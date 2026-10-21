Bir dönem Nunez'in İngiltere'ye dönebileceği konuşulmuştu, ancak şimdilik bulunduğu yerde mutlu görünüyor. Bunun şaşırtıcı olup olmadığı sorulan Poyet, casino siteleri için başvurulan kaynak Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Böyle bir fırsatı vardı çünkü Liverpool'dayken bir karar verdi ve çok yüksek ücretli bir sözleşme için oraya gitti. Başlangıçta işler oldukça iyi gidiyordu. Sonra Al-Hilal, Benzema'yı getirdi ve Nunez kadro dışında kaldı, oynayamadı. Bu da onun için bir sorundu.

“Ardından bu yıl, Benzema olmasa da başka bir takıma kiralık gitti ve muhtemelen sözleşmesini koruyor. Bana kalırsa bir süre daha orada kalmak istiyor. Belki çocuklar, okul, eğitim ya da başka bir nedenle ailece alınacak bir karar fikrini değiştirebilir. Ama böyle bir şey olmazsa ayrılacak gibi görünmüyor.

“Özellikle de şimdi millî takımda yeniden en iyi seviyesine döndüğünü hissediyor çünkü Diego Forlan ona dokuz numaralı formayı tekrar verdi; sanki ‘bu senin’ der gibi. Dolayısıyla kulübünde ve millî takımda oynarken yakın zamanda bir değişiklik yapacağını sanmıyorum.

“Ama söylediğiniz doğru, 27 yaşında. Neden daha yaşlı göründüğünü bilmiyorum! Bence Darwin özgüvene ihtiyaç duyan bir oyuncu. Ona güven vermeniz, dokuz numara olduğunu hissettirmeniz gerekiyor.”