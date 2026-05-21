Eski Liverpool kalecisi Loris Karius'un Bundesliga'ya yükselmesinde oynadığı kilit rolün ardından, Serie A'ya dönüşü reddedip Schalke ile yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor
Karius için Gelsenkirchen'de bir kurtuluş
Karius, geçmişteki zorlukları geride bırakarak Schalke'nin 2. Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasında ve üst lige dönüşünde öncü bir rol oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, Ocak 2025'te Schalke'ye katılmış ve o günden bu yana takımın en güvenilir isimlerinden biri haline gelmiştir.
Tüm işaretler sözleşmesinin yenileneceğine işaret ediyor. Sky Sports'a göre, Loris Karius, hizmetlerini almak isteyen birkaç Serie A kulübünün ilgisini çekmesine rağmen Schalke ile yeni bir anlaşmaya yakın.
Karius, Schalke'ye istikrar getiriyor
Eski Liverpool kalecisinin bu kararı, Bundesliga'ya dönüş hazırlıklarını sürdüren kulüp için büyük bir moral kaynağı oldu ve son sezonlarda istikrarsızlığıyla bilinen bu pozisyonda istikrarı sağladı.
Manuel Neuer'in 2011'de Bayern Münih'e transfer olmasından bu yana Schalke, uzun vadeli bir halef bulmakta zorlanıyordu ve kulüp, birinci kalecisi konusunda sürekli tartışmalar yaşıyordu.
Kaleci kadrosunu güçlendirmek
Schalke, Kevin Müller’in kulüpte birinci yedek kalıcı olarak kalmasını sağlamak için de çalışıyor. Müller, Heidenheim’da kadro sıralamasında gerilere düşmesinin ardından Ocak 2026’da kiralık olarak takıma katılmış ve sahaya çıktığında sergilediği profesyonellik ve istikrarlı performansıyla teknik ekibi etkilemişti.
Schalke, mevcut kaleci kadrosundan çok memnun ve Karius-Müller ikilisini Bundesliga'ya dönüşleri için ideal kombinasyon olarak görüyor. Müzakereler iyi ilerliyor ve kulüp içinde her iki oyuncunun da önümüzdeki sezon kadroda yer alacağına dair güven artıyor, bu da bu pozisyon için nadir görülen bir netlik sağlıyor.
Heidenheim engelini aşmak
Müller’in kalıcı transferi önündeki tek engel, ana kulübü 1. FC Heidenheim. Küme düşmesinin ardından Heidenheim’ın tecrübeli kalecinin transferi için bir ücret talep ettiği bildiriliyor. Ancak Schalke, durumu çözmek ve önümüzdeki haftalarda transferi sonuçlandırmak için küçük bir meblağ ödemeye hazır.
Bu çifte anlaşma, Baumann için yaz transfer dönemine başarılı bir başlangıç anlamına gelecektir. Hem Karius'u hem de Müller'i kadrosuna katan Schalke, Bundesliga'nın zorluklarına karşı, yükselişini sağlayan savunma hattının temellerinin sağlam kaldığını bilerek, transfer çalışmalarını sahanın diğer bölgelerine odaklayabilir.