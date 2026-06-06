Eski Liverpool teknik direktörü Arne Slot, bir Premier Lig kulübünün teknik direktörlük teklifi reddetti

talkSPORT’un haberlerine göre Slot, Batı Londra’da teknik direktörlük görevini devralmak üzere Fulham’dan gelen teklifi geri çevirdi. Cottagers, Portekiz’in dev kulübü Benfica’ya transfer olmak üzere kulüpten ayrılan Silva’nın yerine geçecek bir isim arayışında.

Slot, Liverpool'u Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sadece bir yıl sonra takımdan kovuldu ve Andoni Iraola, Anfield'da onun yerine hızla göreve getirildi.