Eski Liverpool yıldızı John Arne Riise, Arne Slot’un Anfield’da yuhalayan taraftarların kovulma tehdidini nasıl savuşturabileceğini açıklarken, Xabi Alonso’nun Liverpool’u “bekleyeceğini” söyledi
Slot'un geleceğine dair soru işaretleri sürerken Alonso, Chelsea'ye doğru yol alıyor
Alonso’nun Merseyside’a geri dönme olasılığı konusunda pek çok spekülasyon vardı. Liverpool’da oyuncu olarak geçirdiği beş yıllık dönemde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İspanyol teknik adam, “Kırmızılar”la hâlâ güçlü bağlarını sürdürüyor.
Ancak 2026 yazından itibaren maviye öncelik verecek. Bunun nedeni, Ocak ayında Real Madrid'in başına geçtiği 34 maçlık görevi sona erdiğinden beri işsiz kalan 44 yaşındaki teknik adamın, İngiltere'ye, Londra'nın batısına dönüyor olması.
Söz konusu anlaşma bazılarının kaşlarını çatmasına neden oldu, zira Alonso, kısa sürede kazanılması gereken beklentili taraftarların gözünde başarılı olmak için hemen baskı altında kalacak. Merseyside'a bir transfer daha gerçekleşseydi, daha fazla itibar ve potansiyel hareket alanı kazanmış olacaktı.
Premier League şampiyonluğunun tadını çıkaran Slot'un geleceği hakkında ciddi sorular sorulmasına rağmen, Liverpool ona hiçbir teklifte bulunmadı. Zorlu geçen 2025-26 sezonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırdı, ancak geçen yaz transfer döneminde rekor kıran yatırımların karşılığında çok az bir getiri sağlandı.
Alonso'nun Stamford Bridge'de görevi devralmasına neden izin verildi?
Görünüşe göre Slot şimdilik yönetim kurulunun tam desteğini elinde tutuyor. Eski Reds yıldızı Riise, Campobet işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda, Alonso’nun ne zaman tekrar forma giyebileceğinin belli olmadığı bir durumda onu transfer etmemekle ilgili karar sorulduğunda şunları söyledi: “Bence bu, Xabi'nin Chelsea'ye transfer olmasıyla birlikte, Liverpool'un Arne Slot'u kovmayı düşünseydi, Xabi ile çoktan konuşup onu bilgilendirmiş olacağı anlamına geliyor.
“Xabi'nin şimdi Chelsea ile sözleşme imzalaması, bence onun temsilcisiyle konuşmadıklarını ve Arne Slot'u kovmayı düşünmediklerini kanıtlıyor. Çünkü Xabi Alonso, benim ve herkesin gözünde, değişiklik yapmak isterlerse görevi devralması için en bariz seçimdi.
“Bence Xabi, Liverpool'da bir şans olduğunu bilseydi, beklerdi. Ancak şimdi, görünüşe göre oldukça hızlı bir şekilde Chelsea'nin teklifini kabul ettiğine göre, bu bana insanların söylediği kadar çok görüşme yapılmadığını ve Slot'un işinin güvende olduğunu gösteriyor. Xabi'nin Chelsea'ye gittiği haberini gördüğümde aklımdan geçenler bunlar.”
Yuhalamalar, Slot için sonun başlangıcı mı?
Slot, artan eleştirilere rağmen direnmeye devam etse de, tribünlerden gelen yuhalamaları görmezden gelmek imkânsızdı. Bir taraftar kitlesi bir kez kaybedildiğinde, onu geri kazanmak zor olabilir – Liverpool’un yıllar boyunca sergilediği gibi tarihsel olarak sadık bir kitle olsa bile.
Yuhalamaların herhangi bir teknik direktör için sonun başlangıcı olup olmadığı sorulduğunda Riise şunları ekledi: “Eğer söyleyebilirsem, bu iyi bir işaret değil! Ama bence mesele daha çok yuhalamalar ve olumsuz tepkiler. Daha çok, taraftarların onaylamadığı maçlardaki davranışları ile ilgili.
“Örneğin, birkaç maç önce Rio [Ngumoha]'yı oyundan çıkardığında taraftarlar yuhalamaya başladı. Ama sonuçta, o bunu daha sonra açıkladı. Ve Slot'a katılıyorum, bunu incelikle yapıyor.
“O da biliyor, Rio'yu oyundan çıkardığında yuhalanacağını bildiğini söyledi. Ama Rio'nun muhtemelen sprint yapma gücü kalmamıştı, geriye koşamıyordu, ilk yarıdaki enerjisi yoktu. Bu işleri yapabilecek oyuncularınız yoksa, bu tür şeyler takımın kötü görünmesine neden olur. O yüzden Rio'yu oyundan çıkarma nedenini açıkladı. Anlıyorum. O iyi oynadığı için onu oyundan çıkardığında ben de biraz tepki gösterdim. Ama yorgunsa, devam edecek fiziksel dayanıklılığı yoksa oynayamaz.
“Şu anda Arne ne yaparsa yapsın, herkes buna olumsuz tepki gösteriyor gibi görünüyor. Bir teknik direktör olarak bu kötü bir işarettir çünkü normalde insanlar her zaman ‘Bu iyi bir şey, neden yaptığını biliyor’ derler. Ama şimdi durum ‘Hayır, bunu yapmamalısın’ gibi.
“Taraftarların ve kendi oyuncularının güvenini geri kazanmak için önünde büyük bir iş var. Çünkü soyunma odasındaki kontrolü kaybetmeye başlarsanız, ki kaybettiğini söylemiyorum, ama kaybetmeye başlarsanız, o zaman oyun biter.”
Liverpool için Şampiyonlar Ligi elemeleri bir teselli oldu
Aston Villa’nın Avrupa Ligi finalindeki zaferi ve Premier Lig’de dördüncü sırada yer alması, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için altıncı sırada bitirmenin yeterli olacağı anlamına geliyor.
Liverpool henüz bu sıraya düşebilir, ancak Pazar günü Brentford ile evinde oynayacağı bir maç daha varken, sezonu beşinci sırada bitirmeye mahkum gibi görünüyor. Anfield'da yapılması gereken işler olduğu açık, kadroda yeni transferler ve ayrılıklar bekleniyor ve Alonso şimdilik sahneden çekilmişken, Slot 2026-27 sezonunda işleri tekrar rayına oturtacak kişi olduğunu kanıtlamak zorunda.