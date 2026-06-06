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Eski Liverpool teknik direktörü Arne Slot, bir Premier Lig kulübünün teknik direktörlük teklifi reddetti
Hollandalı oyuncu Londra'ya transfer olmayı reddetti
talkSPORT’un haberlerine göre Slot, Batı Londra’da teknik direktörlük görevini devralmak üzere Fulham’dan gelen teklifi geri çevirdi. Cottagers, Portekiz’in dev kulübü Benfica’ya transfer olmak üzere kulüpten ayrılan Silva’nın yerine geçecek bir isim arayışında.
Slot, Liverpool'u Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sadece bir yıl sonra takımdan kovuldu ve Andoni Iraola, Anfield'da onun yerine hızla göreve getirildi.
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Slot'un uluslararası bir görev üstlenmesi bekleniyor
Kupasız geçen sezonun ardından kısa süre önce görevden alınmasına rağmen, eski Feyenoord teknik direktörünün Merseyside'dan ani ayrılışına ilişkin herhangi bir kırgınlık duymadığı bildiriliyor.
Teknik direktörün şu anki ruh halini ve teknik direktörlükteki uzun vadeli geleceğini değerlendiren Hollandalı futbol muhabiri Marcel van der Kraan, talkSPORT'a şunları söyledi: "Ronald Koeman Dünya Kupası'ndan sonra istifa ederse... Hollanda milli takımında bir boşluk oluşacak. Bence Arne Slot bu göreve çok, çok uygun; muhtemelen ideal adaydır.
"O, Hollanda tarzı futbolunu oynayabilir – pas oyununu, hücum futbolunu, ne derseniz deyin. Bence Hollandalılar onu takımda görmekten mutlu olurlar."
İşten çıkarmadan önce büyük çaplı bir yatırım yapıldı
Slot'un Anfield'dan ayrılışı, görevde olduğu 113 maçın 66'sını kazandığı, oldukça inişli çıkışlı bir dönemi sonlandırdı. İkinci sezonu inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı; kulübün 450 milyon sterline yakın bir harcama yaptığı devasa bir yaz transfer döneminin mimarı olmasına rağmen, Liverpool Premier Lig'i beşinci sırada tamamladı ve kupa kazanamadı. AC Milan'a transfer olasılığı hâlâ gündemde olsa da, teknik direktörün tercihi uluslararası bir görev gibi görünüyor.
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Cottagers alternatif hedeflerin peşinde
Slot'un adaylıktan resmen çekilmesiyle birlikte Fulham, önümüzdeki sezon öncesi kadro yapısını yeniden şekillendirmek için alternatif adaylara yönelmek zorunda. Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna'nın bu göreve hâlâ ilgi duyduğu görülüyor, ancak onun transferi için 8 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin ödenmesi gerekiyor.
Bu arada, bir diğer hedef olan Thomas Frank ise adaylıktan çekildi. Bu durum, Londra kulübünü yaz transfer dönemi hız kazanmadan önce bir atamayı sonuçlandırma baskısı altına soktu.