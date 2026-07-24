Eski Liverpool teknik direktörü, Red Bull ile olan sözleşmesini feshederek milli takımın başına geçerken, Jürgen Klopp’un “Almanya’nın tam da ihtiyacı olan kişi” olduğu belirtildi

Klopp, Almanya milli takımının başına geçmenin kendine özgü bir önemi olduğunu belirterek, takımla ilgili hedeflerini açıkladı. Klopp şöyle konuştu: “Milli takım, biz Almanları neredeyse hiçbir şeyin başaramayacağı şekilde birleştirebilir. İşte bu görevi benim için bu kadar özel kılan da tam olarak budur. Son bir buçuk yıl boyunca Red Bull’da yaşadığım ve öğrendiğim her şey için, ayrıca bu anlaşmayı mümkün kılan açık görüşlülük için minnettarım.

"Şimdi Alman futbolundaki bu özel mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu mücadeleye alçakgönüllülük ve sabırla yaklaşacağız: Birbirleri için mücadele eden, futbol oynamaktan keyif alan ve ülkemiz halkının tam bir inançla arkasında toplanabileceği bir takım oluşturmak."