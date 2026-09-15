Eski Juventuslu Nicola Amoruso: “Kolo Muani bir santrfor değil, onu ikinci forvet ya da kanatta iyi görürdüm”

Nicola Amoruso, eski Juventus forveti, TuttoJuve.com'a verdiği röportajda Juventus'un şu anki durumunu değerlendirdi.
Sassuolo yenilgisi hakkında şunları söyledi: "Bu sadece bir tökezleme değil, geliş şekli nedeniyle çok can yakan bir yenilgi. Performans büyük bir sıkıntıyla geçti ve Zhegrova attığı iki golle maçı yeniden dengelemişti ama adın Juventus'sa böyle bir maç kaybedemezsin. Bu maçı kazanmaya çalışmalıydın, Mapei'den eli boş ayrılmamalıydın. Ama bunun yerine maçın sonunda Adzic'in bu golü geldi ve bu gol moral ve özgüven açısından çok ağır bir yük oluşturuyor. Şimdi hemen ve hızlı bir şekilde ayağa kalkmak gerekiyor".