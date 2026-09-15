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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Eski Juventuslu Nicola Amoruso: “Kolo Muani bir santrfor değil, onu ikinci forvet ya da kanatta iyi görürdüm”

Juventus
R. Kolo Muani

Juventus'un eski forveti, Siyah-Beyazlılar'ın şu anki durumuyla ilgili görüşlerini paylaştı

Nicola Amoruso, eski Juventus forveti, TuttoJuve.com'a verdiği röportajda Juventus'un şu anki durumunu değerlendirdi.


Sassuolo yenilgisi hakkında şunları söyledi: "Bu sadece bir tökezleme değil, geliş şekli nedeniyle çok can yakan bir yenilgi. Performans büyük bir sıkıntıyla geçti ve Zhegrova attığı iki golle maçı yeniden dengelemişti ama adın Juventus'sa böyle bir maç kaybedemezsin. Bu maçı kazanmaya çalışmalıydın, Mapei'den eli boş ayrılmamalıydın. Ama bunun yerine maçın sonunda Adzic'in bu golü geldi ve bu gol moral ve özgüven açısından çok ağır bir yük oluşturuyor. Şimdi hemen ve hızlı bir şekilde ayağa kalkmak gerekiyor".

  • Kolo Muani ve Woltemade hakkında: "Kolo Muani bir santrfor değil, bu yüzden alana ve boşluğa ihtiyaç duyuyor. Bence onu forvet arkası ya da hatta kanatta daha iyi görürüm ama onları değerlendirmek için doğru zaman değil. Hem onun hem de Woltemade'nin iyi işler yapabilmesi için zaman vermek gerekiyor".


    Zhegrova hakkında: "Öte yandan Zhegrova oyuna iyi girdi, maç içinde oyuna dahil olduğunda herkesi zor durumda bırakabilecek doğru çıkışları yapabilir. Onun da istikrarı olduğunu göstermesi gerekiyor, böylece Sassuolo maçında olduğu gibi her zaman belirleyici olabilir".

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