Daily Mail'e eski takım arkadaşının batı Londra'daki etkisinden bahseden Fulham'ın forveti Bobb, Palmer'ın fırsatı nasıl değerlendirdiğini övgüyle karşıladı. "Geçen sezon yaptıklarını görünce pek şaşırmadım. Hiç de şaşırmadım," dedi Bobb. "O her zaman bu kadar iyiydi ve bunu yıllardır antrenmanlarda her gün gördüm. Bu kadar kaliteliyseniz ve her hafta bunu gösterme fırsatı bulursanız, sonuç böyle olur. City'deki herkes Cole'un neler yapabileceğini biliyordu, bu yüzden onu Chelsea'nin büyük sahnesinde görmek, onun sıkı çalışmasının ve yeteneğinin bir kanıtı.

"Cole, antrenman seansı da olsa kupa finali de olsa aynı şekilde oynayan oyunculardan biri. Bu zihinsel güç, şu anda bu kadar başarılı olmasının en büyük nedenlerinden biri. O sadece futbol oynamayı seviyor."