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Eski Man Utd fiyaskosu Jadon Sancho için 10. lig ekibinden, Old Trafford'dan ayrılığının ardından tuhaf transfer açıklaması
Flixton FC, Sancho durumuna açıklık getirdi
Flixton FC, eski United kanat oyuncusu Sancho ile transfer görüşmesi yapmadığını netleştirmek için resmî bir açıklama yayımlamak zorunda kaldı. 1 Temmuz'da serbest oyuncu statüsüne geçen 26 yaşındaki futbolcu, dünyanın dört bir yanından gelen çeşitli profesyonel teklifleri değerlendirirken formunu korumak için Greater Manchester'daki 10. seviye kulübün tesislerini kullanıyordu.
Tuhaf durum, Sancho'nun amatör ligin takımının tesislerinin kalitesini övdüğü bir videoda görünmesinin ardından gelişti ve bu da oyuncunun sürpriz bir şekilde alt liglere inebileceği yönündeki spekülasyonlara yol açtı. Klipte eski United kanat oyuncusu şöyle dedi: "Burada güzel bir düzen var. Bu bölgede ilk kez bulunuyorum ve United ile City dışında [bu bölgede] ilk kez güzel bir saha görüyorum."
- Getty Images Sport
Kulüp sahibi gerçeği açıkladı
Virale dönüşen söylentilere kesin olarak son vermek ve kanatta oynayan futbolcunun tesiste bulunduğu sıradaki örnek davranışını takdir etmek amacıyla, kulüp yönetimi ziyaretinin gerçek niteliğini ayrıntılarıyla açıklayan kapsamlı bir açıklama yayımladı.
Resmî açıklamada Flixton sahibi Christopher Garcia şöyle dedi: "Son birkaç gündür, Jadon Sancho'nun Flixton FC ziyaretiyle ilgili dolaşıma giren çok sayıda paylaşım ve yorum gördük.
"Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Jadon kulüpte denemeye çıkmadı ve herhangi bir transfer görüşmesine de dahil olmadı. Kariyerinin bir sonraki bölümüne hazırlanırken formunu korumak için tesislerimizi yalnızca özel bir antrenman seansı için kullandı.
"Sahamızın ve tesislerimizin kalitesinin, onun seviyesindeki bir oyuncunun antrenman yapmak için kendini rahat hissettiği bir yer hâline Flixton'ı getirmesinden gurur duyuyoruz ve dilediği zaman Flixton FC'de antrenman yapabilir."
Garcia sözlerini şöyle sürdürdü: "Ziyareti sırasında Jadon son derece profesyonel, alçakgönüllü ve zamanını cömertçe ayıran biriydi. Seansını tamamladıktan sonra genç taraftarlarla memnuniyetle bir araya geldi, fotoğraf çektirdi, imza dağıttı ve onunla tanışma ayrıcalığını yaşayan herkes üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.
"Jadon, oyunda çoğu futbolcunun ancak hayalini kurabileceğinden daha fazlasını başarmış dünya çapında bir futbolcu. Hem başarıları hem de ziyareti sırasındaki tavrı nedeniyle saygıyı hak ediyor; ardından gelen haksız eleştirileri değil."
Sancho'nun Old Trafford'daki sıkıntıları
Flixton'daki bu tuhaf olay, 2021'de Borussia Dortmund'dan dudak uçuklatan bir bedelle, 73 milyon sterline United'a katılan Sancho için zorlu bir dönemin son halkasını oluşturuyor. Old Trafford'daki kariyeri hiçbir zaman gerçekten ivme kazanmadı ve beş yıllık süreçte çıktığı 83 maçta sadece 12 gol attı.
Sancho'nun sözleşmesi nihayet 1 Temmuz'da sona erdi ve onu piyasadaki en yüksek profilli bonservissiz oyunculardan biri haline getirdi. Geçen sezon kiralık olarak forma giyerken Unai Emery'nin Villa takımının Avrupa Ligi'nde kupa kazanmasına yardımcı olsa da, İngiltere milli futbolcusu çoğu zaman ikinci planda bir rolde kullanıldı ve sezon boyunca çıktığı 39 maçın yalnızca 18'ine ilk 11'de başladı.
- Getty Images Sport
Bir sonraki bölümü bekliyor
Lig dışı bağlantılar tamamen spekülasyondan ibaret olsa da, kanat oyuncusuna geleceğini değerlendirirken yurt dışından gerçek ilgi var. Katar ekibi Al-Rayyan, 26 yaşındaki oyuncu için Orta Doğu'da potansiyel bir yeni başlangıç sunarak resmî girişimde bulunan az sayıdaki kulüpten biri olarak öne çıktı.
Sancho'nun, daha önce Dortmund ile başarı yakaladığı Bundesliga'ya dönüş ya da Suudi Pro League dahil olmak üzere çeşitli seçeneklere açık olduğu bildiriliyor. Şimdilik kulüpsüz kalmayı sürdürüyor ve kısa süreliğine 10. seviye bir takımı futbol dünyasının merkezine taşıyan tek başına çalışma temposuna devam ediyor.
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