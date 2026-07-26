Allianz Stadyumu'ndaki günlerini değerlendiren Costa, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biriyle aynı soyunma odasını paylaşmanın günlük gerçekliği hakkında büyüleyici bir bakış açısı sundu. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo hakkında konuşan Costa, tecrübeli forvetin çevresindeki herkes için oyunu nasıl basitleştirdiğini anlattı.

"Neredeyse 15 yıldır attığı gollerle bir garanti gibiydi. Birlikte çalışması çok kolay bir oyuncuydu: Zamanı geldiğinde bol bol şaka yapardı, ama sahada tam bir makine gibiydi. Onunla oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu kesinlikle büyük bir şans oldu," dedi Costa, Tuttosport'a.