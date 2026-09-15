Eski Juventuslu Nicola Amoruso: “Kolo Muani bir santrfor değil, onu ikinci forvet ya da kanatta iyi görürdüm”

Kolo Muani ve Woltemade hakkında: "Kolo Muani bir santrfor değil, bu yüzden alana ve boşluğa ihtiyaç duyuyor. Bence onu forvet arkası ya da hatta kanatta daha iyi görürüm ama onları değerlendirmek için doğru zaman değil. Hem onun hem de Woltemade'nin iyi işler yapabilmesi için zaman vermek gerekiyor".





Zhegrova hakkında: "Öte yandan Zhegrova oyuna iyi girdi, maç içinde oyuna dahil olduğunda herkesi zor durumda bırakabilecek doğru çıkışları yapabilir. Onun da istikrarı olduğunu göstermesi gerekiyor, böylece Sassuolo maçında olduğu gibi her zaman belirleyici olabilir".