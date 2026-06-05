Eski Liverpool ve Manchester City yıldızlarının ikinci ligdeki takımın Bundesliga'ya dönüşüne katkıda bulunmasının ardından Loris Karius ve Edin Dzeko'ya yeni sözleşme teklif edildi

Sky Sport'un haberine göre, kaleci Karius'un kulübün üst lige yükselme mücadelesinde başrol oynamasının ardından Schalke, oyuncu ile yeni bir sözleşme konusunda ileri aşamadaki görüşmelerini sürdürüyor. Eski Liverpool kalecisi, Ocak 2025'te bedelsiz transfer olarak takıma katılmış ve kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline gelmişti.

32 yaşındaki oyuncu, Schalke'nin ikinci ligde en güçlü savunma performanslarından birini sergilemesine yardımcı oldu ve 30 maçta 13 kez kalesini gole kapatırken, sadece 24 gol yedi. Habere göre, kulüp hem performansını hem de liderlik vasıflarını ödüllendirmek istediği için görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Karius'un, Serie A'daki kulüplerin ilgisine rağmen Gelsenkirchen'de kalmak istediği bildiriliyor. Kalecinin, Schalke'yi tekrar üst lige çıkarmaya yardımcı olduktan sonra Bundesliga'da mücadele etmek için bir fırsat daha aradığı söyleniyor.