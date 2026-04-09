Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Juventus yöneticisi, Cristiano Ronaldo transferinin kulüpte yarattığı 'sorunu' açıklıyor
Şampiyonlar Ligi takıntısı
2018 yılında Juventus, Real Madrid'den Ronaldo'yu 100 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer ederek dünyayı şaşkına çevirdi. O dönemde Bianconeri, yaklaşık on yıldır Serie A'ya damgasını vurmuş ve son beş yılda iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti. Turnuvanın gelmiş geçmiş en golcü oyuncusunun takıma katılması, Avrupa'daki hakimiyeti sağlamlaştırmak için yapbozun son parçası olacaktı, ancak bu transfer, İtalyan devinin düşüşe geçmesi ve finansal istikrarsızlık dönemiyle aynı zamana denk geldi.
Ronaldo'yu İtalya'ya getirme kararını değerlendiren Paratici, Corriere della Sera'ya verdiği demeçte pişmanlık duymadığını vurguladı: "Juve için değerli, herkes için önemli, tıpkı [Jose] Mourinho'nun Roma'da olduğu gibi. Bir şampiyonluk için büyük oyunculara ihtiyaç vardır. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'ni istiyorduk ve ilk yılımızda kazanabilirdik. Ajax'a elenmemiz hala aklımdan çıkmıyor." Büyük yatırımlara rağmen, Juve, Ronaldo'nun üç yıllık kalış süresi boyunca çeyrek finallerin ötesine geçemedi.
- Getty Images Sport
Çok sık gol atmanın 'sorunu'
Ronaldo'nun bireysel istatistikleri – 134 maçta attığı 101 gol – hayret verici olsa da, Paratici, onun kale önündeki güvenilirliğinin istemeden de olsa takım arkadaşları arasında bir rehavet hissine yol açtığını öne sürdü. 41 yaşındaki oyuncunun varlığı, takımı yeni zirvelere taşımak yerine, zaten sayısız kupa kazanmış olan kadrodaki diğer oyuncuların belirli anlarda gaza basmayı bırakmasına neden oldu.
Paratici, takım içinde meydana gelen psikolojik değişimi şöyle açıkladı: "Sorun şuydu ki, Cristiano her maçta bir gol atarak, zaten çok şey kazanmış olan takım arkadaşlarının işini fazla kolaylaştırıyordu. Bu yüzden bir değişiklik yapmak amacıyla teknik direktörümüzü değiştirdik."
Allegri ve Sarri ile olan ilişki
Ronaldo'nun Juventus'taki kariyeri boyunca, özellikle Massimiliano Allegri ve Maurizio Sarri olmak üzere çeşitli teknik direktörlerle olan ilişkisine dair sık sık söylentiler dolaştı. Ancak Paratici, kulüp içindeki sürtüşme iddialarını reddederek Allegri'nin insan yönetimi becerilerini övdü ve kulübün İtalyan futbolundaki hakimiyetinin nihayet gevşemeden önce en son Scudetto şampiyonluğunu kazandığı Sarri'nin görev süresini savundu.
Teknik direktörler hakkında Paratici şunları söyledi: "Hayır, Allegri hepsinden en zeki olanı; oyuncularla kurduğu bağ fark yaratıyor. Sarri, taktiksel açıdan daha köktendinci olduğu için başlangıçta bazı zorluklar yaşadı, ancak sonra uyum sağladı. Ve o da Scudetto'yu kazandı; bunu birçok kişi unutmuş durumda."
- AFP
Ekonomik sonuçlar
Ronaldo transferi, sonunda puan kesintilerine ve yönetim kurulu istifalarına yol açacak hukuki ve mali sorunların tek sebebi olmasa da, sözleşmesinin muazzam boyutu kulüp için sürdürülemez hale geldi. COVID-19 salgınının başlaması bu sorunları daha da ağırlaştırdı ve Juventus’u, yıldız oyuncusunun etrafında destek kadrosunu düzgün bir şekilde yeniden inşa etme imkânını engelleyen bir maaş yüküyle baş başa bıraktı. Ronaldo, 2021 yazında Juve'den ayrılıp Manchester United'a geri döndü ve şu anda Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi'nde forma giyiyor.