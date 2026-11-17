Lukaku, Stamford Bridge’e ilk kez 2011’de transfer oldu ancak o dönemde henüz işlenmemiş bir yetenekti. Batı Londra’dakiler ise onu geliştirmeye ayıracak zamanları olmadığına karar verdi. West Brom’daki verimli kiralık döneminin ardından Everton’a da kiralandı ve daha sonra Merseyside ekibine kalıcı olarak transfer oldu.

Fizik gücüyle öne çıkan Belçikalı, beş verimli sezon boyunca Premier League’de düzenli olarak gol attı. 2016-17 sezonunda 25 gole ulaşmasının ardından 75 milyon sterlin (99 milyon dolar) karşılığında Old Trafford’a transfer oldu. Manchester United’daki gol istatistiği, bazılarının düşündürdüğü kadar kötü değildi : 96 maçta 42 kez ağları buldu.

2019’da Inter’e gönderildi ve İtalya’da Serie A şampiyonluğu yaşadı. San Siro’daki bol gollü dönemi, Chelsea’yi 98 milyon sterlin (129 milyon dolar) ödemeye ikna etti . Ancak Chelsea’de 15 gol attığı yalnızca bir sezon geçirdikten sonra İngiltere’nin başkentinden yeniden ayrıldı.

O zamandan beri Napoli’de de başarı elde etti ve şu anda Türk devi Fenerbahçe’nin kadrosunda bulunuyor. Peki millî takım formasıyla gol sayısını 94’e çıkaran Lukaku, istatistiklerinin hak ettiği takdiri görüyor mu?