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Eski Liverpool oyuncusu, 116 milyon sterlinlik yıldızın yaşadığı sıkıntılara rağmen Florian Wirtz'in neden Liverpool tarafından 'hemen satılmayacağını' ve Alman oyun kurucunun 'başarılı olacağını' düşünüyor
Wirtz, Liverpool'daki ilk sezonunda yedi gol attı
Wirtz, İngiliz futbolunda zorlandı; Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen takımında ortaya koyduğu formu tekrarlamakta güçlük çekti.
Anfield'daki ilk sezonunda yedi gol ve bir o kadar da asist kaydetti, ancak Almanya'daki son iki sezonunun her birinde 20'nin üzerinde gole katkı vermiş olması nedeniyle kendisinden çok daha fazlası bekleniyordu.
Kuzey Amerika'daki 2026 Dünya Kupası'nda da zorlu bir dönem geçiren 23 yaşındaki oyuncunun, Liverpool'un onun olduğuna inandığı ve olmasına ihtiyaç duyduğu futbolcuya dönüşüp dönüşemeyeceği şimdiden sorgulanmaya başlandı. 2026-27'nin başında o kıvılcım hâlâ yeniden yanmış değil.
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Liverpool tekliflere açık hâle gelebilir mi?
Wirtz’in değeri, mevcut durgunluğu sürerse yalnızca tek yönde ilerleyeceği için, çok da uzak olmayan bir gelecekte bazı zor kararların alınması gerekebilir. Liverpool 2027’de gelen tekliflere kapıyı aralayabilir mi?
Bu soru Pennant’a yöneltildiğinde, NetBet Casino katkılarıyla konuşan eski Liverpool kanat oyuncusu, GOAL’a şu ifadeleri kullandı: “Wirtz için büyük bir sezon. Elbette yeni bir lige geldiği, yeni bir takıma alıştığı için ona şüpheden faydalanma payı verirsiniz.
“Geçmişte bazı oyuncuların kendini bulup ritmini yakalamasının bir buçuk sezon aldığını gördük. Bu yüzden büyük bir sezon. Yeni bir teknik direktör geldi, dolayısıyla artık yeni bir oyun tarzı var. Bu onun için bir aksilik olacak mı, olmayacak mı? Ama bence bu sezon Wirtz’in üzerinde çok fazla göz olacak.
“Yaşananlar ve bonservis bedeli ne olursa olsun iyi bir oyuncu. Bence daha iyi olabilir ama Leverkusen’de oynadığı gibi oynamazsa... Onu satmak için bu kadar çabuk davranacaklarını sanmıyorum çünkü kadronuzda, takımınızda bu tip oyunculara ihtiyacınız var ve kadro derinliğiniz ne kadar büyükse bundan o kadar fayda sağlarsınız. Eminim iyi olacaktır.”
Wirtz'e kendini kanıtlaması için ne kadar süre verilecek?
Bir dönem Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren bir başka eski Liverpool yıldızı Dietmar Hamann da, Wirtz’e kendini kanıtlaması için birkaç aydan fazla süre tanınacağına pek ikna olmuş değil.
Eski Almanya milli oyuncusu, vatandaşı hakkında GOAL'e şunları söyledi: “İyi oynamaya başlaması gerekiyor. Oyuna etki etmeye başlaması gerekiyor. Bence o, sahada süzülen bir oyuncu. Muhtemelen diğer oyunculardan, bazen savunma yapmayı bırakabileceği kadar saygı görmüyor, çünkü bence ona bazı ayrıcalıklar ve belli bir özgürlük tanımanız gerekiyor; topu onun için geri kazanan oyuncularınızın olması lazım. Oyuncular da bunu yapmaktan rahatsız olmaz, eğer topu aldığında 10 seferin altı, yedi ya da sekizinde bir şeyler oluyorsa. Ama durum böyle değil.
“Şimdi geriye doğru çok çalışıyor. Bence bazen fazla şey yapıyor. Takıma yardım etmek istiyor, çünkü hücumda oyuna etki edebileceğini görüyor. Bu yüzden bence oyunundaki denge yanlış oldu, ama oyuncuların saygısını ancak hücumda oyuna etki etmeye başladığında kazanacak. O, top kazanmak için orada değil; goller hazırlamak ve gol atmak için orada.
“Bence geçen sezon bunu yaptığı belki bir avuç maç vardı. Ve bu kesinlikle yeterli değil. Tabii herkes Premier League'in fiziksel yönünden bahsediyor. Evet, daha fiziksel. Ve en iyi oyunculardan bazıları uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyaç duydu. Sanırım [Juan Sebastian] Veron, en iyi orta saha oyuncusu olarak büyük övgülerle gelmişti. Sanırım bir sezon dayandı ve İtalya'ya geri döndü. Yani bazıları bunu yapamıyor ya da yapmak istemiyor.
“Ve tabii şimdi bu durum uzadıkça, çünkü ben ilk iki ya da üç ay için ona zaman tanıyın demiştim. Başarısız olamayacak kadar iyi olduğunu söylemiştim. Ama Noel'i geçtikten sonra, artık bunu başaramayacağını düşündüğümü söyledim, çünkü artık çok uzun sürdü. Çünkü beklentiler hiç azalmıyor.
“Bence iyi oynamaya başlamazsa, önümüzdeki üç ya da dört hafta içinde maçlara etki etmeye başlamazsa, bu yıl daha uzun olan milli ara geldiğinde, onun alınıp alınmaması gerektiğine dair çok fazla gazete haberi, çok fazla tartışma olacağını düşünüyorum; ki bu elbette artık çok geç, çünkü o burada. Ve belki onun da ‘belki de burası bana göre değil’ diye düşünmesi söz konusu olabilir.
“Bence bir şeyler olacak, çünkü bu büyüklükte, bu seviyede bir oyuncu için, maliyeti olan para düşünüldüğünde bu kesinlikle yeterli değil. Bir şekilde bir çözüm bulmanız gerekiyor; işler düzelmezse belki kışın bile.”
- GOAL
Liverpool maç programı 2026-27: Yenilgisiz Liverpool için kupa mesaisi
Wirtz, Liverpool'ın Premier League'deki son maçında Fulham ile sıkıcı bir 0-0 berabere kalmasıyla takım arkadaşlarının geri kalanıyla birlikte gol katkısı hanesine bir yenisini daha ekleyemedi.
Yeni teknik direktör Andoni Iraola, salı günü Tottenham ile oynanacak Carabao Cup üçüncü tur maçı öncesinde görevine başladığından bu yana resmî maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi, ancak bu sezon dört maçta yalnızca altı puan topladı ve yüksek bedelli yıldızlarının tam kapasiteyle oynamaya başlamasına ihtiyaç duyuyor.
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