Eski Lens teknik direktörü Pierre Sage, Oliver Glasner'ın yerine geçmek üzere Crystal Palace ile üç yıllık sözleşme imzaladı

Crystal Palace, eski Lens teknik direktörü Sage ile kulübün yeni teknik direktörü olması konusunda anlaşmaya vardı. The Athletic’in haberine göre, 47 yaşındaki teknik adam, Glasner yönetiminde tarihi başarılara imza attıkları dönemin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Güney Londra ekibiyle üç yıllık bir sözleşme imzalayarak geleceğini bu takıma adadı.

Fransız teknik adam, çalışma iznini çoktan aldı ve 6 Temmuz'da göreve başlaması planlanıyor. Bu zaman çizelgesi, 10 Temmuz'da A takım kadrosunun sezon öncesi antrenmanlarına başlamadan önce Güney Londra'ya yerleşmesine olanak tanıyor. Teknik direktörlük ve scoutluk gibi çeşitli görevlerde bulunarak zengin bir özgeçmişe sahip olan Sage, şimdi Premier League'de taktiksel zekasını sınamaya hazırlanıyor.



