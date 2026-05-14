AFP
Çeviri:
Eski Leeds teknik direktörü, Sir Alex Ferguson'un kendisini Manchester United'ın halefi olarak önerdiğini iddia ediyor
Bir efsanenin tavsiyesi
O'Leary, Leeds United'ı Şampiyonlar Ligi yarı finallerine taşımasıyla, milenyumun başında Premier Lig'in en çok beğenilen genç teknik direktörlerinden biriydi. Elland Road'daki performansı, 25 yıl önce planladığı emekliliğe yaklaşırken kendine layık bir halef arayan Ferguson'un dikkatinden kaçmadı.
The Overlap'ın "Stick to Football" programında konuşan 68 yaşındaki O'Leary, Red Devils'ı yönetmek için adının resmi olarak adaylar arasında yer aldığını doğruladı. United'ın kendisine teklifte bulunup bulunmadığı sorulduğunda O'Leary, "Michael Kennedy [avukatım] evet, bu konuyla ilgili konuştu" dedi. "Alex yaklaşık üç kişi falan önermişti. Konu bundan öteye gitmedi. Seçilenlerden biriydim, evet."
- Getty Images Sport
Ferguson'un ünlü emeklilik kararından geri dönüşü
O'Leary adaylar listesinde yer alsa da, Ferguson'un kulüpten ayrılma kararından vazgeçmesiyle bu atama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Efsanevi İskoç teknik adam, 2002'de görevinden ayrılmak yerine 11 yıl daha takımın başında kaldı ve 13. Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2013'te emekli oldu.
O'Leary'nin kariyeri, Old Trafford'daki kaçırılan fırsatın ardından farklı bir yöne saptı. Kulübün mali durumu kötüleşmeye başlayınca, Avrupa'daki kahramanlıklarından sadece bir yıl sonra, 2002'de Leeds tarafından kovuldu. United ile olan bağlantısı gerçekleşmemiş olsa da, İrlandalı teknik adam iki kulüp arasındaki Roses rekabetinin tarihinde önemli bir figür olmaya devam ediyor.
Michael Carrick'e Tavsiyeler
Sohbet doğal olarak, geçici teknik direktör Michael Carrick'in etkileyici bir performans sergilediği Manchester United'daki mevcut duruma kaydı. O'Leary, Carrick'in şu anki gidişatı ile Leeds United'daki kendi yükselişini karşılaştırdı. O'Leary, Leeds United'da başlangıçta George Graham'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapmış, Graham'ın ayrılmasının ardından geçici olarak görevi devralmış ve sonunda bu görevi kalıcı olarak almıştı. Bu deneyiminden yola çıkarak, geçici etiket kaldırıldıktan sonra işin ne kadar büyük bir yük olacağı konusunda uyarıda bulundu.
O'Leary şunları söyledi: "Michael konusunda, ona bu görevi vereceklerini hiç sanmıyordum çünkü bence onun gelip işini yapmasını ve bizim de gidip başka birini bulmamızı bekliyorlardı, ama şimdi durum büyük ölçüde değişti."
- Getty Images Sport
Old Trafford'daki teknik direktör koltuğunun gerçekliği
Eski Leeds teknik direktörü, United gibi büyük bir kulübü yönetmenin geçici görevlere kıyasla çok daha fazla kararlılık gerektirdiğini belirtti. O'Leary, Avrupa ve ulusal futbolun getirdiği günlük taleplerin ve bitmek bilmeyen maç takviminin, en hazırlıklı adaylar için bile şok edici olabileceğini vurguladı.
"Ama Michael'a şunu söylemek isterim: Kendini Man United'ın menajeri olarak görse de, görevi resmi olarak aldığında ve bunu duyduğunda, hafta ortası maçları oynamak ve tüm bu diğer kararları vermek zorunda kaldığında, işin boyutu çok daha büyük hale geliyor. Ve Man United, bundan daha büyük bir kulüp yok," diye konuştu O'Leary.