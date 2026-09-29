Estudiantes, kulübün altyapısından yetişip 2010'da Spartak Moskova'ya gitmeden önce burada forma giyen ve Arjantin Milli Takımı'nda 61 kez oynayan futbolcunun kalbinde özel bir yere sahip. United'daki döneminin ardından 2020'de kiralık olarak kısa süreliğine yeniden La Plata'ya döndü, bir yıl sonra ise Boca'ya geçti. Ağustos 2025'te bonservissiz olarak Racing'e katılan oyuncu için şimdi gerçekleşecek bir dönüş, El Pincha formasıyla duygusal üçüncü bölümü tamamlayacak.