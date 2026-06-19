Eski Liverpool teknik direktörünün Ole Werner’in kovulmasında oynadığı kilit rolün ardından, RB Leipzig’den ayrılmaya hazır olan sportif direktör nedeniyle Jürgen Klopp’un başı dertte

Saksonya merkezli kulüp, teknik direktör Werner ve yardımcılarının sözleşmelerinin 2027 yılına kadar sürmesine rağmen aniden yollarını ayırdı. Bild gazetesinin haberlerine göre, Schafer 38 yaşındaki teknik direktörü agresif bir şekilde savunmuş ve son aylarda iki kez görevden alınmasını başarıyla engellemişti. Ancak nihai karar, Red Bull’un genel merkezinde atlatılarak alındı; burada küresel futbol başkanı Klopp, bu kovulmanın arkasındaki başlıca itici güç oldu.