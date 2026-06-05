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Eski Liverpool ve Manchester City yıldızlarının ikinci ligdeki takımın Bundesliga'ya dönüşüne katkıda bulunmasının ardından Loris Karius ve Edin Dzeko'ya yeni sözleşme teklif edildi
Schalke, küme yükselmesinin kahramanlarını kadrosuna katmak için harekete geçti
Sky Sport'un haberine göre, kaleci Karius'un kulübün üst lige yükselme mücadelesinde başrol oynamasının ardından Schalke, oyuncu ile yeni bir sözleşme konusunda ileri aşamadaki görüşmelerini sürdürüyor. Eski Liverpool kalecisi, Ocak 2025'te bedelsiz transfer olarak takıma katılmış ve kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline gelmişti.
32 yaşındaki oyuncu, Schalke'nin ikinci ligde en güçlü savunma performanslarından birini sergilemesine yardımcı oldu ve 30 maçta 13 kez kalesini gole kapatırken, sadece 24 gol yedi. Habere göre, kulüp hem performansını hem de liderlik vasıflarını ödüllendirmek istediği için görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Karius'un, Serie A'daki kulüplerin ilgisine rağmen Gelsenkirchen'de kalmak istediği bildiriliyor. Kalecinin, Schalke'yi tekrar üst lige çıkarmaya yardımcı olduktan sonra Bundesliga'da mücadele etmek için bir fırsat daha aradığı söyleniyor.
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Ayrıca tecrübeli forveti kadroda tutmak istiyor
Dzeko, Ocak ayında takıma katıldıktan hemen sonra gösterdiği performansın ardından yeni bir sözleşme teklifi aldı. Deneyimli forvet, Schalke'nin Bundesliga'ya dönüşünü garantilediği 11 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Haberlere göre Schalke, Dzeko'yu Bundesliga'daki mücadelelerinde kadroda tutmak amacıyla ona yeni bir teklifte bulundu. Ancak Bosnalı forvet şu anda Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek'i temsil etmeye odaklanmış durumda ve nihai kararını turnuva sonrasına ertelemesi bekleniyor.
Schalke, takımın yükselmesini sağlayan oyunculara ödül verdi
Önerilen sözleşme uzatmaları, Schalke'nin takımı üst lige taşıyan çekirdek kadroyu elinde tutma kararlılığını yansıtıyor. Her iki teklifin de daha iyi mali koşullar içerdiği bildiriliyor; ancak kulüp, belirlediği maaş yapısı sınırları içinde kalmayı planlıyor. Anlaşma kesinleşirse Karius'un Schalke'nin en yüksek maaşlı oyuncularından biri olması bekleniyor. Newcastle United'da sınırlı süre almasıyla geçen zorlu bir dönemin ardından Almanya'da yeniden parlayan Karius'un bu geri dönüşü, kulübün en önemli başarı öykülerinden biri haline geldi.
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Schalke, birinci lige dönüş planlarını sürdürüyor
Schalke, sözleşmenin son ayrıntılarını netleştirirken Karius’un yeni kontratıyla ilgili resmi bir açıklama yakında gelebilir. Dzeko’nun geleceği ise milli takım görevleri sona erene kadar belirsizliğini koruyacak gibi görünüyor.
Bosnalı forvetin kalıp kalmayacağına bakılmaksızın, Schalke'nin yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. Kulübün, Bundesliga'da yerini sağlamlaştırmak ve küme düşme mücadelesinden kaçınmak için hücum hattına takviye yapmayı hedeflediği bildiriliyor.