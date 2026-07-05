Eski Liverpool ve Arsenal yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, Celtic ile sözleşmesini uzattı

Celtic, Oxlade-Chamberlain’in geleceğini bir sezon daha güvence altına aldı. Ülke milli takımında 35 kez forma giyen eski İngiltere milli futbolcu, Türkiye’de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından Hoops için sezon ortasında değerli bir takviye olduğunu kanıtladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesi üzerine bu yılın başlarında Glasgow'a gelmiş ve altı ay boyunca futbol sahalarından uzak kalmıştı. Ancak kısa sürede formunu geri kazanarak Parkhead'de taraftarların gözdesi haline geldi ve Martin O'Neill'in liderliğinde kulübün sezon sonundaki yükselişine önemli katkı sağladı.



