37 yaşındaki futbolcu, La Romareda'ya dönmenin profesyonel kariyerinin en büyük hayalini temsil ettiğini vurguladı.

Kararını BBC Sport'a açıklayan Herrera, şöyle dedi: "Bu muhtemelen gerçekleştirmek istediğim son hayaldi. Eve dönmek, büyüdüğüm yere dönmek, bana profesyonel olma fırsatı veren yere dönmek; sadece futbolda değil, insan olarak da. Ve içimde hâlâ tutku var, hâlâ istek var. Futbola karşı hâlâ o sevgiyi taşıyorum ve bunu evimde yapmak, kariyerimi bitirmenin en iyi yolu. İspanya'da buna çemberi kapatmak deriz."

Herrera, maaşını kulübün vakfına bağışlama konusundaki kararlılığını da vurguladı: "Bir sözleşmeye ihtiyacım yok. Çok başarılı bir kariyerim oldu. Paramı iyi yönettim. Bu hediyeyi kendime verebilirim. O formayı giymek... ücretsiz, çünkü kulübüme, takımıma, şehrime yardım etmek istedim. Yapmak istediğim bir şeydi. Yapabilecek durumda olduğum bir şey ve burada sadece yardım etmek için olabilmek bana büyük gurur veriyor. Para ya da sözleşmeleri düşünmüyorum. Bunu yapabiliyor olmak benim için bir ayrıcalık."