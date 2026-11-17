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Eski Man Utd ve Chelsea forveti Romelu Lukaku’ya yönelik ‘sert’ tutumun nedeni: Eski West Brom takım arkadaşı, hak ettiği değeri görmeyen rekortmeni değerlendirdi
Lukaku’nun kariyeri: İngiltere, İtalya ve Türkiye
Lukaku, Stamford Bridge’e ilk kez 2011’de transfer oldu ancak o dönemde henüz işlenmemiş bir yetenekti. Batı Londra’dakiler ise onu geliştirmeye ayıracak zamanları olmadığına karar verdi. West Brom’daki verimli kiralık döneminin ardından Everton’a da kiralandı ve daha sonra Merseyside ekibine kalıcı olarak transfer oldu.
Fizik gücüyle öne çıkan Belçikalı, beş verimli sezon boyunca Premier League’de düzenli olarak gol attı. 2016-17 sezonunda 25 gole ulaşmasının ardından 75 milyon sterlin (99 milyon dolar) karşılığında Old Trafford’a transfer oldu. Manchester United’daki gol istatistiği, bazılarının düşündürdüğü kadar kötü değildi: 96 maçta 42 kez ağları buldu.
2019’da Inter’e gönderildi ve İtalya’da Serie A şampiyonluğu yaşadı. San Siro’daki bol gollü dönemi, Chelsea’yi 98 milyon sterlin (129 milyon dolar) ödemeye ikna etti. Ancak Chelsea’de 15 gol attığı yalnızca bir sezon geçirdikten sonra İngiltere’nin başkentinden yeniden ayrıldı.
O zamandan beri Napoli’de de başarı elde etti ve şu anda Türk devi Fenerbahçe’nin kadrosunda bulunuyor. Peki millî takım formasıyla gol sayısını 94’e çıkaran Lukaku, istatistiklerinin hak ettiği takdiri görüyor mu?
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Lukaku, Man Utd ve Chelsea’de haksız yere mi eleştirildi?
Bu soru, Parimatch Online Casino iş birliği kapsamında konuşan eski West Brom oyuncusu Mulumbu’ya yöneltildiğinde, GOAL’e şunları söyledi: “İşin ilginç yanı, Romelu İtalya’da çok iyi iş çıkardı.
“Birleşik Krallık’a ve Premier League takımlarına duyduğu sevgiyi biliyorum. Her zaman Premier League’de bir takımda oynamak istedi. Ama bence Romelu’ya, özellikle Man United’dayken, çok sert davrandık.
“Takıma yardımcı olabilecek çok iyi bir oyuncu. Gol atabiliyor, topu ileride tutabiliyor. Bence Man United’dayken onu pek iyi kullanmadılar.”
Lukaku, istatistiklerinin hak ettiği takdiri görüyor mu?
Lukaku’nun neden günümüzdeki bazı forvet çağdaşlarıyla aynı düzeyde saygı görmediği sorusu üzerine Mulumbu şöyle devam etti: “Bence belki de üzerindeki baskı ve ondan beklentiler çok yüksekti. Ama Romelu’nun oyununa bakarsanız savunma arkasına koşu yapmayı seven bir forvet olduğunu görürsünüz. Gol atabiliyor.
“Fakat Chelsea’de ve Man United’dayken büyük maçlarda pek gol atmadığı için bence hak ettiği takdiri görmedi. Inter Milan’da ise inanılmazdı. Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamasına çok üzülmüştüm ama çok iyi bir kariyeri oldu.”
- Getty
Belçikalı forvet millî takımda 100 gole yaklaşıyor
Millî takım formasıyla 135 maça çıkan Lukaku, bu düzeyde futbolu bırakmayı düşünmeden önce Belçika adına 100 gole ulaşmak isteyecektir.
33 yaşındaki oyuncu, İstanbul’daki dönemine yavaş bir başlangıç yaptığı için kulüp düzeyinde de yeniden çıkış arıyor. Ancak geçmiş bize bir şey öğrettiyse o da hakkında görüş ayrılıkları bulunan bir oyuncudan asla umudu kesmemek gerektiğidir.
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