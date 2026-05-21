Eski Liverpool kalecisi Loris Karius'un Bundesliga'ya yükselmesinde oynadığı kilit rolün ardından, Serie A'ya dönüşü reddedip Schalke ile yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor

Karius, geçmişteki zorlukları geride bırakarak Schalke'nin 2. Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasında ve üst lige dönüşünde öncü bir rol oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, Ocak 2025'te Schalke'ye katılmış ve o günden bu yana takımın en güvenilir isimlerinden biri haline gelmiştir.

Tüm işaretler sözleşmesinin yenileneceğine işaret ediyor. Sky Sports'a göre, Loris Karius, hizmetlerini almak isteyen birkaç Serie A kulübünün ilgisini çekmesine rağmen Schalke ile yeni bir anlaşmaya yakın.