Fernandes, takımın genel sıkıntıları içinde özel eleştirilerin hedefi oldu. Eski United savunmacısı Bardsley, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun her zamanki halinin bir gölgesi gibi göründüğünü düşünüyor.

Fernandes Premier League'de üç gol ve bir asistlik katkı yapmış olsa da, bu gol katkılarının tamamı Ipswich'e karşı alınan tek galibiyette geldi. Bardsley, Portekizli yıldızın şu anki tavırları konusunda endişesini dile getirdi.

"Bruno Fernandes bu yıl bana biraz durgun görünüyor" dedi Bardsley, Lyllo Casino'ya. "Tamamen açık konuşmak gerekirse, ben onun en büyük savunucusuyum, en büyük hayranıyım, takım için yaptıklarının harika olduğunu düşünüyorum, insanların muhtemelen gollerin ötesinde görmediği çabayı ve ortaya koyduğu emeği asla sorgulayamazsınız.

"Sadece bu yıl kendi içinde biraz durgun görünüyor ve bu da ayrıca biraz endişe verici, çünkü son dört ya da beş sezondur onun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve o olmadan muhtemelen tamamen farklı bir konumda olurduk."