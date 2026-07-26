AFP
Çeviri:
Eski Juventus takım arkadaşı, CR7’nin sahne arkasında nasıl biri olduğunu anlatırken, ‘gol garantisi’ Cristiano Ronaldo iş ve eğlenceyi nasıl dengeliyor?
Portekiz’in “makinesi”yle birlikte yaşamak
Allianz Stadyumu'ndaki günlerini değerlendiren Costa, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biriyle aynı soyunma odasını paylaşmanın günlük gerçekliği hakkında büyüleyici bir bakış açısı sundu. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo hakkında konuşan Costa, tecrübeli forvetin çevresindeki herkes için oyunu nasıl basitleştirdiğini anlattı.
"Neredeyse 15 yıldır attığı gollerle bir garanti gibiydi. Birlikte çalışması çok kolay bir oyuncuydu: Zamanı geldiğinde bol bol şaka yapardı, ama sahada tam bir makine gibiydi. Onunla oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu kesinlikle büyük bir şans oldu," dedi Costa, Tuttosport'a.
- Getty Images Sport
Inter yerine Juventus'u tercih etmek
33 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Bayern Münih’ten Torino’ya ilk transferinin gerçekleştiği koşulları da ayrıntılı olarak anlattı.
Costa şöyle hatırladı: "Hızlı bir transferdi, ama aslında bir süre öncesinden başlamıştı. Agnelli ve Paratici, 2016'da Juve ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçının hemen ardından benimle konuştu. Ardından Alex Sandro ile birlikte Brezilya'yla oynanacak bir hazırlık maçı için Avustralya'ya gittim. O, Inter'in beni İtalya'ya getirmek istediğini duymuştu ve ben de onların ilgilendiğini biliyordum. Bunun üzerine Alex Sandro bana, 'Juve'ye gelir misin?' diye sordu. Hiç tereddüt etmedim, özellikle de Bayern Münih'te Ancelotti ile daha az süre alacağımı bildiğim için; teknik direktör bu konuda bana çok net davranmıştı. Sonra Paratici beni aradı ve her şey çok hızlı gelişti, ama yine de Juve sizi aradığında hayır diyemezsiniz."
Allegri'nin etkisi
Brezilyalı oyuncunun İtalyan futboluna entegrasyonu bir anda gerçekleşmedi; Massimiliano Allegri’nin dikkatli gözetimi altında bir uyum süreci gerektirdi.
"İlk başta bir süre yedek kulübesinde kaldım, sonra İtalyan futbolunu anladığımda beni sahaya sürdü," dedi Costa. "Kendimi buldum ve İtalya'ya aşık oldum; takım arkadaşlarım da bana gerçekten çok destek oldular. Allegri, oynamak için her zaman formda kalmam ve asla dikkatimi dağıtmamam gerektiğini bana anlattı; zihniyetimi değiştirmemde çok değerli bir rol oynadı."
- Getty Images
Ronaldo’nun kulüp ve milli takımdaki değişen rolü
Douglas Costa şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al-Ittifaq formasıyla sahalara çıkarken, Ronaldo ise Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi’nde golcü kimliğini sürdürüyor. Ancak Ronaldo’nun Portekiz milli takımındaki kariyerinin ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri var. Son gelişmeler, Jorge Jesus yönetiminde yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte efsanevi forvetin beklentilerini yeniden gözden geçirmesi gerekebileceğini gösteriyor.
Ronaldo, Portekiz'in acı bir şekilde son 16 turunda elendiği 2026 Dünya Kupası'nda sadece üç gol attı ve eleştirmenler, milli takımın iki yıl sonra yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken Ronaldo'nun yedek kulübesine çekilmesi gerektiğini öne sürüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun