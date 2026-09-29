24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1081906286.jpgNurPhoto
Adhe Makayasa
Çeviri:

Eski Man Utd savunmacısı Marcos Rojo, çocukluk kulübü Estudiantes'in transfer görüşmelerine başlamasıyla Racing Club'dan ayrılmaya yaklaşıyor

Transfers
M. Rojo
Racing Club
Boca Juniors
Kupası
Liga Profesional
Estudiantes
M. United
Premier Lig

Eski Manchester United savunmacısı Marcos Rojo, Racing Club'un Copa Argentina'ya can yakan vedasının ardından takımdan hemen ayrılmayı değerlendiriyor. Çocukluk kulübü Estudiantes, deneyimli stoperle ilk görüşmelere başladı ve Copa Libertadores yarı final eşleşmesi öncesinde tecrübeli bir takviye yapmayı hedefliyor.

  • Savunmacı, Avellaneda'dan yakın ayrılığı değerlendiriyor

    Racing'in 2026 Copa Argentina çeyrek finalinden acı verici vedası, Rojo'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonları hızlandırdı. Avellaneda ekibi, Boca karşısında iki gollü üstünlüğünü koruyamayarak 3-2 mağlup oldu; yedek kulübesinden gelen Enner Valencia'nın ikinci yarıda attığı kafa golleriyle yaptığı hat-trick bunun bedelini ağır ödettirdi. 90 dakikanın tamamında sahada kalan 36 yaşındaki savunmacı, altyapısından yetiştiği Estudiantes'in somut ilgisi eşliğinde bir sonraki adımını değerlendiriyor.

    • Reklam
  • Racing Club v River Plate - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Çocukluk aşkı kulübü transfer görüşmelerini başlattı

    ESPN Argentina'ya göre, Estudiantes savunmacının ekibiyle resmen temasa geçerek oyuncunun hemen geri dönme ihtimalini yokladı. Kulüp yönetimi, oyuncunun aralık ayında sona erecek sözleşmesini bu tarihten önce feshedebilmesini sağlayacak bir uzlaşma paketi konusunda Racing ile anlaşmaya istekli. Bu seviyede bir oyuncunun kadroya katılması, takım yurt içi ve kıtasal kulvarlarda mücadeleye hazırlanırken savunmaya önemli bir sertlik katacaktır.

  • Tecrübeli ismi tanıdık bir ortam çağırıyor

    Estudiantes, kulübün altyapısından yetişip 2010'da Spartak Moskova'ya gitmeden önce burada forma giyen ve Arjantin Milli Takımı'nda 61 kez oynayan futbolcunun kalbinde özel bir yere sahip. United'daki döneminin ardından 2020'de kiralık olarak kısa süreliğine yeniden La Plata'ya döndü, bir yıl sonra ise Boca'ya geçti. Ağustos 2025'te bonservissiz olarak Racing'e katılan oyuncu için şimdi gerçekleşecek bir dönüş, El Pincha formasıyla duygusal üçüncü bölümü tamamlayacak.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Rosario Central v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Talipler için kıtasal hesaplaşma kapıda

    Görüşmelerin hızla sonuçlanması halinde, savunmacı Brezilya devi Flamengo ile oynanacak Copa Libertadores yarı final maçı öncesinde Estudiantes'in savunma hattını güçlendirmek için hemen tescil edilebilir. Kıtasal sahnenin dışında ise soyunma odasındaki liderliği, Torneo Clausura'daki ilerleyişlerinde ve devam eden Copa Argentina serüveninde kritik önem taşıyacaktır. Racing şimdi, tecrübeli demirbaşına erken ayrılık izni verip vermemeye ya da sözleşmesi sona erene kadar onu takımda tutup tutmamaya karar vermek zorunda.