Saha, Premier League şampiyonluk yarışında City'nin en güçlü takım olduğunu, üst düzey ligde dramatik bir hafta sonunun ardından açıkladı. Son şampiyon Arsenal büyük bir darbe aldı ve bu da City'nin bundan faydalanarak önemli bir fark açmasına olanak sağladı.

Enzo Maresca'nın takımı, milli araya zirvede üç puanlık avantajla girmeyi garantiledi. Etihad Stadyumu'nda Sunderland'i 5-3 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet aldılar ve konuk ekibin forveti Brian Brobbey'nin müthiş hat-trick'ine rağmen ayakta kaldılar.

Ev sahibi ekipte Antoine Semenyo, belirleyici dublesiyle başı çekti. Enzo Fernandez, Rayan Cherki ve Erling Haaland da fileleri havalandırarak sekiz gollü şölenin sonunda üç puanı getiren isimler oldu.