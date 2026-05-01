Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Real Madrid teknik direktörlüğü için gündemde değil; başka bir görev bekliyor

İspanyol devi Real Madrid yeni teknik direktör arayışına girerken, Klopp ile kulüp farklı yönlere doğru ilerliyor. Alman teknik adam dünya çapında saygın bir isim olmaya devam etse de, Santiago Bernabéu’daki boş pozisyon için aday değil. AS’nin haberine göre, kulüp yönetimi A takımın başına geçecek başka isimleri değerlendiriyor ve bu durum, 58 yaşındaki teknik adamın transferiyle ilgili başkentte dolaşan yoğun söylentilere fiilen son veriyor.

Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine geçen ancak sonuç almakta zorlanan Alvaro Arbeloa'nın halefini bulma aciliyeti, birçok ismin adının geçmesine neden oldu. Ancak haberlere göre bu adayların çoğu resmi olarak hiç gündeme gelmedi. Bazı durumlarda, kulüp daha temkinli bir transfer süreci izlerken, aracıların müşterileri için başka yerlerde ilgi uyandırmak amacıyla Madrid'in adını kullandığı bildiriliyor.