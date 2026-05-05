Eski kulüp başkanı, Barcelona'nın Neymar'ın yerine Ousmane Dembélé'yi transfer etmeden önce Kylian Mbappé'ye teklifte bulunduğunu açıkladı

Mbappe sonunda PSG ile sözleşme imzalasa da, Barcelona başlangıçta bu Fransız oyuncuyu Katalonya’ya getirme olasılığını değerlendirmişti. Bartomeu, kulübün hem Mbappe hem de Dembele için eşzamanlı girişimlerde bulunduğunu, ancak nihayetinde teknik ekibin kararını kabul ettiğini açıkladı.

Eski başkan süreci şöyle detaylandırdı: “Bundan sonra, bir yedek aramaya başladık. Mbappe için bir teklif, Dembele için de başka bir teklif yaptık. Teknik ekip Dembele'yi tercih etti.”

Teknik ekibin bu tercihi, Barça'nın Monaco'nun yıldızını daha fazla takip etmek yerine, Borussia Dortmund ile Dembele için 105 milyon avro artı ek ödemeler içeren bir anlaşma yapmasına neden oldu.