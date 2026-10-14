Gulacsi'nin yokluğuna rağmen Villarreal, Napoli karşısında 3-1'lik net bir galibiyet alarak Estadio de la Ceramica'da Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Nisan 2022'den bu yana Avrupa kupalarındaki bu ilk galibiyet, kulübün Avrupa Kupası tarihindeki en uzun galibiyetsizlik serisini de sona erdirdi. Kulübün şu anki önceliği, kalecinin psikolojik olarak toparlanmasına destek olmak ve ülke içindeki maçlara dönüşünden önce polis soruşturmasına ilişkin gelişmeleri beklemek.