Eski Man Utd oyuncusu, eski takımına dönüşünün ardından 'yeni Jordan Henderson' olarak nitelendirildi

Ajax'ın eski oyuncusu Maduro, Blind'ı şu ana kadar kulübün yaz dönemindeki en iyi transferi olarak gösterdi ve onu Henderson'la kıyaslayacak kadar ileri gitti. Maduro'ya göre tecrübeli oyuncunun varlığı, Ajax'ın geçen yıl fazlasıyla hissettiği büyük liderlik boşluğunu dolduruyor.

Maduro, VoetbalPrimeur'un aktardığına göre, "Onun koçluğu ve paslarıyla oyuncuları geliştirdiğini şimdiden görebiliyorsunuz. Bunun sonucunda Davy Klaassen ve Steven Berghuis de daha iyi oluyor. Jordan Henderson'ın rolünü üstlenebilir, Ajax'ın geçen yıl kesinlikle eksikliğini hissettiği şey de buydu" dedi.







