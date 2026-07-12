Eski Liverpool teknik direktörünün sözleşme detayları açıklanırken, Jürgen Klopp ve Almanya arasında anlaşma sağlandı

DFB’nin Klopp’u kadrosuna katma çabaları, ABD’de yapılan üst düzey görüşmelerin ardından belirleyici bir dönüm noktasına ulaştı. Sky Sports Almanya’nın haberine göre, federasyon ile 59 yaşındaki teknik direktör arasında ilke olarak bir anlaşmaya varıldı. DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, anlaşmanın temel şartlarını netleştirmek üzere Klopp ile görüşmek üzere New York’a gitti.

Bu önemli gelişme, 2023-24 sezonunun sonunda Anfield’dan ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmayan eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörüyle ilgili aylar süren spekülasyonların ardından geldi. Önerilen sözleşmenin 2030 Dünya Kupası’na kadar sürmesi bekleniyor ve bu, son turnuvalardaki hayal kırıklıklarının ardından Alman milli takımının arzuladığı istikrarı sağlayacak.



