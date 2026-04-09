2018 yılında Juventus, Real Madrid'den Ronaldo'yu 100 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer ederek dünyayı şaşkına çevirdi. O dönemde Bianconeri, yaklaşık on yıldır Serie A'ya damgasını vurmuş ve son beş yılda iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti. Turnuvanın gelmiş geçmiş en golcü oyuncusunun takıma katılması, Avrupa'daki hakimiyeti sağlamlaştırmak için yapbozun son parçası olacaktı, ancak bu transfer, İtalyan devinin düşüşe geçmesi ve finansal istikrarsızlık dönemiyle aynı zamana denk geldi.

Ronaldo'yu İtalya'ya getirme kararını değerlendiren Paratici, Corriere della Sera'ya verdiği demeçte pişmanlık duymadığını vurguladı: "Juve için değerli, herkes için önemli, tıpkı [Jose] Mourinho'nun Roma'da olduğu gibi. Bir şampiyonluk için büyük oyunculara ihtiyaç vardır. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'ni istiyorduk ve ilk yılımızda kazanabilirdik. Ajax'a elenmemiz hala aklımdan çıkmıyor." Büyük yatırımlara rağmen, Juve, Ronaldo'nun üç yıllık kalış süresi boyunca çeyrek finallerin ötesine geçemedi.