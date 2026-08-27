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Adhe Makayasa

Çeviri:

Eski Man Utd yıldızı Ander Herrera, Real Zaragoza için İspanya üçüncü ligine düşüşünü açıklarken "son hayalini" gerçekleştirdi

A. Herrera
Real Zaragoza
Primera Federacion
M. United
Premier Lig

Eski Manchester United yıldızı Ander Herrera, Real Zaragoza ile İspanya üçüncü ligine düşmenin kariyerindeki son hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Boca Juniors'tan bedelsiz olarak çocukluk kulübüne geri döndü; ücretsiz oynamayı ve maaşını, memleketinin takımını yeniden eski ihtişamına taşımaya yardımcı olmak için bağışlamayı seçti.

  • Herrera, Zaragoza'ya dönüyor

    Deneyimli orta saha oyuncusu, dünyanın dört bir yanında 15 yıl oynadıktan sonra resmen Zaragoza'ya geri döndü. Herrera bu yaz Boca'dan ayrılarak İspanya üçüncü liginde forma giymeyi tercih etti. Bu cesur hamle, yıllar süren mali çalkantıların ve art arda gelen küme düşmelerin ardından Zaragoza'nın yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olmak için yapıldı.

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    İspanyol, kariyerinde çemberi kapattı

    37 yaşındaki futbolcu, La Romareda'ya dönmenin profesyonel kariyerinin en büyük hayalini temsil ettiğini vurguladı.

    Kararını BBC Sport'a açıklayan Herrera, şöyle dedi: "Bu muhtemelen gerçekleştirmek istediğim son hayaldi. Eve dönmek, büyüdüğüm yere dönmek, bana profesyonel olma fırsatı veren yere dönmek; sadece futbolda değil, insan olarak da. Ve içimde hâlâ tutku var, hâlâ istek var. Futbola karşı hâlâ o sevgiyi taşıyorum ve bunu evimde yapmak, kariyerimi bitirmenin en iyi yolu. İspanya'da buna çemberi kapatmak deriz."

    Herrera, maaşını kulübün vakfına bağışlama konusundaki kararlılığını da vurguladı: "Bir sözleşmeye ihtiyacım yok. Çok başarılı bir kariyerim oldu. Paramı iyi yönettim. Bu hediyeyi kendime verebilirim. O formayı giymek... ücretsiz, çünkü kulübüme, takımıma, şehrime yardım etmek istedim. Yapmak istediğim bir şeydi. Yapabilecek durumda olduğum bir şey ve burada sadece yardım etmek için olabilmek bana büyük gurur veriyor. Para ya da sözleşmeleri düşünmüyorum. Bunu yapabiliyor olmak benim için bir ayrıcalık."

  • Tecrübeli isimler kulübün yeniden ayağa kalkmasını hedefliyor

    Zaragoza, 2012-13 sezonunda La Liga'dan düştüğünden bu yana zorlu dönemler geçirdi ve sonunda İspanya üçüncü ligine kadar geriledi.

    Kulübün yeniden ayağa kalkma misyonunu değerlendiren eski Athletic Club yıldızı şunları ekledi: "Bu durum elbette hepimiz Zaragozistas için çok üzücü oldu. Real Zaragoza'nın yeri Avrupa'dır; kupalar için yarışmak, İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle mücadele etmek bu kulübe yakışır.

    "Kalitemi, tecrübemi ve tutkumu, takımımın ait olduğumuzu düşündüğüm yere dönmesine yardımcı olmak için ortaya koymak istiyorum. Ama geldiğim ilk günden beri geçmiş hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Neyi yanlış yaptığımız hakkında fazlasıyla konuştuk.

    "Bunun neden olduğunu sürekli düşünmek, hep olumsuz şeylere odaklanmak zihnimizi tüketiyor. Geçmişte olanlar için ağlamayı bırakalım. Geleceği inşa edelim. Her gün antrenmana gülümseyerek gelelim."

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  • Boca Juniors v Argentinos Juniors - Torneo Apertura Betano 2025Getty Images Sport

    Zorlu yükselme mücadelesi başlıyor

    Herrera, Zaragoza'nın Gimnastic de Tarragona deplasmanına gideceği bu hafta sonunda duygusal ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli orta sahanın maç ritmi, İspanya üçüncü liginin zorlu ortamında hemen test edilecek. Avrupa'nın üst düzeyindeki engin deneyimi, takımı zorlu bir sezon boyunca Segunda Division'a yükselme hedefi doğrultusunda yönlendirmede hayati önem taşıyacak.

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