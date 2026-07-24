Getty Images
Çeviri:
Eski Liverpool teknik direktörü, Red Bull ile olan sözleşmesini feshederek milli takımın başına geçerken, Jürgen Klopp’un “Almanya’nın tam da ihtiyacı olan kişi” olduğu belirtildi
Klopp, Almanya serüvenine başlıyor
Klopp, milli takımın Paraguay’a yenilerek Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından istifa eden Nagelsmann’ın yerine Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne resmen geçecek. Eski Liverpool teknik direktörü, Red Bull ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra göreve başlıyor ve yardımcı antrenörleri Peter Krawietz, Pepijn Lijnders ve Sven Bender ile birlikte Almanya’yı yeni bir döneme taşıyacak. 59 yaşındaki teknik direktörle dört yıllık sözleşme imzalandı ve onun 2030 Dünya Kupası’na kadar takımı yönetmesi bekleniyor. Bu atama, uluslararası futbolda yaşanan en büyük teknik direktör değişikliklerinden biri olarak kayda geçiyor; DFB, futbol tarihinin en başarılı modern teknik direktörlerinden birine güvenini koydu.
- Getty Images
Klopp vizyonunu ortaya koyuyor
Klopp, Almanya milli takımının başına geçmenin kendine özgü bir önemi olduğunu belirterek, takımla ilgili hedeflerini açıkladı. Klopp şöyle konuştu: “Milli takım, biz Almanları neredeyse hiçbir şeyin başaramayacağı şekilde birleştirebilir. İşte bu görevi benim için bu kadar özel kılan da tam olarak budur. Son bir buçuk yıl boyunca Red Bull’da yaşadığım ve öğrendiğim her şey için, ayrıca bu anlaşmayı mümkün kılan açık görüşlülük için minnettarım.
"Şimdi Alman futbolundaki bu özel mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu mücadeleye alçakgönüllülük ve sabırla yaklaşacağız: Birbirleri için mücadele eden, futbol oynamaktan keyif alan ve ülkemiz halkının tam bir inançla arkasında toplanabileceği bir takım oluşturmak."
Almanya, yaptığı seçimi destekliyor
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Bernd Neuendorf, Nagelsmann’ın istifasının ardından Klopp’un federasyonun ilk tercihi olduğunu açıkladı. Neuendorf, Klopp’un tutkusu, güvenilirliği ve insanları ilham verme yeteneği nedeniyle “koşulsuz ilk tercihimiz” olduğunu belirtirken, anlaşmanın gerçekleşmesine katkıda bulunan Red Bull’dan Oliver Mintzlaff ve Hans-Joachim Watzke’ye teşekkür etti.
DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke de bu atamayı destekleyerek şöyle konuştu: “Benim için Jürgen, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Oyuncularını daha iyi hale getiriyor. Ayrıca, insanları ilhamlandıran, yönlendiren ve birleştiren bir adam. Milli takımın tam da buna ihtiyacı var.”
- Getty Images
Yoğun bir başlangıç bizi bekliyor
Klopp’un bu göreve alışmak için fazla vakti olmayacak; zira Almanya, Eylül sonu ile Ekim başı arasındaki tek uluslararası maç döneminde dört hazırlık maçı oynayacak.
Teknik direktör olarak ilk maçı 24 Eylül'de Hollanda deplasmanında olacak; üç gün sonra ise Augsburg'da Yunanistan'a karşı ilk iç saha maçına çıkacak. Almanya, 1 Ekim'de Münih'te Sırbistan ile karşılaşacak, ardından 4 Ekim'de Selanik'te Yunanistan ile rövanş maçına çıkacak. Bu maçlar, Klopp'a yeni takımını şekillendirmeye hemen başlama fırsatı verecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun