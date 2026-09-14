Bir dönem Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren bir başka eski Liverpool yıldızı Dietmar Hamann da, Wirtz’e kendini kanıtlaması için birkaç aydan fazla süre tanınacağına pek ikna olmuş değil.

Eski Almanya milli oyuncusu, vatandaşı hakkında GOAL'e şunları söyledi: “İyi oynamaya başlaması gerekiyor. Oyuna etki etmeye başlaması gerekiyor. Bence o, sahada süzülen bir oyuncu. Muhtemelen diğer oyunculardan, bazen savunma yapmayı bırakabileceği kadar saygı görmüyor, çünkü bence ona bazı ayrıcalıklar ve belli bir özgürlük tanımanız gerekiyor; topu onun için geri kazanan oyuncularınızın olması lazım. Oyuncular da bunu yapmaktan rahatsız olmaz, eğer topu aldığında 10 seferin altı, yedi ya da sekizinde bir şeyler oluyorsa. Ama durum böyle değil.

“Şimdi geriye doğru çok çalışıyor. Bence bazen fazla şey yapıyor. Takıma yardım etmek istiyor, çünkü hücumda oyuna etki edebileceğini görüyor. Bu yüzden bence oyunundaki denge yanlış oldu, ama oyuncuların saygısını ancak hücumda oyuna etki etmeye başladığında kazanacak. O, top kazanmak için orada değil; goller hazırlamak ve gol atmak için orada.

“Bence geçen sezon bunu yaptığı belki bir avuç maç vardı. Ve bu kesinlikle yeterli değil. Tabii herkes Premier League'in fiziksel yönünden bahsediyor. Evet, daha fiziksel. Ve en iyi oyunculardan bazıları uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyaç duydu. Sanırım [Juan Sebastian] Veron, en iyi orta saha oyuncusu olarak büyük övgülerle gelmişti. Sanırım bir sezon dayandı ve İtalya'ya geri döndü. Yani bazıları bunu yapamıyor ya da yapmak istemiyor.

“Ve tabii şimdi bu durum uzadıkça, çünkü ben ilk iki ya da üç ay için ona zaman tanıyın demiştim. Başarısız olamayacak kadar iyi olduğunu söylemiştim. Ama Noel'i geçtikten sonra, artık bunu başaramayacağını düşündüğümü söyledim, çünkü artık çok uzun sürdü. Çünkü beklentiler hiç azalmıyor.

“Bence iyi oynamaya başlamazsa, önümüzdeki üç ya da dört hafta içinde maçlara etki etmeye başlamazsa, bu yıl daha uzun olan milli ara geldiğinde, onun alınıp alınmaması gerektiğine dair çok fazla gazete haberi, çok fazla tartışma olacağını düşünüyorum; ki bu elbette artık çok geç, çünkü o burada. Ve belki onun da ‘belki de burası bana göre değil’ diye düşünmesi söz konusu olabilir.

“Bence bir şeyler olacak, çünkü bu büyüklükte, bu seviyede bir oyuncu için, maliyeti olan para düşünüldüğünde bu kesinlikle yeterli değil. Bir şekilde bir çözüm bulmanız gerekiyor; işler düzelmezse belki kışın bile.”