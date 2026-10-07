Duyurusunda İtalyan isim, yolculuğunu yansıtan duygusal bir mesaj paylaştı ve şöyle yazdı: "Her şey bir uçuşla başladı. Teşekkürler Chelsea. 16 yaşındaydım. Gözlerim yaşlarla dolu şekilde baştan sona geçirdiğim bir uçuştu; kariyerimin yolculuğu, ulaşmak istediğim hayaller dışında gerçek bir varış noktası olmadan o uçuşla başladı. O günden itibaren kendimi inşa etmeye başladım, böylesine güçlü bir zihniyete sahip o çocuğun neye dönüşeceğini bilmeden. Kafamda hayallerimi kurmaya başladım ve bir şekilde onları gerçeğime dönüştürdüm. Bugün ise sonsuza dek değişecek olan aynı gerçeklik. Geçmişimi, bugünümü ve geleceğimi şekillendiren gerçeklik. Bugün, tıpkı Londra'ya giden uçağa bindiğim o gün gibi, önümde uzanan şey için aynı duyguları hissediyorum. Korku. Mutluluk. Cesaret. Belirsizlik. Hayaller. Başarı. Tutku. Fedakarlık. Hiç inanmaktan vazgeçmeyen o çocuğa teşekkür etmek istiyorum. Ve bugün olduğum adam da, bu kez ayaklarımda bir top olmadan ama aynı inançla, bir sonraki fırsata inanmaya devam edecek. Her zaman. TEŞEKKÜRLER. TEŞEKKÜRLER, FUTBOL."



