Eski Juventus ve Southampton forveti Dani Osvaldo, ciddi bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Programdaki haberlerde, eski Boca Juniors forvetinin acil olarak hastaneye kaldırılmadan önce özel hayatında derin bir krizle boğuştuğu, buna ciddi mali sıkıntılar ve özel sağlık sigortasının bulunmaması da dahil olduğu ortaya kondu.

Saha dışındaki sıkıntılarına ve hastaneye kaldırılmasına değinen Ochoa, şunları ekledi: "Banfield'de yaşıyor ve özellikle maddi açıdan çok zor yıllar geçiriyor. Benim anladığım kadarıyla özel sağlık sigortası yok. Yanında olan tek kişi kız kardeşi. Bir arkadaşının [Martin] Insaurralde ile dostluğu sayesinde hastaneye yatırıldı, Insaurralde de bunun gerçekleşmesine yardımcı oldu. Durumu ciddi ve prognozu açıklanmadı."