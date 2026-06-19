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Eski Liverpool teknik direktörünün Ole Werner’in kovulmasında oynadığı kilit rolün ardından, RB Leipzig’den ayrılmaya hazır olan sportif direktör nedeniyle Jürgen Klopp’un başı dertte
Kurumsal hiyerarşi, yönetimin kararlarını geçersiz kılar
Saksonya merkezli kulüp, teknik direktör Werner ve yardımcılarının sözleşmelerinin 2027 yılına kadar sürmesine rağmen aniden yollarını ayırdı. Bild gazetesinin haberlerine göre, Schafer 38 yaşındaki teknik direktörü agresif bir şekilde savunmuş ve son aylarda iki kez görevden alınmasını başarıyla engellemişti. Ancak nihai karar, Red Bull’un genel merkezinde atlatılarak alındı; burada küresel futbol başkanı Klopp, bu kovulmanın arkasındaki başlıca itici güç oldu.
- AFP
İç yapısal stabilite çöküyor
Yönetimin ani kararının ardından kulüp hiyerarşisi içinde ciddi siyasi sarsıntılar yaşandı ve Schafer’in kulüpteki uzun vadeli geleceği tamamen belirsiz hale geldi.
Sky, Schafer’in Leipzig’deki görevine devam edip etmeyeceğinin şu anda belirsiz olduğunu bildirirken, üç senaryonun masada olduğunu belirtiyor: istifa, görevden alınma ya da eskisi gibi devam etme. Yayıncı kuruluş ayrıca, teknik direktörün görevden alınması sırasında perde arkasında gerginliğin oldukça tırmandığını ve Schafer’in nihai kararın alınma sürecinden memnun olmadığı söylendiğini aktarıyor.
Mali ve mesleki sürtüşmeler
Yönetim kurulundaki şiddetli gerginlik, pahalıya mal olacak bir teknik direktör ayrılışını daha da karmaşık hale getiriyor; karşılıklı bir anlaşmaya varılamaması halinde Leipzig, çok büyük mali cezalarla karşı karşıya kalacak.
Sky'ın haberine göre, teknik direktörlerin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmezse, Leipzig 3 milyon avrodan fazla maaş ödemek zorunda kalacak. Bu iç istikrarsızlık ortamında, Schafer şimdiden başka görevlerle anılmaya başlandı; FAZgazetesi, Markus Krosche'nin ayrılması durumunda Eintracht Frankfurt için olası bir aday olarak Schafer'in adını gündeme getirdi.
- Getty Images Sport
Yönetimde bir değişim ufukta görünüyor
Red Bull yönetiminin öncelikli görevi, Schafer’in durumunu, olası ayrılığının yaklaşan yaz transfer dönemi faaliyetlerini sarsmadan çözmektir. Klopp, devam eden 2026 Dünya Kupası sırasında Magenta kanalında televizyon yorumcusu olarak üstlendiği mevcut dış medya yükümlülüklerini dengelerken, yönetim kurulunda giderek artan bu gerilimi de idare etmek zorundadır. Geçen sezon elde edilen üçüncü sırayı daha da iyileştirebilecek, uyumlu bir baş antrenör bulmak, istikrarsız bir dönemden geçen bu Alman devleri için hâlâ kritik bir sınav olmaya devam ediyor.