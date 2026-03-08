Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Man City yıldızı, akademinin altın nesil yeteneklerinden yetişen Cole Palmer'ın Chelsea'de patlamasının neden "şaşırtıcı olmadığını" açıklıyor
Palmer, olağanüstü bir performans sergileyerek kendini kanıtladı.
Manchester City akademisi mezunu Bobb, eski takım arkadaşı Palmer'ın Chelsea'ye transfer olduktan sonra gösterdiği sansasyonel yükselişi hakkında konuştu. 2023 yazında Stamford Bridge'e transfer olan Palmer, Premier League'in en göze çarpan oyuncularından biri haline geldi, ancak Bobb, City Football Academy'de her gün antrenman yaparken onu görenlerin bu hızlı yükselişinden şaşırmadıklarını vurguluyor.
- Getty Images Sport
Bir süperstarın doğuşuna tanık olmak
Daily Mail'e eski takım arkadaşının batı Londra'daki etkisinden bahseden Fulham'ın forveti Bobb, Palmer'ın fırsatı nasıl değerlendirdiğini övgüyle karşıladı. "Geçen sezon yaptıklarını görünce pek şaşırmadım. Hiç de şaşırmadım," dedi Bobb. "O her zaman bu kadar iyiydi ve bunu yıllardır antrenmanlarda her gün gördüm. Bu kadar kaliteliyseniz ve her hafta bunu gösterme fırsatı bulursanız, sonuç böyle olur. City'deki herkes Cole'un neler yapabileceğini biliyordu, bu yüzden onu Chelsea'nin büyük sahnesinde görmek, onun sıkı çalışmasının ve yeteneğinin bir kanıtı.
"Cole, antrenman seansı da olsa kupa finali de olsa aynı şekilde oynayan oyunculardan biri. Bu zihinsel güç, şu anda bu kadar başarılı olmasının en büyük nedenlerinden biri. O sadece futbol oynamayı seviyor."
- Getty Images Sport
City akademisinin yetiştirdiği inanılmaz yetenekler
Palmer'ın başarısı, Manchester City akademisinin şu anda yetiştirdiği inanılmaz yeteneklerin sadece bir örneğidir. Phil Foden gibi oyuncuların birinci takımı liderlik ettiği ve Morgan Rogers, Jamie Gittens ve Jadon Sancho gibi diğer oyuncuların başka yerlerde ses getirdiği bu dönemde, son mezunlara sık sık "altın nesil" etiketi yapıştırılıyor. Bobb, City Futbol Akademisi'ndeki iç rekabetin, bu gençlerin profesyonel kariyerlerine başlamadan önce bu kadar yüksek seviyelere ulaşmalarını sağlayan faktör olduğunu kabul etti.
Bobb, birlikte büyüdüğü yetenekli oyuncuları düşünerek şöyle açıkladı: "Bu çok özel bir grup. Son birkaç yılda yetişen oyunculara baktığınızda, seviyeleri inanılmaz. Hepimiz her gün birbirimizi zorladık. Bir gün bile gevşeme lüksün yoktu çünkü her zaman senin yerini almaya hazır başka biri vardı. Bu ortam seni her şeye hazırlar. City'de kalsan da Cole gibi başka bir takıma geçsen de, o akademiden dünyanın en iyileriyle rekabet edebileceğin bir zihniyetle ayrılırsın."
Başarı için planı takip etmek
Palmer, düzenli olarak forma giyebilmek için City'den ayrılmayı tercih etti ve Bobb da bu Ocak ayında Etihad Stadyumu'ndan ayrılmaya karar verdi. Bobb şu anda Fulham'da düzenli olarak forma giymenin keyfini çıkarmaya başladı. Palmer ve Foden'ın açtığı yoldan giderek, Manchester'ın mavi yarısından çıkacak bir sonraki büyük yıldız olarak görülüyor. Akranlarının başarılarından ilham alırken, kendi gelişimine odaklanmaya devam ediyor.
Bobb, kulüpteki geleceği hakkında "Sadece sıkı çalışmaya ve fırsatlar geldiğinde bunları değerlendirmeye odaklanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. "Cole ve Phil'in başardıklarını görmek insana büyük bir inanç veriyor. Teknik direktör, ne zaman hazır olduğunu bilir ve sen sadece takım için her şeyi vermeye hazır olmalısın. Bu uzun bir yolculuk, ancak bu kulübün bir parçası olmak, öğrenmek isteyen her genç oyuncu için en iyi yer."
Reklam