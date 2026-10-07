Getty Images Sport
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Eski Liverpool ve Chelsea forveti Fabio Borini, uzun bir kariyerin ardından emekliliğini açıkladı
Borini uzun ve kapsamlı futbolculuk kariyerini noktaladı
Borini, çarşamba günü sosyal medyada yayımladığı bir açıklamayla futboldan çekilme kararını duyurdu. Golcü oyuncu futbola Bologna altyapısında başladıktan sonra, henüz 16 yaşındayken 2007'de Chelsea tarafından transfer edildi. İtalya'ya döndükten sonra kariyeri Roma'da önemli bir ivme kazandı. Bu etkileyici performans, forvete 2012 yazında €13,3 milyon karşılığında Liverpool'a yüksek profilli bir transfer kazandırdı. Aynı yıl, İtalya Milli Takımı'yla da A takım düzeyindeki ilk ve tek maçına çıktı.
İngiltere boyunca yol alıp Avrupa'ya yerleşmek
İngiltere'de geçirdiği dönemde Borini, 2015'te Kara Kediler'e bonservisiyle transferini tamamlamadan önce Sunderland'de kiralık olarak forma giydi. Liverpool, duyurunun ardından eski forvetine resmen iyi dileklerini iletti. Premier League deneyiminin yanı sıra Swansea City, Parma, AC Milan ve Hellas Verona formalarını da giydi. 35 yaşındaki oyuncu, futbolculuk kariyerini Türkiye'de Fatih Karagumruk, Serie B'de Sampdoria ve son olarak İngiltere'de League Two ekibi Salford City'de geçirdiği dönemlerin ardından, 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesiyle noktaladı.
Güzel oyuna duygusal bir veda
Duyurusunda İtalyan isim, yolculuğunu yansıtan duygusal bir mesaj paylaştı ve şöyle yazdı: "Her şey bir uçuşla başladı. Teşekkürler Chelsea. 16 yaşındaydım. Gözlerim yaşlarla dolu şekilde baştan sona geçirdiğim bir uçuştu; kariyerimin yolculuğu, ulaşmak istediğim hayaller dışında gerçek bir varış noktası olmadan o uçuşla başladı. O günden itibaren kendimi inşa etmeye başladım, böylesine güçlü bir zihniyete sahip o çocuğun neye dönüşeceğini bilmeden. Kafamda hayallerimi kurmaya başladım ve bir şekilde onları gerçeğime dönüştürdüm. Bugün ise sonsuza dek değişecek olan aynı gerçeklik. Geçmişimi, bugünümü ve geleceğimi şekillendiren gerçeklik. Bugün, tıpkı Londra'ya giden uçağa bindiğim o gün gibi, önümde uzanan şey için aynı duyguları hissediyorum. Korku. Mutluluk. Cesaret. Belirsizlik. Hayaller. Başarı. Tutku. Fedakarlık. Hiç inanmaktan vazgeçmeyen o çocuğa teşekkür etmek istiyorum. Ve bugün olduğum adam da, bu kez ayaklarımda bir top olmadan ama aynı inançla, bir sonraki fırsata inanmaya devam edecek. Her zaman. TEŞEKKÜRLER. TEŞEKKÜRLER, FUTBOL."
- Getty Images Sport
İtalyan için gelecekte ne var?
Borini, futbolculuk kariyerine resmen nokta koymuş olsa da, veda sözleri oyunun içinde futbolcu olmayan bir rolde kalma isteğine güçlü biçimde işaret ediyor. Sahalardan uzaklaşırken şimdi bir sonraki adımlarını değerlendirmek için zaman ayıracak; bu adımlar, hayatının yeni bölümüne adım atarken teknik direktörlük, yorumculuk ya da yönetim kurulu düzeyinde bir görevi içerebilir.
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