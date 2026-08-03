Virale dönüşen söylentilere kesin olarak son vermek ve kanatta oynayan futbolcunun tesiste bulunduğu sıradaki örnek davranışını takdir etmek amacıyla, kulüp yönetimi ziyaretinin gerçek niteliğini ayrıntılarıyla açıklayan kapsamlı bir açıklama yayımladı.

Resmî açıklamada Flixton sahibi Christopher Garcia şöyle dedi: "Son birkaç gündür, Jadon Sancho'nun Flixton FC ziyaretiyle ilgili dolaşıma giren çok sayıda paylaşım ve yorum gördük.

"Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Jadon kulüpte denemeye çıkmadı ve herhangi bir transfer görüşmesine de dahil olmadı. Kariyerinin bir sonraki bölümüne hazırlanırken formunu korumak için tesislerimizi yalnızca özel bir antrenman seansı için kullandı.

"Sahamızın ve tesislerimizin kalitesinin, onun seviyesindeki bir oyuncunun antrenman yapmak için kendini rahat hissettiği bir yer hâline Flixton'ı getirmesinden gurur duyuyoruz ve dilediği zaman Flixton FC'de antrenman yapabilir."

Garcia sözlerini şöyle sürdürdü: "Ziyareti sırasında Jadon son derece profesyonel, alçakgönüllü ve zamanını cömertçe ayıran biriydi. Seansını tamamladıktan sonra genç taraftarlarla memnuniyetle bir araya geldi, fotoğraf çektirdi, imza dağıttı ve onunla tanışma ayrıcalığını yaşayan herkes üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.

"Jadon, oyunda çoğu futbolcunun ancak hayalini kurabileceğinden daha fazlasını başarmış dünya çapında bir futbolcu. Hem başarıları hem de ziyareti sırasındaki tavrı nedeniyle saygıyı hak ediyor; ardından gelen haksız eleştirileri değil."