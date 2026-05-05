Çeviri:
Eski kulüp başkanı, Barcelona'nın Neymar'ın yerine Ousmane Dembélé'yi transfer etmeden önce Kylian Mbappé'ye teklifte bulunduğunu açıkladı
Neymar'ın şok ayrılışının ardından Mbappé gündeme geldi
SER'e verdiği samimi röportajda, eski Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün Mbappé'yi kadrosuna katma çabaları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
Bu dönem, Neymar'ın Camp Nou'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon avroluk rekor bir transfer ücretiyle ayrılmasının ardından geldi ve bu transfer futbol dünyasında şok dalgası yarattı.
Bartomeu, kulübün Brezilyalı oyuncunun ayrılığına hazırlıklı olmadığını kabul ederek, "Neymar'ın ayrılışı kulüp için bir şok oldu; onun gitmesini istemedik" dedi.
Bu ayrılık, yönetim kurulunu piyasanın en umut vaat eden yeteneklerini aramaya zorladı ve o dönemde Monaco'da forma giyen Mbappe, birincil hedef olarak öne çıktı.
Barça neden Mbappé yerine Dembélé'yi tercih etti?
Mbappe sonunda PSG ile sözleşme imzalasa da, Barcelona başlangıçta bu Fransız oyuncuyu Katalonya’ya getirme olasılığını değerlendirmişti. Bartomeu, kulübün hem Mbappe hem de Dembele için eşzamanlı girişimlerde bulunduğunu, ancak nihayetinde teknik ekibin kararını kabul ettiğini açıkladı.
Eski başkan süreci şöyle detaylandırdı: “Bundan sonra, bir yedek aramaya başladık. Mbappe için bir teklif, Dembele için de başka bir teklif yaptık. Teknik ekip Dembele'yi tercih etti.”
Teknik ekibin bu tercihi, Barça'nın Monaco'nun yıldızını daha fazla takip etmek yerine, Borussia Dortmund ile Dembele için 105 milyon avro artı ek ödemeler içeren bir anlaşma yapmasına neden oldu.
Mbappé transferinin mali boyutu
Kulübün ilgisine rağmen, Mbappé'nin olası transferinin mali şartları oldukça zorlayıcıydı. Bartomeu, ilginin resmi bir nitelik taşımasına rağmen, Ligue 1 kulübünün belirlediği fiyatın pazarlık edilemez bir engel olduğunu ve PSG'nin sonunda bu engeli aştığını açıkladı.
Müzakereleri değerlendiren Bartomeu, “Bu, tam anlamıyla bir teklif değildi. Size şöyle diyorlardı: O 180 milyon euro değerinde. Mbappe'yi istiyorsanız, 180 milyon euro ödemeniz gerekiyor ve Paris bunu ödedi” dedi.
Önemli fiyat farkı ve teknik ekibin Dembele'nin profiline ilişkin inancı, Barcelona'nın dikkatini gelecekteki Real Madrid yıldızından başka yöne çevirmesine neden oldu.
Luis Suárez transferinden çıkarılacak dersler
Bartomeu, görev süresi boyunca kulübün transfer politikasına ilişkin felsefesini de bu vesileyle ele aldı. Sporla ilgili kararlara nadiren müdahale ettiğini belirten Bartomeu, Liverpool’dan Luis Suarez’in transferinin ardından aldığı eleştirileri, yönetim anlayışında bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Tartışmalı bir şöhrete sahip olmasına rağmen Liverpool’dan transfer edilen Uruguaylı oyuncu, kulüpte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve dört La Liga şampiyonluğu kazandı.
Bartomeu, "Başkan veya yönetici olarak aldığım ve şiddetle savunduğum tek karar, Suarez'in transferiydi" dedi. "Tüm medya tarafından ağır eleştirilere maruz kaldım, bu yüzden başkan veya yöneticilerin spor konularına müdahale edemeyeceği dersini aldım. Teknik kadroya, spor direktörlerine ve antrenörlere güvenmeliyiz; transfer kararlarını verenler onlardır."