Pro Shots
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Eski Man Utd oyuncusu, eski takımına dönüşünün ardından 'yeni Jordan Henderson' olarak nitelendirildi
Blind, Ajax'a dönüşünde hemen etki yarattı
Blind, Ajax'a duygusal dönüşünün ardından anında etki yarattı. Eski United savunmacısı, Girona'dan bonservissiz olarak Eredivisie ekibine katıldı; sportif direktör Jordi Cruyff, sezon öncesi çalışmalar başlamadan önce imzasını almak için hızlı davrandı. Amsterdam'da eski teknik direktörü Míchel ile yeniden bir araya gelen Blind, hemen takımda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Sahadaki vokal liderliği ve geriden sergilediği etkileyici yönlendirme, kulüp içinde şimdiden büyük bir heyecan yarattı.
'Yeni Jordan Henderson'
Ajax'ın eski oyuncusu Maduro, Blind'ı şu ana kadar kulübün yaz dönemindeki en iyi transferi olarak gösterdi ve onu Henderson'la kıyaslayacak kadar ileri gitti. Maduro'ya göre tecrübeli oyuncunun varlığı, Ajax'ın geçen yıl fazlasıyla hissettiği büyük liderlik boşluğunu dolduruyor.
Maduro, VoetbalPrimeur'un aktardığına göre, "Onun koçluğu ve paslarıyla oyuncuları geliştirdiğini şimdiden görebiliyorsunuz. Bunun sonucunda Davy Klaassen ve Steven Berghuis de daha iyi oluyor. Jordan Henderson'ın rolünü üstlenebilir, Ajax'ın geçen yıl kesinlikle eksikliğini hissettiği şey de buydu" dedi.
Takım arkadaşlarını yukarı taşıyıp grubun önüne geçmek
Blind'in oyunu geriden yönlendirme ve takım arkadaşlarını derin bölgelerden organize etme becerisi, Hollanda futbolunda büyük övgü topladı. 36 yaşındaki oyuncu bu sezon Ajax formasıyla iki maça da çıktı. Blind, Konferans Ligi eleme turundaki iki maçta da 90 dakika sahada kaldı ve Hollanda devi, Vojvodina'yı toplamda 8-2'lik skorla geçti.
- Pro Shots
Blind için sırada ne var?
Şimdilik Blind'in önceliği, takımı sezon öncesi kamp sürecinde yönlendirmek ve Ajax'ı yeniden yurt içindeki başarıya taşımak olacak. Ajax, hazırlık maçında Volendam ile karşılaşacak, ardından 6 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde yeniden sahaya çıkacak.
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