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Eski Liverpool forveti Darwin Nunez Avrupa'ya dönmeli miydi? Gus Poyet, ne yapacağı kestirilemeyen Uruguaylının ‘çılgın’ sözleşmeyle Suudi Arabistan Pro Ligi'nde neden kaldığını açıklıyor
Nunez, yüksek bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer oldu.
Nunez, sırasıyla İspanya'da Almeria ve Portekiz'de Benfica formasıyla geçirdiği verimli dönemlerde değerini artırdı. 2021-22 sezonunda attığı 34 gol, Anfield'daki İngiliz devinin ilgisini çekti.
Liverpool, üzerinde anlaşmaya vardığı paketin değeri 85 milyon sterline (114 milyon dolar) kadar çıkabilecek şekilde büyük bir harcama yaptı. Güney Amerikalı oyuncu, Merseyside'daki üç sezonunun hiçbirinde 20 gol barajını aşamadı.
Premier League şampiyonluğu yaşadı ancak hücumdaki tercih sıralamasında geriledi ve artık ilk 11'deki yeri garanti değildi. Net gol fırsatlarını kaçırmasıyla ün kazanınca bazıları için alay konusu hâline geldi.
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Al-Hilal'deki forvet, Benzema'nın transferinden rahatsız
Liverpool farklı bir yöne yönelirken ve masada cazip bir teklif varken, 2025 yazında Orta Doğu'ya transfer gerçekleşti. Nunez önce Al-Hilal'e katıldı, ancak Al-Hilal birkaç ay sonra Ballon d’Or ödüllü Karim Benzema'yı transfer etti ve yabancı oyuncu kontenjanı dolduğu için Nunez'in kaydı yapılamadı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki kariyerine son vermek yerine, Al-Diriyah'a kiralık transferi ayarlandı. Orada goller atarken Uruguay millî takımında Diego Forlan'ın planlarının da önemli bir parçası hâline geldi.
Nunez neden Avrupa futboluna dönmedi?
Bir dönem Nunez'in İngiltere'ye dönebileceği konuşulmuştu, ancak şimdilik bulunduğu yerde mutlu görünüyor. Bunun şaşırtıcı olup olmadığı sorulan Poyet, casino siteleri için başvurulan kaynak Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Böyle bir fırsatı vardı çünkü Liverpool'dayken bir karar verdi ve çok yüksek ücretli bir sözleşme için oraya gitti. Başlangıçta işler oldukça iyi gidiyordu. Sonra Al-Hilal, Benzema'yı getirdi ve Nunez kadro dışında kaldı, oynayamadı. Bu da onun için bir sorundu.
“Ardından bu yıl, Benzema olmasa da başka bir takıma kiralık gitti ve muhtemelen sözleşmesini koruyor. Bana kalırsa bir süre daha orada kalmak istiyor. Belki çocuklar, okul, eğitim ya da başka bir nedenle ailece alınacak bir karar fikrini değiştirebilir. Ama böyle bir şey olmazsa ayrılacak gibi görünmüyor.
“Özellikle de şimdi millî takımda yeniden en iyi seviyesine döndüğünü hissediyor çünkü Diego Forlan ona dokuz numaralı formayı tekrar verdi; sanki ‘bu senin’ der gibi. Dolayısıyla kulübünde ve millî takımda oynarken yakın zamanda bir değişiklik yapacağını sanmıyorum.
“Ama söylediğiniz doğru, 27 yaşında. Neden daha yaşlı göründüğünü bilmiyorum! Bence Darwin özgüvene ihtiyaç duyan bir oyuncu. Ona güven vermeniz, dokuz numara olduğunu hissettirmeniz gerekiyor.”
- Getty
Öngörülemez forveti nasıl bir gelecek bekliyor?
En büyük kulüpler için güvenilir bir gol kaynağı olup olamayacağına dair soru işaretleri arasında, Liverpool'da özgüveni biraz sarsıldı. Ancak oyununda her zaman öne çıkan güç ve hızının yanı sıra skor üretme becerisini de hâlâ koruduğu açık.
Belki de Avrupa futboluna geri dönüş önümüzdeki transfer dönemlerinde gerçekleşir. Dünyanın o bölgesindeki takımlar her zaman kendini kanıtlamış bir 9 numara arıyor, ancak şimdilik Arabistan macerasına son vermek için acele ediyor gibi görünmüyor.
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