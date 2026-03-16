Eski Leicester oyuncusu Ulloa, Ranieri'ye karşı: “İyi bir teknik direktör ama insan olarak tam bir felaket. Ona bir daha asla onun için oynamayacağımı söyledim”

"Ranieri teknik direktör olarak çok iyi, ama insan olarak tam bir felaket. Los Angeles'taydık, Premier Lig'den iki teklifim vardı; bu kulüpler maaşımı ikiyekatlayacak ve oynamama izin verecekti, ki bu Leicester'da olmuyordu. Evet, şampiyon olmuştuk ama ben oynamıyordum. O zaman onunla oturup dedim ki: 'Claudio, başka bir yere gidip daha fazla kazanmak için bu iki teklifim var'. Ama o bana şöyle cevap verdi: 'Hayır, Leo, benimle kalmanı istiyorum çünkü sana ihtiyacım var. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde, ligde ve ulusal kupalarda oynayacağız, sahada çok daha fazla süre alacaksın.' Sonra bana kimseyi almayacaklarını söyledi, ama İngiltere'deki transfer döneminin son gününde bam, Slimani için 30 milyon."

"O zaman ona kabul edemeyeceğimi söyledim, ofisine gittim ve o da bunu bilmediğini, bunun kulübü ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi. Ona epey bir şeyler söyledim. Aslında o benim kalmamı istiyordu çünkü Slimani ve Mahrez sezon ortasında Afrika Kupası için ayrılacaktı. Bunu fark ettiğimde Ranieri'ye gidip dedim ki: 'Senin için bir daha asla oynamayacağım, ne şimdi ne de Aralık ayında bana ihtiyacın olduğunda.' O andan itibaren işler alt üst olmaya başladı. Bana kötü davranan Leicester değildi, Ranieri'ydi.Ona umursamayacağımı söyledim, pratikte antrenmanları bıraktım ve kuadrisepslerimde ağrı hissetmeye başladım. Kulüp ile olan programıma uydum ama antrenman yapmadım. Soyunma odasındaki liderlerle konuştum, bunun onlara karşı ya da takımla ilgili bir mesele olmadığını, ancak o teknik direktör için bir daha oynamak istemediğimi ve bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmek istemediğimi açıkladım."