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Eski Lens teknik direktörü Pierre Sage, Oliver Glasner'ın yerine geçmek üzere Crystal Palace ile üç yıllık sözleşme imzaladı
Selhurst Park'ta yeni bir dönem başlıyor
Crystal Palace, eski Lens teknik direktörü Sage ile kulübün yeni teknik direktörü olması konusunda anlaşmaya vardı. The Athletic’in haberine göre, 47 yaşındaki teknik adam, Glasner yönetiminde tarihi başarılara imza attıkları dönemin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Güney Londra ekibiyle üç yıllık bir sözleşme imzalayarak geleceğini bu takıma adadı.
Fransız teknik adam, çalışma iznini çoktan aldı ve 6 Temmuz'da göreve başlaması planlanıyor. Bu zaman çizelgesi, 10 Temmuz'da A takım kadrosunun sezon öncesi antrenmanlarına başlamadan önce Güney Londra'ya yerleşmesine olanak tanıyor. Teknik direktörlük ve scoutluk gibi çeşitli görevlerde bulunarak zengin bir özgeçmişe sahip olan Sage, şimdi Premier League'de taktiksel zekasını sınamaya hazırlanıyor.
- (C)Getty Images
Bir seri galibin yerini almak
Sage, Conference League zaferiyle taçlandırılan başarılı bir dönemin ardından ayrılan teknik direktör Glasner’in bıraktığı boşluğu doldurmak üzere Selhurst Park’a geliyor. Kulüp, son dönemdeki Avrupa başarılarının coşkusunu hâlâ yaşarken ve gelecek sezon Avrupa Ligi’nde mücadele etme umuduyla doluyken, geride bırakılan temel oldukça sağlam.
Glasner'in ayrılışı, 2025'teki FA Cup zaferi de dahil olmak üzere kupa dolu bir dönemin sonunu işaret etse de, Sage'in atanması süreklilik ve yeni taktiksel fikirler getirmeyi amaçlıyor. Ona Lens'ten güvendiği yardımcısı Jamal Alioui eşlik edecek. Kulüp ise, oyuncular için sorunsuz bir geçiş süreci sağlamak amacıyla mevcut antrenörler Paddy McCarthy ve Andy Quy'un birinci takım kadrosunda kalacağını doğruladı.
Fransa'da tarihi bir artış
47 yaşındaki teknik adamın değeri, Ligue 1’deki etkileyici performansının ardından hızla yükseldi. Lens’teki görevinden önce, Sage’in teknik direktörlük deneyimi 2024 ile 2025 yılları arasında Lyon’da geçirdiği bir yıllık dönemle sınırlıydı. Ancak, Premier Lig’deki yetenek avcılarının dikkatini asıl çeken, 2025 yazında Lens’e yaptığı transfer oldu.
Lens'te görev yaptığı süre boyunca Sage, kulübü Ligue 1'de muhteşem bir şekilde ikinci sıraya taşıdı ve arka arkaya Avrupa şampiyonu olan Paris Saint-Germain'in sadece altı puan gerisinde bitirdi. Daha da etkileyici olanı, İngiliz takımına transfer olmadan önce finalde Nice'i yenerek Fransız ekibini ilk Coupe de France şampiyonluğuna taşıdı ve adını kulübün tarih kitaplarına yazdırdı.
- AFP
Premier Lig hayallerini gerçekleştirmek
Sage için Crystal Palace'a transfer olması, uzun süredir beslediği bir hedefin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Nisan 2025'te The Athletic'e verdiği röportajda Fransız teknik adam, İngiltere'nin en üst liginde teknik direktörlük yapma arzusunu açıkça dile getirmiş, bunu "hayali" olarak nitelendirmiş ve Premier Lig'in genel kalitesini överek İngiltere'yi futbol için "en iyi ülke" olarak tanımlamıştı.
Şimdi ise büyük beklentilerin olduğu bir göreve adım atıyor. Son zamanlarda Eberechi Eze ve Marc Guehi gibi önemli isimleri kaybetmiş olsa da, Palace yönetimi, Sage'in kupa mücadelesi verebileceğini kanıtlamış bir kadroyu yönetmek için doğru profil olduğuna inanıyor. Üç yıllık bir sözleşme imzalayan yeni teknik direktör, kendi felsefesini hayata geçirmek ve Eagles'ı yaklaşan Avrupa Ligi kampanyasına taşımak için yeterli zamana sahip olacak.