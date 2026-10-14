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imago-sport-1084347901.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Çeviri:

Eski Liverpool kalecisi Peter Gulacsi, kendisine silah doğrultulmasının ardından Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmak zorunda kaldı

P. Gulacsi
Villarreal
Villarreal - SSC Napoli
SSC Napoli
Şampiyonlar Ligi
La Liga
Liverpool

Eski Liverpool kalecisi Peter Gulacsi, İspanya'daki evinde silahlı soyguna uğramasının ardından Villarreal'in Napoli ile oynayacağı Avrupa maçında forma giyemeyecek. Deneyimli Macar kaleci ve ailesi, salı günü oynanması planlanan maçın başlamasına yalnızca birkaç saat kala eve giren soyguncuların hedefi oldu.

  • Macar veteran korku dolu anlar yaşadı

    36 yaşındaki kaleci, evinde yaşanan silahlı soygunun ardından Villarreal'in salı günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosundan çıkmak zorunda kaldı. The Associated Press'in haberine göre, tabancalı ve maskeli dört kişi, kaleci eşi Diana Vigh ve çocuklarıyla birlikte evdeyken Valensiya'nın kuzeyindeki Puzol'da bulunan lüks konutuna girdi. Kulüp, maç başlamadan önce Gulacsi'nin “kişisel nedenlerle” forma giyemeyeceğini duyurdu. Kaleyi ise Luiz Junior korudu.


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    Maskeli izinsiz girenler lüks mülkü hedef aldı

    Salı sabahı yaşanan korkunç olay yaklaşık bir saat sürdü. Gulacsi, silah zoruyla kilitli bir kasadaki değerli eşyaları teslim etmek zorunda kaldı. Neyse ki aile üyelerinden hiçbiri fiziksel olarak yaralanmadı. Ancak kaleci, çete iki lüks araçla olay yerinden kaçmadan önce büyük sarsıntı yaşadı. Yerel polis, hâlâ yakalanamayan şüphelileri bulmak için soruşturma başlatırken yetkililer çalınan eşyaların toplam değerini belirlemeye çalışıyor.

  • Tecrübeli kaleci çalkantılı bir başlangıç yaşadı

    Sarsıcı olay, RB Leipzig'de 11 yıl boyunca ilk tercih olarak forma giydikten sonra ağustosta Villarreal'e katılan Gulacsi'nin İspanya'daki yeni serüveninin başlangıcına gölge düşürüyor. 2025 yazında millî takımı bırakmadan önce 58 kez millî formayı giyen Macar futbolcu, Saksonya'da geçirdiği dönemde 350'den fazla resmî maça çıktı. Bundesliga'daki başarısından önce Liverpool'un kadrosunda altı yıl yer aldı. 2007'de başlayan bu dönemde A takımda hiç forma giymedi; Hereford United, Tranmere Rovers ve Hull City'de kiralık olarak oynadı.

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    Tarihi zafer, Avrupa'daki başarı hasretine son verdi

    Gulacsi'nin yokluğuna rağmen Villarreal, Napoli karşısında 3-1'lik net bir galibiyet alarak Estadio de la Ceramica'da Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Nisan 2022'den bu yana Avrupa kupalarındaki bu ilk galibiyet, kulübün Avrupa Kupası tarihindeki en uzun galibiyetsizlik serisini de sona erdirdi. Kulübün şu anki önceliği, kalecinin psikolojik olarak toparlanmasına destek olmak ve ülke içindeki maçlara dönüşünden önce polis soruşturmasına ilişkin gelişmeleri beklemek.