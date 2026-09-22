Getty Images Sport
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Eski Man Utd savunmacısı, Michael Carrick'in kadrosundaki liderlik eksikliğini sorgularken 'etkisiz' Bruno Fernandes endişe yarattı
Carrick için kasvetli bir başlangıç
United yeni sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Carrick'in ekibi, Premier League'deki ilk beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve olumlu bir ivme yakalamakta zorlandı.
Manchester United, Hull City'ye ve 10 kişi kalan Manchester City'ye yenilirken, Everton ve Fulham ile berabere kalarak puan kaybetti. Takımın ligdeki tek galibiyeti, lige yeni yükselen Ipswich Town karşısında alınan etkileyici 5-2'lik galibiyet oldu. İç sahadaki sıkıntılarını daha da artıran bir diğer gelişme olarak United, kısa süre önce Carabao Cup'a veda etti. Old Trafford'da Brighton karşısında 2-0 öne geçen Carrick'in ekibi, dramatik bir çöküş yaşayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
- Getty Images Sport
Fernandes'in formu büyük endişe yaratıyor
Fernandes, takımın genel sıkıntıları içinde özel eleştirilerin hedefi oldu. Eski United savunmacısı Bardsley, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun her zamanki halinin bir gölgesi gibi göründüğünü düşünüyor.
Fernandes Premier League'de üç gol ve bir asistlik katkı yapmış olsa da, bu gol katkılarının tamamı Ipswich'e karşı alınan tek galibiyette geldi. Bardsley, Portekizli yıldızın şu anki tavırları konusunda endişesini dile getirdi.
"Bruno Fernandes bu yıl bana biraz durgun görünüyor" dedi Bardsley, Lyllo Casino'ya. "Tamamen açık konuşmak gerekirse, ben onun en büyük savunucusuyum, en büyük hayranıyım, takım için yaptıklarının harika olduğunu düşünüyorum, insanların muhtemelen gollerin ötesinde görmediği çabayı ve ortaya koyduğu emeği asla sorgulayamazsınız.
"Sadece bu yıl kendi içinde biraz durgun görünüyor ve bu da ayrıca biraz endişe verici, çünkü son dört ya da beş sezondur onun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve o olmadan muhtemelen tamamen farklı bir konumda olurduk."
Savunmadaki liderlik eksikliğinin endişe verici boyutu
Old Trafford altyapısından yetişen Bardsley, savunmadaki bariz kırılganlıklara da dikkat çekti. Özellikle sezonun açılışındaki Hull yenilgisi karşısında şaşkına döndüğünü belirten eski Sunderland oyuncusu, enerji ve fizik kondisyon eksikliğini "endişe verici" olarak nitelendirdi.
Eski Sunderland oyuncusu, takımın geçen sezon Carrick yönetiminde savunmada sağlam göründüğünü, ancak mevcut savunma hattının şu anda "dağınık" olduğunu söyledi. Kadroda temelde saha içinde otorite eksikliği bulunduğuna inanıyor.
"Ama sonuçta savunma açısından, genel olarak arka dörtlüye bakıp bunun dünyanın en iyi savunma dörtlüsü olmadığını söyleyebilirsiniz, ancak takım olarak daha agresif olmak zorundayız" dedi. "Birbirimizden daha fazlasını talep etmek zorundayız ve beni endişelendiren şey de bu, yeterince talep yok. Goller yiyoruz ve sadece dönüp yeniden santrayı yapıyoruz.
"Birbirimize karşı bir tür talepkârlık olmalı ve oyuncular hata yaptığında, oyunun içinde olmadığında ya da ortaları ve şutları engellemediğinde hesap vermeliler. Orada liderlik eksikliği var."
- AFP
Acil bir kıvılcıma umutsuzca ihtiyaç var
Baskı artık bu endişe verici düşüşü durdurması için tamamen Carrick'in üzerinde. Brighton ve Everton'a karşı maçların son bölümünde üstünlüğü koruyamayan, açık veren savunmayı toparlamanın bir yolunu bulmak zorunda. Ayrıca teknik direktörün, Manchester United'ın yeniden yükselişe geçmesini sağlamak için Fernandes'in formunu yeniden canlandırması gerekiyor.
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