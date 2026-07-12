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Eski Liverpool teknik direktörünün sözleşme detayları açıklanırken, Jürgen Klopp ve Almanya arasında anlaşma sağlandı
New York’taki müzakerelerde önemli bir gelişme
DFB’nin Klopp’u kadrosuna katma çabaları, ABD’de yapılan üst düzey görüşmelerin ardından belirleyici bir dönüm noktasına ulaştı. Sky Sports Almanya’nın haberine göre, federasyon ile 59 yaşındaki teknik direktör arasında ilke olarak bir anlaşmaya varıldı. DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, anlaşmanın temel şartlarını netleştirmek üzere Klopp ile görüşmek üzere New York’a gitti.
Bu önemli gelişme, 2023-24 sezonunun sonunda Anfield’dan ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmayan eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörüyle ilgili aylar süren spekülasyonların ardından geldi. Önerilen sözleşmenin 2030 Dünya Kupası’na kadar sürmesi bekleniyor ve bu, son turnuvalardaki hayal kırıklıklarının ardından Alman milli takımının arzuladığı istikrarı sağlayacak.
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Red Bull engelinin aşılması
DFB ve Klopp arasında tam bir mutabakat sağlanmış olsa da, atamanın resmiyet kazanması için son bir engel daha var. Klopp şu anda Red Bull grubunun Küresel Futbol Başkanı olarak görev yapıyor. Habere göre, organizasyondan ayrılışının ayrıntılarını kesinleştirmek üzere önümüzdeki hafta başında New York’ta Red Bull başkanı Oliver Mintzlaff ile görüşmeler yapılması planlanıyor.
DFB’nin, teknik direktöre ödenecek yüksek tazminat bedelinden kaçınmak için benzersiz bir çözüm aradığı bildiriliyor. Son haberlere göre, iki taraf, Klopp’un Almanya milli takımının teknik direktörlüğünü yürütürken aynı zamanda Red Bull marka elçisi olarak görevine devam edebileceği yaratıcı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu uzlaşma, Red Bull’un futbol dünyasının en önemli isimlerinden biriyle ilişkisini sürdürmesine olanak tanırken, Klopp’un da ülkesinin milli takımını yönetmesine imkan verecek.
Alışılmış bir teknik kadro değişikliği
Klopp, kendi felsefesinin derhal hayata geçirilmesini sağlamak için mevcut teknik kadroda önemli bir yeniden yapılanma planlıyor. Alman Futbol Federasyonu, Klopp’un önceki yönetimden ayrılan yardımcıların yerine en güvendiği yardımcılarını kadroya katması konusunda ona destek vermeye hazır.
Yeni döneme katılması beklenen isimler arasında, Klopp’un Liverpool’da kupa yağmuruna tutulan döneminde sağ kolu olarak görev yapan Peter Krawietz ve Pepijn Lijnders ikilisi de yer alıyor. Bu ikilinin gelmesi, Alman milli takımının taktiksel yöneliminde tam bir dönüşümün habercisi olacak ve Klopp’u Premier Lig’de bir efsane haline getiren yüksek tempolu oyun stilini uluslararası arenaya taşıyacak.
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Avrupa’nın devlerini yeniden ayağa kaldırmak
DFB, Red Bull ile son evraklar imzalanır imzalanmaz anlaşmayı duyurmayı planlıyor. Bu hamle, 2014 Dünya Kupası zaferinin başarısını tekrarlamakta zorlanan bir ülke için önemli bir niyet beyanı niteliğinde. 2030 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir taahhüt sağlayarak federasyon, gelecek için sürdürülebilir bir proje oluşturması konusunda Klopp’a tam güvenini gösteriyor.
Rudi Voller’in sportif direktörlük görevini sürdürmesiyle DFB, federasyon yönetimi ile yeni teknik kadro arasında bir köprü kurmuş oldu. Bu yapı, büyük başarılara imza atabilecek bir yönetim ekibi oluşturmak üzere tasarlandı. Almanya için Klopp dönemi, artık sadece bir imzaya kalmış durumda.
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