(C)Getty Images
Çeviri:
Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Real Madrid teknik direktörlüğü için gündemde değil; başka bir görev bekliyor
Madrid ve Klopp farklı yollarda
İspanyol devi Real Madrid yeni teknik direktör arayışına girerken, Klopp ile kulüp farklı yönlere doğru ilerliyor. Alman teknik adam dünya çapında saygın bir isim olmaya devam etse de, Santiago Bernabéu’daki boş pozisyon için aday değil. AS’nin haberine göre, kulüp yönetimi A takımın başına geçecek başka isimleri değerlendiriyor ve bu durum, 58 yaşındaki teknik adamın transferiyle ilgili başkentte dolaşan yoğun söylentilere fiilen son veriyor.
Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine geçen ancak sonuç almakta zorlanan Alvaro Arbeloa'nın halefini bulma aciliyeti, birçok ismin adının geçmesine neden oldu. Ancak haberlere göre bu adayların çoğu resmi olarak hiç gündeme gelmedi. Bazı durumlarda, kulüp daha temkinli bir transfer süreci izlerken, aracıların müşterileri için başka yerlerde ilgi uyandırmak amacıyla Madrid'in adını kullandığı bildiriliyor.
- Getty
Uzun zamandır süren ama karşılıksız kalan bir hayranlık
Real Madrid ile Klopp arasındaki bağlantı, 14 yıl öncesine uzanan ve sıkça gündeme gelen bir konu. Bu ilgi ilk olarak 2012 yılında, Klopp’un çalıştırdığı Borussia Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde futbol dünyasını şaşkına çevirmesiyle alevlendi. O günden bu yana, Bernabéu’da bir teknik direktör pozisyonu boşaldığında Klopp’un adı neredeyse her seferinde gündeme geldi. Bu karşılıklı ilgiye rağmen, kulüp çeşitli geçiş dönemlerinde hiçbir zaman onunla sözleşme imzalamak için harekete geçmedi.
Tarih, 2021'de Carlo Ancelotti'nin geri dönüşünde de görüldüğü gibi, Los Blancos'un teknik direktör arayışlarında sabırlı olmaya istekli olduğunu göstermektedir. Mevcut yönetim kadrosunun da benzer şekilde temkinli bir yaklaşım sergilediği ve takımın acil taktiksel ihtiyaçlarına uygun bir teknik direktöre odaklandığı bildiriliyor. Şu anda sahalardan uzaklaşan Klopp, yönetim kurulunun 2026-27 sezonu için öncelik verdiği belirli profile uymuyor.
Almanya hayali hâlâ öncelikli
Aynı haberlere göre, Klopp’un en büyük mesleki hedefi Almanya milli takımının başına geçmek. DFB ile sözleşmesini 2028’e kadar uzatan Julian Nagelsmann’a derin bir saygı beslemesine rağmen, 2026 Dünya Kupası’ndan sonra bu pozisyon boşalırsa Klopp’un doğal halefi olarak görülüyor. O zamana kadar ise Red Bull grubunun Küresel Futbol Direktörü olarak görevine tam bir adanmışlıkla devam edecek.
2024 yılında Liverpool'dan ayrıldığından bu yana, Klopp birçok üst düzey kulüp tarafından teklif aldı, ancak günlük işlerin yoğunluğundan biraz uzaklaşmaya ihtiyacı olduğu konusunda kararlı kaldı. Sık sık üst düzey kulüp yönetiminin getirdiği taleplerin neden olduğu "aşınma"dan bahsetti. Klopp için milli takım görevinin cazibesi, farklı temposu ve ülkesini uluslararası sahnede temsil etme fırsatında yatıyor.
- Getty Images Sport
Nihai karar henüz verilmedi
La Liga sezonu sona yaklaşırken, Real Madrid’in önümüzdeki haftalarda teknik direktör seçimini kesinleştirmesi bekleniyor. Yaz tatili öncesinde yeni atama yapılana kadar, Arbeloa’nın son maçlarda takımın başında kalması muhtemel. Kulüp, yaz transfer planlamasına yardımcı olması amacıyla 2026 Dünya Kupası başlamadan önce yeni bir teknik direktörün göreve başlamasını istiyor.
Bu arada Klopp, RB Leipzig ve Salzburg gibi kulüplerin gelişimini takip etmeyi de içeren Red Bull futbol projesini yönetmeye devam edecek. Teknik direktörlükten aldığı ara, en azından 2025-26 sezonunun sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.