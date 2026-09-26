AFP
Çeviri:
Eski Juventus ve Southampton forveti Dani Osvaldo, ciddi bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Eski forvet ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor
Eski İtalya forveti, La Nacion'un haberine göre birkaç gündür şiddetli göğüs ağrısı yaşamasının ardından perşembe gecesi Lomas de Zamora'daki Llavallol Belediye Hastanesi'ne kaldırıldı. Akciğerindeki sıvı ve irinle ilgili komplikasyonların ardından durumu hızla kötüleşti ve bu da acil tıbbi müdahaleyi gerekli kıldı. Hastane personeli onu derhal Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk etti ve burada yakın gözlem altında ciddi durumda kalmayı sürdürüyor.
- AFP
"Akciğerinde irin ve sıvı vardı"
Eski futbolcunun yaşadığı tıbbi acil durumla ilgili detaylar, Angel de Brito'nun sunduğu Arjantin televizyon programı LAM'de gazeteci Pepe Ochoa tarafından paylaşıldı. 40 yaşındaki ismin karşı karşıya olduğu ciddi durumu anlatan Ochoa, "Durumu çok kötüydü. Günlerdir kendini çok ama çok kötü hissediyordu; akciğerinde irin ve sıvı vardı. Her bir akciğerinden iki santimetre çektiler. Teşhis sağ plevral efüzyon" dedi.
Mali sıkıntılar kişisel krizi derinleştiriyor
Programdaki haberlerde, eski Boca Juniors forvetinin acil olarak hastaneye kaldırılmadan önce özel hayatında derin bir krizle boğuştuğu, buna ciddi mali sıkıntılar ve özel sağlık sigortasının bulunmaması da dahil olduğu ortaya kondu.
Saha dışındaki sıkıntılarına ve hastaneye kaldırılmasına değinen Ochoa, şunları ekledi: "Banfield'de yaşıyor ve özellikle maddi açıdan çok zor yıllar geçiriyor. Benim anladığım kadarıyla özel sağlık sigortası yok. Yanında olan tek kişi kız kardeşi. Bir arkadaşının [Martin] Insaurralde ile dostluğu sayesinde hastaneye yatırıldı, Insaurralde de bunun gerçekleşmesine yardımcı oldu. Durumu ciddi ve prognozu açıklanmadı."
- AFP
Sorun yaşayan yıldızı uzun bir iyileşme süreci bekliyor
Bu sağlık korkusu, Osvaldo'nun hayatında daha önce depresyonla mücadele ettiğini ve 2020'de emekli olduktan sonra psikiyatrik tedavi gördüğünü açıklamasının ardından bir başka sarsıcı döneme işaret ediyor. Southampton ve Juventus'un eski golcüsü, şimdi kız kardeşinin ve tıp uzmanlarının desteğiyle bu kritik süreci atlatmaya odaklanmış durumda. Futbol camiası, önümüzdeki günlerde durumu hakkında yapılacak resmî tıbbi açıklamaları endişeyle takip edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun