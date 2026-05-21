Eski Liverpool yıldızı John Arne Riise, Arne Slot’un Anfield’da yuhalayan taraftarların kovulma tehdidini nasıl savuşturabileceğini açıklarken, Xabi Alonso’nun Liverpool’u “bekleyeceğini” söyledi

Alonso’nun Merseyside’a geri dönme olasılığı konusunda pek çok spekülasyon vardı. Liverpool’da oyuncu olarak geçirdiği beş yıllık dönemde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İspanyol teknik adam, “Kırmızılar”la hâlâ güçlü bağlarını sürdürüyor.

Ancak 2026 yazından itibaren maviye öncelik verecek. Bunun nedeni, Ocak ayında Real Madrid'in başına geçtiği 34 maçlık görevi sona erdiğinden beri işsiz kalan 44 yaşındaki teknik adamın, İngiltere'ye, Londra'nın batısına dönüyor olması.

Söz konusu anlaşma bazılarının kaşlarını çatmasına neden oldu, zira Alonso, kısa sürede kazanılması gereken beklentili taraftarların gözünde başarılı olmak için hemen baskı altında kalacak. Merseyside'a bir transfer daha gerçekleşseydi, daha fazla itibar ve potansiyel hareket alanı kazanmış olacaktı.

Premier League şampiyonluğunun tadını çıkaran Slot'un geleceği hakkında ciddi sorular sorulmasına rağmen, Liverpool ona hiçbir teklifte bulunmadı. Zorlu geçen 2025-26 sezonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırdı, ancak geçen yaz transfer döneminde rekor kıran yatırımların karşılığında çok az bir getiri sağlandı.