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Eski Liverpool ve Arsenal yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, Celtic ile sözleşmesini uzattı
Orta saha tecrübesi Parkhead’de kalıyor
Celtic, Oxlade-Chamberlain’in geleceğini bir sezon daha güvence altına aldı. Ülke milli takımında 35 kez forma giyen eski İngiltere milli futbolcu, Türkiye’de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından Hoops için sezon ortasında değerli bir takviye olduğunu kanıtladı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesi üzerine bu yılın başlarında Glasgow'a gelmiş ve altı ay boyunca futbol sahalarından uzak kalmıştı. Ancak kısa sürede formunu geri kazanarak Parkhead'de taraftarların gözdesi haline geldi ve Martin O'Neill'in liderliğinde kulübün sezon sonundaki yükselişine önemli katkı sağladı.
- Getty Images Sport
Çifte galibiyetteki etkisi
Oxlade-Chamberlain’in etkisi hemen hissedildi; ilk maçında Livingston’a karşı son dakikada attığı dramatik galibiyet golüyle, buradaki serüveninin gidişatını belirledi. 12 maçın yedisinde yedek kulübesinden oyuna girmesine rağmen, Celtic’in sezonun son gününde Hearts’ı geçerek lig şampiyonluğunu korumasına ve İskoçya Kupası’nı da kazanmasına katkısı hayati öneme sahipti.
Geçen sezonun başarısını değerlendiren orta saha oyuncusu, İskoçya'da kalma süresini uzatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Oxlade-Chamberlain, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Celtic'te bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum. Geçen sezon inanılmaz bir dönemdi ve lig şampiyonluğu ile İskoçya Kupası zaferinde bu başarının bir parçası olmak çok özeldi," dedi. "Geri dönmekten gerçekten heyecan duyuyorum ve umarım yine başarılı geçecek olan bu sezon öncesinde takım arkadaşlarımla bir araya gelip çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Martin O'Neill Dönemindeki Etkisi
Sözleşmenin uzatılması, teknik direktör Martin O'Neill'in takıma duyduğu güvenin önemli bir göstergesidir. Geçici olarak görevi devraldıktan sonra Hoops'u muhteşem bir çifte zafer kazanmaya taşıyan Kuzey İrlandalı teknik adam, kısa süre önce bu göreve kalıcı olarak atandı. Takımı İskoçya Kupası finalinde zafere taşıyan Kuzey İrlandalı teknik direktör, yeni sezona hazırlanırken eski Premier Lig şampiyonunun soyunma odasındaki etkisini korumaya büyük önem verdi. Bu hamle, teknik direktörün özel hayatıyla ilgili spekülasyonları da sona erdirdi; zira partneri Perrie Edwards, daha önce Glasgow'da daha uzun süre kalmasına destek verdiğini açıklamıştı.
- Getty
Sezon öncesi hazırlıklar başlıyor
Celtic, mevcut transfer döneminde henüz herhangi bir transfer yapmadı; bu nedenle bu sözleşme uzatması, kulübün transfer stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Takım artık hazırlık maçlarına odaklanacak. İskoç devi, bu hafta sonu İrlanda’ya giderek Salı günü Shelbourne ile oynayacağı ilk hazırlık maçı öncesinde, ardından da Portekiz’de düzenlenecek bir antrenman kampına katılacak; Oxlade-Chamberlain de bu kampta takıma katılacak.
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