen ayakta kaldılar.
Ev sahibi ekipte Antoine Semenyo, belirleyici dublesiyle başı çekti. Enzo Fernandez, Rayan Cherki ve Erling Haaland da fileleri havalandırarak sekiz gollü şölenin sonunda üç puanı getiren isimler oldu.
- Getty Images Sport
Saha, korkutucu kadro derinliğini gözler önüne serdi
Eski United ve Fransa forveti Saha'ya göre dengelerdeki bu değişim gözden kaçmadı. Sky Sports'a konuşan Saha, bu sezonki şampiyonluk yarışında artık neden yenilmesi gereken takım olarak City'yi gördüğünü açıkladı.
"Bence herkes, bunu sezonun sonlarına doğru kaybetmiş olsalar bile, en iyi momentuma Arsenal'ın sahip olduğunu söyleyebilir" dedi Saha. "Bence artık City hatalarını anladı, her ne kadar hâlâ yetişen genç oyuncuları olsa da bu tecrübeye sahipler.
"Orta sahadaki güç ve yaratıcılık birleşimi muazzam, bu yüzden bence en güçlü takım onlar. Kulübede de öyle, çünkü Jeremy Doku geri dönüyor, bu korkutucu."
Arsenal, Amex'te tökezledi
Saha'nın açıklamaları, Arsenal için felaketle geçen bir haftanın hemen ardından geldi. City'nin gol yağmurundan bir gün önce Arsenal, Premier League sezonunun şu ana kadarki en büyük sürpriz yenilgilerinden birini yaşadı.
Deplasman ekibi, coşkulu bir Amex Stadyumu atmosferinde Brighton'a 3-0 gibi net bir skorla mağlup oldu. Pascal Gross ve Charalampos Kostoulas'ın ilk yarıdaki golleri, şampiyonluk umutları taşıyan ekibi sarsdı.
İkinci yarıda geri dönüşe dair tüm umutlar da 60. dakikada sona erdi. Chema Andres'in kafa golü maçı tamamen kopardı ve Arsenal adına perişan bir öğleden sonrayı tescilledi.
- Getty Images Sport
Aranın ardından ileriye bakış
Milli ara, her iki şampiyonluk adayına da kritik bir fikstür serisi öncesi yeniden toparlanma fırsatı sunuyor. Arsenal, çıkışa geçip yeniden galibiyet yoluna dönmek için çaresiz olacak.
Ligdeki mücadelesine üç hafta sonra Leeds karşısında devam edecek olan takım, bir hata daha yapma lüksü olmadığını biliyor. Kaybedilecek puanlar, City'nin farkı daha da açmasına izin verebilir.
Bu arada Maresca'nın ekibi, sahalara dönüşünde şampiyonluk iddiası açısından çok büyük bir sınavla karşı karşıya kalacak. Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a gidecek olan ekip, deplasmandaki etkileyici yüzde 100'lük galibiyet serisini korumayı umacak.
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